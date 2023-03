La Justicia ordenó liberar a Ricardo Jaime, el último exfuncionario kirchnerista que estaba preso

escuchar

El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, que está preso desde hace siete años y era el último exfuncionario kirchnerista que permanecía detenido, quedará en libertad desde el sábado próximo controlado por una tobillera electrónica, según lo dispuso el tribunal que investiga el caso de los cuadernos de las corrupción, y se trasladará a su casa en Córdoba, donde deberá permanecer a disposición de los jueces.

Si bien Jaime tiene condenas firmes, ya las cumplió. Y otras, como la impuesta por la tragedia de Once, no se encuentra firme, por lo que no está obligado a cumplirla en prisión. El exsecretario de Transporte es un caso emblemático de la corrupción en los primeros gobiernos kirchneristas , que terminaron con una veintena de funcionarios y empresarios cercanos al poder apresados a raíz de distintas investigaciones judiciales.

El tribunal oral federal numero 7 ordenó el cese de la prisión preventiva a partir del 18 de marzo, cuando se dispondrá su inmediata libertad desde la Alcaidía de Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina. La medida se cumplirá una vez constatado que no registre orden restrictiva de su libertad, emanada de una autoridad competente, dictaminó el tribunal.

Néstor Kirchner baja del avión de Santa Cruz, en 1999, seguido por Ricardo Jaime Winfo Santa cruz

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, en disidencia parcial, y Germán Castelli resolvieron que Jaime debe “prometer” que va a someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, notificar cualquier cambio de domicilio y si se ausenta por más de 48 horas. Asimismo, no puede desplazarse a más de 70 kilómetros del lugar donde vivirá, que es de Duarte Quiros 1939, del Barrio Alberdi, de Córdoba capital. Allí estará con su pareja Claudia Ochoa.

Jaime tiene prohibido salir del país sin autorización, debe entregar su pasaporte y no puede tramitar nuevos, y se le impuso la colocación de un dispositivo de monitoreo de GPS del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica. Esto es, una tobillera electrónica.

Fue determinante para que los jueces tomaran la decisión de liberar a Jaime, el hecho de que el sábado se vence la prórroga de su prisión preventiva que lleva cuatro años, la conformidad que dio la fiscal del caso Fabiana León, su estado de salud delicado, debido a un carcinoma de piel cerca de un ojo, que debe ser operado.

El juez Méndez Signori explicó estas cuestiones en su fallo, con el que coincidió el juez Castelli, en tanto Fernández Canero había propuesto que quedara en arresto domiciliario, pero quedó en minoría.

Ricardo Jaime durante el juicio por la tragedia de Once Ricardo Pristupluk - LA NACION

Los estudios médicos acercados por la defensa de Jaime y realizados por el Servicio Penitenciario Federal determinaron que tiene un “carcinoma cutáneo” y la necesidad de realizar una “cirugía de mohs”. Se tarta de una práctica que se realiza en el consultorio del cirujano con anestesia local, donde se extraen capas de piel y se va verificando si hay o no presencia del carcinoma, hasta eliminarlo.

Jaime refirió además cefalea, dolor punzante y secreción serohemática por lo que debió colocarse gasas o compresas con cinta adhesiva hipoalergénica a nivel de la lesión ulcerada en la región preauricular, donde tiene el cáncer de piel, lo que además le dificulta el uso de anteojos.

Depresión reactiva

El exfuncionario kirchnerista presenta además hipertensión arterial esencial, es un exfumador, padece de hipotiroidismo subclínico, hiperglucemias, un nódulo benigno en el pulmón y una depresión reactiva.

“Suficientemente ilustrativos resultan a esta altura los informes enunciados, corroborándose de las circunstancias expuestas la existencia de un delicado cuadro de salud por parte de Jaime que amerita la morigeración de las medidas de cautela, ya que resulta claro que, más allá de las patologías crónicas que padece el nombrado, con el transcurso del tiempo se ha venido presentando una situación de deterioro de su salud y estado clínico general”, dijeron los jueces.

Castelli dijo que el tiempo transcurrido cautelarmente privado de su libertad, su condición actual de salud y el estado del proceso en la actualidad demandan revisar el criterio adoptado por el tribunal y disponer, en consecuencia, el “cese de la prisión preventiva de Ricardo Raúl Jaime”.

El magistrado dijo que “las medidas morigeradoras propuestas” por Méndez Signori “resultan adecuadas para afrontar los riesgos procesales existentes en el caso”.

Jaime fue condenado seis veces en casos de corrupción . En 2013 fue condenado por intentar robar pruebas en un allanamiento. En 2015 se declaró culpable en un juicio abreviado y acordó una pena por haber cobrado coimas de parte de TBA, que explotaba colectivos y trenes, y TEBA, que tiene la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Esas dos condenas están firmes.

Ricardo Jaime enjuiciado junto a Juan Pablo Schiavi

Fue condenado por su responsabilidad en la Tragedia de Once: ese fallo está pendiente de revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Casación le impuso una pena de seis años de prisión. En abril de 2022 recibió dos condenas por haberse enriquecido ilícitamente y por administración fraudulenta contra el Estado y coimas, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal .

En septiembre del año pasado, Jaime fue condenado por recibir sobornos por el proyecto del tren bala que iba a unir Rosario y Buenos Aires y que no se concretó. Estas tres últimas condenas no están firmes y no están en condiciones de ser cumplidas en prisión.

Además, Jaime está acusado de ser uno de que recibía el dinero de las coimas en bolsos en la causa de los cuadernos y es investigado por el cobro de sobornos en el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.