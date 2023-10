escuchar

“Libertad o kirchnerismo”. Cuando comenzó a llegar la primera información de las urnas, en el búnker de Javier Milei en el Hotel Libertador proyectaron el lema de la campaña que desplegarán de cara al ballotage. En La Libertad Avanza, sacudidos por el resultado de las urnas que los relegó a un distante segundo lugar, saldrán a conquistar al electorado antikirchnerista de acá al 19 de noviembre. E intentarán ligar continuamente a Sergio Massa con Cristina Kirchner y con el gobierno de Alberto Fernández, pese a que el candidato de Unión por la Patria viene haciendo una campaña con su sello personal.

Milei no perdió el tiempo para abrazar a Juntos por el Cambio. Desde el búnker felicitó a Jorge Macri -que también disputará un ballotage con Unión por la Patria- y a Rogelio Frigerio, gobernador electo en Entre Ríos por Juntos por el Cambio. “Tábula rasa, quiero barajar y dar de nuevo con los que enfrentamos al kirchnerismo”, proclamó.

Luego de generar expectativa en torno a un triunfo en primera vuelta, en La Libertad Avanza recibieron un cimbronazo en las urnas que les demostró que, además de un núcleo de seguidores fieles, también pueden tener un techo. De hecho, Milei creció menos de un punto respecto a las PASO, cuando en la previa se ilusionaban con quedar primeros y por amplio margen. En el búnker de Milei reconocían que haber instalado la idea de que era posible dar el batacazo en las generales fue un caro error. “Eso hace que la tropa se relaje y no salga a pelearla”, apuntó un ladero de Milei que lo acompañó durante toda la jornada en el piso 21 del Hotel Libertador.

Minimizar los errores propios

“Massa hizo una muy buena campaña y nosotros cometimos muchos errores”, se lamentaba un dirigente libertario de la primera línea. Apuntaba a los episodios protagonizados por la candidata a diputada Lilia Lemoine (que anunció un proyecto para que los hombres puedan “renunciar a la paternidad”) y por el economista Alberto Benegas Lynch (hijo), que dijo que habría que romper relaciones con el Vaticano. Dos discursos refractarios contra importantes sectores del electorado.

Respecto al voto católico, un referente libertario comentó que en una misa de este domingo se habían escuchado en boca del sacerdote fuertes críticas a Milei. Iñaki Gutiérrez, uno de los community managers de Milei, dijo por su parte: “ La declaración de Lilia lo único que hizo fue dañar ”. Otro referente libertario, cuando avanzaba la noche, despotricó: “¡Lilia es candidata a diputada y hoy no sabía cómo votar!”. Lo dijo en alusión al episodio de Lemoine en su mesa de votación, cuando salió del cuarto oscuro con boletas de Milei visibles en su mano (ella dijo que estaban “impugnadas”).

Así, según creen varios referentes en La Libertad Avanza, en la campaña al ballotage deberán hacer una “curaduría” de los voceros del espacio. “Tenemos a figuras que comunican muy bien y son sólidas, como Diana Mondino, Victoria Villarruel, Marcela Pagano. Hay personas valiosas que casi no hablaron en la última etapa”, advirtió un referente libertario. Otro acotó “Diana y Vicky son las que tienen que salir a hablarles a los votantes de (Patricia) Bullrich”.

Bunker de Milei Gonzalo Colini

En La Libertad Avanza consideran que la pelea mano a mano con Massa es “más fácil que una disputa con Bullrich”. Los estrategas de campaña de Milei quieren pivotear sobre la dicotomía cambio o continuidad. “El 63% de los argentinos quiere un cambio. Con la inflación en 12%, el oficialismo no puede ganar”, se confiaba uno de los estrategas de campaña de Milei. Y agregó: “Lo que se viene es una disputa de mensajes”.

Los libertarios descuentan que el triunfo por amplio margen de Massa tendrá un impacto negativo en los mercados y que eso favorecerá naturalmente a Milei. “Los mercados no querían este escenario, con el peronismo triunfal y Patricia caída, eso se va a sentir en el blue”, dijo un ladero de Milei cuando promediaba la noche. Las perspectivas para las próximas semanas son de fuerte confrontación con Unión por la Patria. “Ellos van a salir con cualquier cosa contra nosotros, se viene una campaña muy sucia”, aventuró un colaborador de La Libertad Avanza.

”Mostrar equipo”

Al menos anoche, los libertarios no hablaban de un cambio de perfil o de una moderación de Milei, que lo haga más digerible para el electorado que no lo votó y le permita perforar su techo. Sin embargo, varios de los dirigentes de Milei sí esperaban que ahora el libertario “salga a mostrar su equipo”. “T enemos que transmitir claramente la propuesta, explicar los planes, decir cómo vamos a desarmar la bola de Leliqs ”, apuntó un libertario.

Otros referentes del espacio, en tanto, pretendían revisar todos los dispositivos del espacio. “Más política y menos tecnócratas”, comentó uno de ellos. Hasta acá Milei hizo poca campaña pueblo por pueblo y de hecho no se sacó fotos con muchos candidatos locales a los que podría haber apuntalado para ganar en algunos municipios.

Respecto a la fiscalización, una versión que circuló con fuerza en el búnker es que Luis Barrionuevo, que había prometido brindar soporte y cubrir con afiliados gastronómicos los baches que tenían los libertarios, no les dio los recursos humanos y materiales que esperaban. La experiencia de los libertarios con el aparato, en principio, no les sumó ningún voto. No solo eso, sino que son muchos los que creen que les hizo un fuerte daño al corazón de su propuesta contra la “casta”. Un diputado electo del espacio se lamentó: “Nos manchamos sin sentido”.