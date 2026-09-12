La Derecha Diario Militancia libertaria, agresiones y negocios oscuros

“Milei lo hizo”, celebra La Derecha Diario cada vez que la administración libertaria alcanza lo que considera un logro de gestión. Los elogios al Gobierno funcionan, a la vez, como un postulado de batalla cultural contra “la hegemonía de la izquierda”. Ante todo, el medio digital cofundado por Fernando Cerimedo se presenta como un espacio de “rigor periodístico” que cuenta “lo que ningún otro”. Sin embargo, los insultos hacia la oposición, tanto nacional como internacional, abundan en sus notas y en las redes sociales, donde exhibe su verdadero poder de fuego, valiéndose en ocasiones de fake news. Las repreguntas al Gobierno, en tanto, no son una opción. La afinidad con la Casa Rosada tampoco es unilateral. Milei devuelve el guiño. Con más de 600.000 seguidores, la cuenta integra el podio de las cinco con las que más interactúa el Presidente. Entre enero y mediados de agosto de 2026, @laderechadiario ocupó el segundo lugar entre los usuarios más retuiteados, mencionados y citados por el mandatario. Detrás de ese alcance, el espacio libertario hace gala de una estructura interna austera: en cinco años, solo declaró a un empleado. Pero el hermetismo con el que La Derecha Diario (LDD) suele manejarse se vio alterado tras el intento de femicidio contra la activista y abogada Nadia Beller, por el que Cerimedo terminó detenido y acusado de ser el autor intelectual. En los días posteriores al ataque, Javier Negre, hasta entonces dueño del 50% de las acciones de Madero Media Group SRL, la empresa detrás del portal, se ocupó de desvincular al exasesor de Milei del proyecto. “La izquierda se niega a romper en la Argentina con una condenada por corrupción como es Cristina Kirchner y nosotros hemos roto sin ni siquiera estar condenados y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahora a mirar para adelante”, reivindicó Negre en una entrevista con Radio Mitre. El operativo de limpieza fue casi exitoso: Cerimedo todavía figura como autor de LDD. De todas formas, el periodista español minimizó el rol de Cerimedo y lo definió como un simple inversor. Aseguró que su salida había sido pactada varios meses antes y la atribuyó precisamente a su falta de dirección y gestión. Según su relato, la desvinculación se concretó en los días previos a su detención. Después se desdijo. La operación recién se cerró el 21 de agosto, cuando el exconsultor, hoy muy cercano al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ya estaba preso, según pudo saber LA NACION. Un día después, la escena se repitió. También con Cerimedo en la cárcel, el dominio web de LDD —del que era titular desde 2018, según consignó Chequeado— fue transferido a Demián Caín Silva Sánchez, un joven de 22 años que no figura en la nómina de empleados de Madero Media Group. Sánchez habría asumido hace dos años el manejo de las redes sociales del espacio, en reemplazo del influencer libertario Juan Pablo Carreira, hoy director de Comunicación Digital del Gobierno, quien se mueve bajo el ala del asesor presidencial Santiago Caputo. Tampoco registra empleos en relación de dependencia: figura como monotributista, categoría D. Según pudo reconstruir LA NACION a partir de una fuente con amplio conocimiento del medio libertario, esa modalidad se replica entre buena parte de sus trabajadores. Un esquema que dificulta dimensionar la magnitud real del medio. Con 22 años y sin experiencia laboral registrable, Sánchez pasó a ser el titular de un portal con llegada a Uruguay, México, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Israel y Estados Unidos. Consultado por LA NACION, Negre no aportó precisiones sobre su vínculo con el flamante mandamás de la web. Menos aún respondió las preguntas de este medio sobre la reciente operación, la demora en la cesión de las acciones de Cerimedo y la nueva configuración societaria de la empresa, en la que, al día de hoy, NOSIS registra a Iván Ramiro Rincón Rendón como el único empleado declarado en relación de dependencia, previo a su salida en 2024. “Ayudó algunos meses como community manager, pero no trabajaba para LDD, sino para Numen. Ya para 2024, Iván no cumplía funciones en el medio desde hacía tiempo”, sostiene la misma fuente, al tanto de la estructura de LDD. Rincón Rendón, de nacionalidad venezolana, habría llegado de la mano de Cerimedo, con quien también coincidió en Numen, la compañía de comunicación y marketing digital fundada por el consultor político. Cerimedo, a su vez, mantenía un vínculo previo con Carreira, identificado en las redes como Juan Doe. En 2021, ambos fundaron Madero Media Group junto con la exesposa del exasesor, Natalia Basil; Ezequiel Ismael Acuña, @pasanteok en X, hoy con un cargo en la empresa estatal Nucleoeléctrica, bajo la órbita de Caputo; y Tomás Federico Beltrame. A partir de 2024, la composición de la compañía se reconfiguró con la entrada de Negre. Las acciones quedaron divididas en partes iguales, un 50% para el periodista español y la otra mitad para Cerimedo. Meses después, el consultor político le cedería también la gerencia. “Milei manda” Si bien La Derecha Diario no figura entre los medios que ostentan un flujo significativo de lectores —no supera los 68.000 visitantes únicos, de acuerdo con el relevamiento de diciembre de 2025 de Comscore (la auditoría oficial de la industria)—, es en las redes sociales donde multiplica su llegada y funciona como caja de resonancia del Gobierno. Su hábitat natural. Tanto en X como en Instagram, refuerza su impronta militante y propagandística y no esconde las adulaciones al Presidente ni a parte de su Gabinete. Repite a diario: “Milei manda” o “Milei lo hizo”, en un curioso paralelismo con el reconocido spot de campaña “Menem lo hizo”, utilizado en 1999 para reivindicar los logros de los dos mandatos del por entonces presidente, que buscaba su re-reelección. Otros halagos suelen estar dirigidos a Luis “Toto” Caputo, a quien, parafraseando a Milei, LDD reconoce como “el mejor ministro de Economía del mundo” y lo destaca por “destruir brillantemente, con una analogía futbolística, la narrativa kirchnerista”. Con la misma claridad con la que pondera a sus aliados, pone en la mira a sus adversarios. Muchos de ellos, apuntados previamente por Milei. En el plano internacional, el presidente español, Pedro Sánchez, es calificado de “corrupto”, “miserable” y señalado recientemente como el principal responsable de la crisis migratoria en Ceuta. Para sostener esas acusaciones, LDD suele replicar videos que, en algunas oportunidades, carecen de cualquier tipo de fuente o contexto. El encono no es casual. Negre encabeza el grupo EDA (EDATV, Estado de Alarma, Visegrad24), un conglomerado de medios que militan contra la izquierda, denostan al PSOE y reivindican a la ultraderecha de Vox en el país europeo. Donald Trump también aparece como una figura central en el universo discursivo del portal libertario. Sus políticas son veneradas, al igual que su alineamiento con Milei. En materia de política interna, define al kirchnerismo como “una enfermedad mental”, al igual que al feminismo. Habla de “kukas” y despliega distintos emisarios para insultar a la izquierda, el peronismo, o incluso apuntar contra la oposición aliada. Los insultos muchas veces se reducen a “basura inmunda” o “basura humana”. La retórica de LDD vuelve a fundirse con la presidencial al hacer propias las palabras de Milei: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. Es en ese terreno donde se distancia nuevamente del periodismo que dice ejercer y se presenta como una alternativa a la prensa tradicional. “No lo vas a leer en los medios”, repite en sus posteos. En cambio, decide no incomodar al poder y se vale de insultos para apuntar contra blancos directos, como el periodista Pedro Rosemblat, de Gelatina, a quien se refiere como “el cornudo contento” por sus críticas al Gobierno, o Julia Mengolini, a la que señala como “la ultra kirchnerista”. Entre las críticas a Mengolini, no escatiman los cuestionamientos por la pauta oficial que Futurock habría recibido del gobierno de la provincia de Buenos Aires. No obstante, el año pasado, el propio espacio daba cuenta en su página web de los recursos que obtenía de distintas fuentes, entre ellas, gobiernos provinciales y empresas estatales. Meses después, esos registros fueron eliminados. Negre, encargado directo de la distribución de la pauta y señalado por propios y ajenos como quien recorre los pasillos en busca de financiamiento, no aportó a este medio ninguna precisión al respecto. Sin embargo, hay varias administraciones provinciales mencionadas por haber pautado en LDD, entre las que figuran Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. En esta última, el diputado Oscar Agost Carreño presentó un pedido de informes al gobierno de Martín Llaryora para conocer el origen y la finalidad de la pauta. Los cuestionamientos también se extendieron a Santa Fe y Entre Ríos. La administración rosarina confirmó el uso de “pauta certificada” para promocionar el turismo, mientras que en Entre Ríos el PJ le exigió explicaciones al gobierno de Rogelio Frigerio. Mientras tanto, el espacio libertario, ahora sí en manos de Negre, elige el secretismo para hacer funcionar al medio. Uno que el Gobierno no solo tolera, sino reproduce. Resta saber si el guiño queda solo en la dialéctica.