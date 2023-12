escuchar

A nueve días de traspasar el poder, el Gobierno confirmó hoy la puesta en funcionamiento de los nuevos documentos de identidad y pasaportes. En el primer caso, se trata de un nuevo DNI electrónico que tendrá incorporados un chip y un código QR. Además, el diseño cambió por completo. El entramado detrás, como así también los tiempos en los que se aceleró la adjudicación del negocio para realizarlos involucraron, convirtieron a la decisión del Gobierno en un foco de crítica del entonces candidato Javier Milei.

Al acercarse la fecha de fin de gestión, hace tres meses, el Gobierno aceleró una millonaria licitación para hacer este cambio sustancial en la documentación de los argentinos, como dio a conocer LA NACION en ese entonces. Después de meses de inactividad, en septiembre, concedió el negocio de los nuevos DNI a una empresa del grupo de Eduardo Eurnekian, empresario para el que trabajó Milei durante años, antes de su salto a la política. Sorpresivamente, el líder libertario acusó al Gobierno de cercenar recursos futuros y le pidió a Alberto Fernández, mediante una nota, que suspendiera la adjudicación por cerca de US$56 millones, US$45 millones de los cuales iban a Unitec Blue SA, del empresario de origen armenio.

Así funciona el nuevo DNI electrónico

Hasta el 27 de septiembre de 2019, el director titular de la asamblea de Unitec Blue SA, fue Guillermo Francos, quien ocupará el Ministerio del Interior, es decir, quien estará a cargo del Registro Nacional de las Personas, la entidad que tiene dentro de su esfera esta licitación y la elaboración de los documentos de identidad. El también exempleado de Eurnekian, pasó por otras de sus empresas como Wilobank (vendida a Ualá).

Milei, con Eurnekian Archivo

LA NACION consultó al entorno de Javier Milei si se frenará esta licitación cuando asuman el Gobierno, pero no recibió respuesta. También lo hizo a allegados de Francos, que dijeron que todavía no están evaluando “que harán y que hay cuestiones técnicas involucradas”. Desde la empresa, ante la pregunta, sentenciaron: “Preguntale a Milei”.

Durante la campaña Milei llegó a acudir a la Justicia, inició una demanda contra el Estado y requirió al juez que dictamine una cautelar que suspenda los efectos de la adjudicación, entre otras medidas. En paralelo, la cuerda se tensó entre el libertario y su exjefe. Diez días después de que se adjudique el negocio, Eurnekian lanzó una dura crítica: “Si (Milei) no se modera, no estamos para aguantar otro dictador”, dijo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Tan solo 20 días antes, en otra cumbre (Council of the Americas), el empresario se había mostrado cercano en público a Milei en uno de sus primeras pruebas como candidato frente al sector privado. El encuentro ocurrió en el Hotel Alvear, en donde el líder de La Libertad Avanza tuvo una habitación privada antes de su exposición, a la que fue a visitarlo Eurnekian en privado.

Luego de las críticas de Milei al negocio de los DNI y de una serie de descalificaciones públicas al papa Francisco, la relación con Eurnekian se enfrió. En una entrevista, dijo que el empresario lo llamó “dictador” en represalia por haber pedido frenar la adjudicación de los DNI para Unitec Blue SA. Fuentes cercanas a ambos también apuntan a que existió una intención de “sobreexagerar” la distancia entre para que el empresario (que tiene múltiples negocios dependientes del Estado) no quedara “pegado” al entonces candidato.

Con el paso de las semanas hubo una reconciliación en privado entre Milei y Eurnekian (que incluso hizo de intermediario de un mensaje de acercamiento al Papa por parte del ahora presidente electo.

Ahora el Renaper de Fernández confirmó la puesta en marcha de los nuevos documentos. El DNI electrónico contendrá un chip contactless, lo cual los encarece. En 2015, se abonaban cerca de US$4,16 por tarjeta; a partir de la asunción de Macri, pasó a unos US$1,5, y ahora, US$0,58. Las nuevas costarán US$3,3. El Gobierno no dio a conocer que los chips se puedan utilizar para trámites concretos en lo inmediato.