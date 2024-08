La madre de Cecilia Strzyzowski acusó a un fiscal de recibir dinero para favorecer a los Sena y el funcionario se autodenunció

Escuchar

Una acusación de Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, derivó en una nueva causa que se abrió en Chaco a partir del crimen de la joven, ocurrido el 2 de junio de 2023. La mujer afirmó que recibió un mensaje de un preso que le dijo que se le habrían pagado $50 millones a uno de los fiscales que investigan el asesinato para que beneficie Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los padres de César Sena, que son considerados por la Justicia chaqueña partícipes primarios y no coautores, como se los había calificado en buena parte del desarrollo de la pesquisa. El fiscal apuntado por Romero, Martín Bogado, se autodenunció y se abrió un expediente para investigar la veracidad de la acusación.

“Todas las irregularidades aparecen con Martín Bogado. Un preso me mandó un mensaje diciendo que desde enero se sabía que se le habían pagado $50 millones de pesos a Bogado por el cambio de carátula. Se lo entregué al abogado y a algunos periodistas, para que la Justicia investigue”, afirmó Romero, el sábado, en declaraciones al programa Cámara del Crimen, que se emite por el canal TN.

Bogado integra el Equipo Fiscal Especial (EFE), que investiga el caso Cecilia, como reemplazante de Jorge Gómez, que dejó la Justicia para asumir como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos en el gobierno provincial de Leandro Zdero, quien venció a Jorge Capitanich (aliado político del matrimonio Sena) en las elecciones de septiembre del año pasado. El equipo especial tiene otros dos integrantes, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez, quienes están desde el comienzo de la investigación.

Bogado, el fiscal acusado por Romero, en el centro, junto a sus colegas Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez Poder Judicial de Chaco

“ Me llama la atención que en el equipo de fiscales estaban todos de acuerdo hasta diciembre, que ‘El Pato’ Gómez asume como ministro. Ninguno dijo que la carátula de coautores no iba. Sube Bogado y se dan todas las irregularidades . Una, la de la jueza [de garantías María de las Mercedes] Pereyra que los revincula [al matrimonio Sena y su hijo] sin que me avisen a mí; después, se reúnen en la cárcel y ni siquiera se pide sanción para los abogados, solamente se castigó a los guardiacárceles”, resumió Romero en sus declaraciones televisivas, en las que también le reclamó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el estado de la camioneta de Gendarmería en la que se traslada (se fue a vivir a la Patagonia en septiembre de 2023) y señaló que el vehículo volcó la semana pasada, con su hija Ángela a bordo.

Hace una semana, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia confirmó la calificación de partícipes primarios en el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género para Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Es el encuadre que el EFE definió en abril de este año, al considerar que el crimen se produjo antes de que los padres de César Sena llegaran a la casa familiar, ubicada en Santa María de Oro 1460, de Resistencia. El juez de garantías Héctor Sandoval había definido que se los volviera a considerar coautores.

El lunes, el fiscal acusado por Romero presentó una denuncia para que se lo investigue. Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, la presentación en la que el fiscal “solicita investigación” quedó radicada en el Equipo Fiscal Nº 10 de Resistencia a cargo de la fiscal Lilian Irala.

César Sena con sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña

El Ministerio Público Fiscal de Chaco emitió un comunicado de respaldo a Bogado. “Nuestro ordenamiento procesal prevé un sistema de control jurisdiccional de la actuación de los fiscales, y a la vez, recursos ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y el Superior Tribunal de Justicia que impide que alguien tenga poder para decidir solo en cualquier etapa del proceso penal”, se subrayó en ese documento. También se solidarizó con el fiscal apuntado el Colegio de Fiscales de la Primera Circunscripción de Chaco, que manifestó “su firme apoyo y respaldo al fiscal Juan Martín bogado y a los miembros del Equipo Fiscal Especial”.

El 30 de abril, el equipo de fiscales pidió elevar a juicio el caso. Sin fecha confirmada, los Sena serán juzgados por un jurado popular. César Sena llegará al proceso bajo la acusación de autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género; sus padres, por ahora, permanecen bajo la acusación de partícipes primarios. Romero adelantó que sus abogados apelarán ante el Superior Tribunal de Justicia, para lo cual corre un plazo de diez días hábiles a partir de hoy, cuando se darán a conocer los fundamentos del fallo de la Cámara.

Los colaboradores del clan Sena Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso irán a juicio por el delito de encubrimiento agravado.

Sobre un edificio de la Municipalidad de Resistencia, un cartel recuerda a Cecilia Strzyzowski Mauro V. Rizzi - Enviado Especial / LA NACIÓN

Del caso principal se desprendió otra investigación, sobre la posible falsificación de la firma de la joven asesinada en un acta de divorcio con César Sena. En esa causa, se aguarda una nueva pericia que se encargó al Gabinete Científico del Poder Judicial de Corrientes , informaron a LA NACION en la Justicia chaqueña. Según indicaron, se ampliaron los puntos de pericias con nuevo material provisto por la familia de la víctima.

En febrero, un peritaje judicial determinó que es apócrifa la firma de Strzyzowski que figura en el acta de divorcio con Sena. Strzyzowski y Sena se divorciaron el 20 de septiembre de 2022, cuatro días después de haberse casado. La investigación está a cargo de la fiscal Ana González de Pacce, fiscal de investigaciones. Se evalúa en esa pesquisa la actuación de la abogada Andrea Lana, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Resistencia, que fue patrocinante de Cecilia en el divorcio, y de Daniel Paniagua, que representó a César Sena.