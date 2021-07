La interna de Juntos por el Cambio: Alfredo Cornejo criticó que María Eugenia Vidal busque una candidatura en la Ciudad

El mendocino Alfredo Cornejo, diputado nacional por la UCR, se refirió esta mañana a la interna de Juntos por el Cambio (JxC) y criticó que María Eugenia Vidal busque una candidatura en la ciudad de Buenos Aires para las próximas legislativas y sobre ello aseguró que a su entender no es la mejor decisión.

“No veo a un candidato primero por Mendoza y después por San Juan, y en una gobernadora como Vidal no veo que haya sido lo mejor”, dijo el exgobernador de Mendoza, integrante de Juntos por el Cambio. Sus declaraciones en diálogo con radio Delta ocurrieron días después de que la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, quien tenía el mismo plan que Vidal (candidatearse a diputada nacional por CABA), anunciara que no iba a competir por el puesto y prometiera dedicarse a recorrer el país y manejar el armado de listas.

Asimismo, sobre las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Cornejo destacó que no las ve como problemáticas sino todo lo contrario, como una posibilidad para ganar consenso en la pelea con el oficialismo.

“Dentro de JxC hay aspiraciones distintas acerca de los candidatos y eso se salda con las primarias. La competencia genera fricción pero en la medida en que sea, como dicen en boxeo, sin golpear debajo de cinturón… Una PASO entre Facundo Manes, Diego Santilli y Jorge Macri no creo que perjudique sino por el contrario, puede ampliar la base electoral, sumar para ganarle al tándem Cristina Kirchner y Axel Kicillof” en la provincia de Buenos Aires.

Tras ello, al ser consultado sobre las diferencias dentro del espacio, destacó que no son graves y las contrastó con las del Frente de Todos, que a su entender reúne a políticos que tienen ideas que no son compatibles entre sí, algo que para Cornejo no ocurre en su bloque.

“Hay más coincidencia en Juntos por el Cambio que en el Frente de Todos, donde están unidos para conservar el poder. Pero allí están Grabois, que no cree en la propiedad privada, y algunos kirchneristas a los que les gusta mucho la propiedad; también alguien como (el ministro de Seguridad bonaerense) Sergio Berni, que es más punitivo, y otros que hablan de abolir las cárceles”, destacó el diputado y agregó que “en JxC hay una conciencia básica y diferencias en algunos temas”.

Por último el funcionario advirtió que la oposición debe hacer uso de las PASO para brindar una alternativa en el país, porque de otra forma cada vez más gente va a aceptar el discurso del oficialismo como el único posible y remarcó que eso puede ser un problema.

“Si no hay una narrativa que contraste, pueden naturalizarse las prácticas del kirchnerismo y podemos terminar como Venezuela. No somos Venezuela, pero si se siguen estas barbaridades, estos cepos de todo tipo, las restricciones a las libertades, si todo el mundo las asume, podemos terminar como Venezuela”, dijo Cornejo.

LA NACION