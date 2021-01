En las redes: la extraña frase de Axel Kicillof que se volvió tendencia

Después de llamar la atención con el uso del término "jóvenas", este viernes Axel Kicillof sorprendió con otra particular expresión en un anuncio oficial Crédito: GPBA

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se convirtió en tendencia en Twitter por una particular frase que expresó en medio de una conferencia. "Como el pelo no nace en los huevos, los huevos no tienen pelos", señaló, en relación a un conocido dicho popular. Días atrás, el mandatario provincial usó otra llamativa expresión que también se viralizó.

El jueves, Kicillof había utilizado una extraña variación del lenguaje inclusivo y habló de "jóvenas" en un mensaje de Instagram durante una visita a Bahía Blanca. Su elección de palabras fue ampliamente comentada en las redes sociales. Ahora, en el marco de un anuncio oficial por el regreso del servicio del tren de pasajeros entre General Guido y la estación Divisadero de Pinamar, el gobernador volvió a llamar la atención por su discurso.

"Los otros días me gastaban por lo del pelo al huevo. Me decían: 'Esa es la actividad del periodismo'. Bueno, pero como el pelo no nace en los huevos, los huevos no tienen pelos", dijo, queriendo explicar sus declaraciones del 12 de enero en Mar Chiquita, cuando manifestó que "hay un género periodístico que consiste en buscarle el pelo al huevo". "Lo que yo decía es que no hace falta inventar informaciones falsas, rumores u operaciones para impedir que se lleve adelante la campaña de vacunación o una temporada veraniega", expresó este viernes.

En la actividad, el mandatario provincial se mostró acompañado del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Transporte, Mario Meoni. "Hasta hace poco, tres meses atrás, decían que no iba a haber temporada. Pero hoy gracias al esfuerzo de los intendentes, de nuestro gobierno provincial y nacional, podemos tenerlo", concluyó Kicillof sobre la vuelta del convoy entre las dos ciudades costeras.