escuchar

La nueva directora del Centro Cultural Kirchner (CCK), Valeria Ambrosio, confirmó en la mañana del viernes que la estatua de Néstor Kirchner que estaba en el hall del lugar no fue removida por orden del nuevo gobierno del libertario Javier Milei, sino que se la llevó Cristina Kirchner.

En diálogo con la radio Urbana Play, la directora teatral añadió que no hay planes para cambiar el nombre del establecimiento, como se había rumoreado en los días posteriores al triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en el balotaje presidencial: “La estatua se la llevaron, no se sacó. Se la llevó Cristina. Y lo que se dice sobre la incertidumbre del nombre... es ridículo, creo yo. No me parece que sea algo interesante o inteligente de hacer. Es un lugar que nació de una manera, tiene un nombre y una identidad que hay que conservar”.

Asimismo Ambrosio indicó sobre el centro: “Es hermoso, ahora lo estoy conociendo. Conocerlo entero lleva muchísimo tiempo porque es gigante, es un laberinto, pero la verdad es que es bellísimo el espacio”,

En tanto, con respecto a lo que ocurrirá con la estatua, fuentes de la intendencia de Quilmes confirmaron a LA NACION que fue trasladada a esa municipalidad, que lidera la intendenta reelecta Mayra Mendoza, aunque no se sabe aún dónde será exhibida: “Era una gestión que estábamos haciendo desde antes del cambio de gobierno. La intendenta solicitó permiso a Unasur para el traslado”, adelantaron.

La escultura mide 2,28 metros de altura y pesa aproximadamente 600 kilos, y había sido originalmente un obsequio de la Argentina para el edificio de la Unasur en el año 2014. El gobierno de Cristina Kirchner había encargado el trabajo a un joven escultor y, tal como reveló LA NACION, pagó casi $1 millón por el monumento al expresidente, que luego envió de regalo a Ecuador para proyectarlo al resto del mundo.

La estatua de Néstor Kirchner estaba en el hall del Centro Cultural Kirchner desde 2020, por orden de Alberto Fernández LUIS ROBAYO - AFP

Allí la figura se erigió (en la “Ciudad de la Mitad del Mundo”, a 13 kilómetros de Quito) durante casi cinco años. Pero en septiembre de 2019 la estatua fue retirada del lugar, luego de que la Asamblea Nacional de Ecuador votara su remoción cuando el edificio de la Unasur se convirtió en la sede de una universidad.

Al asumir Alberto Fernández, con la venia de Cristina, comenzaron las gestiones para repatriar el monumento. Intervino la Cancillería para dar con el paradero de la estatua -estaba en un depósito en la capital ecuatoriana- y luego negociar con el gobierno de Ecuador el retorno a la Argentina. Los trámites se extendieron por varios meses por las gestiones diplomáticas en medio de la pandemia, que impedían el tránsito habitual de aviones alrededor del mundo.

A pesar de la crisis del coronavirus de 2020, el Gobierno logró que la figura de Néstor Kirchner viajara a la Argentina. El 5 de octubre de ese año el Néstor de bronce llegó al aeropuerto de Ezeiza en un avión de carga, y el 27 de ese mes, en un acto en conmemoración por los 10 años de su muerte, la figura fue presentada públicamente en el CCK.

LA NACION