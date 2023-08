La plataforma de Unión por la Patria para las Elecciones PASO 2023

escuchar

Los socios de Unión por la Patria presentaron su plataforma electoral para a las elecciones de 2023 con un documento, entregado a la Cámara Nacional Electoral, en el que no precisan un plan concreto de acción para un eventual gobierno, responsabilizan a la gestión de Mauricio Macri de los principales problemas del país y destacan la necesidad de sellar “un nuevo pacto democrático” para avanzar hacia una “indiscutible independencia económica”, una “irrenunciable soberanía política” y la “anhelada justicia social”.

Esta plataforma, que fue presentada antes de la oficialización de las candidaturas, está avalada por los dos postulantes a presidente que disputarán la interna de Unión por la Patria: Sergio Massa y Juan Grabois, cuyos partidos integran la alianza electoral.

El documento es fundamentalmente una declaración de principios y plantea interrogantes que no responde. Dice, por ejemplo: “El desafío es pensar una política exterior distinta que nos permita relacionarnos con todos los países bajo la premisa de una clara defensa de la soberanía, respeto a los derechos humanos, interés nacional, integración regional y el multilateralismo. Pensarnos a futuro implica responder algunas preguntas: ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo vamos a compatibilizar la necesidad de dólares para pagar la deuda externa privada y con el FMI, con los dólares que también necesitamos para sostener el desarrollo argentino y la inversión para diferentes sectores de nuestra industria? Estas son algunas de las cosas que tenemos que discutir cómo hacemos una Argentina sostenible”.

En cuanto al desafío de lograr la “independencia económica”, la plataforma dice: “[Es necesario] debatir un nuevo modelo de país y cómo vamos salir de la economía bimonetaria, el problema central que sufrimos como país”.

El documento lleva, en primer lugar, la firma de Gildo Insfrán, gobernador de Formosa y presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ); también, las de los 19 representantes de los partidos que componen Unión por la Patria.

La plataforma comienza con el planteo de la necesidad de sellar un “nuevo pacto democrático”. Destaca que el acuerdo básico se rompió el 1 de septiembre pasado, con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Significó la ruptura del pacto democrático reconstruido en 1983 que implicaba que no se podía ya pensar en la supresión física del adversario”, dice la plataforma en su segundo párrafo, y destaca que la calidad institucional no es solo responsabilidad de un gobierno, sino también de la oposición, que debe separar a los violentos y a los que difunden un mensaje de odio.

Según el documento, la “ruptura” fue “resultado de una secuencia lógica signada por los discursos de odio, una secuencia deshumanizadora y violenta que empieza en 2015 y se estructura a partir de una matriz de persecución judicial y mediática con la complicidad de poderes fácticos y hegemónicos en la Argentina con un único objetivo: exterminar a quienes defienden los intereses del pueblo”.

El documento no solo cuestiona al gobierno de Macri, también tiene una indudable referencia a lo no hecho durante la gestión de Alberto Fernández: “La Argentina necesita ciudadanas y ciudadanos que cumplan con la plataforma del Frente de Todos, que amplíen derechos y restituyan aquellos que fueron arrebatados por el macrismo. Bien sabemos todos y todas que gobernar en este contexto fue un gran desafío. Endeudamiento, Pandemia, Guerra, Sequía. Todo eso es cierto. No menos cierto es que gobernar requiere responsabilidad y coraje a la hora de tomar decisiones para reconstruir un Estado fuerte, independiente de los poderes fácticos, promotor del desarrollo y decidido a garantizar derechos y satisfacer las demandas ciudadanas del siglo XXI”.

Sin embargo, la alianza electoral planteó la dificultad de la pandemia y defendió, en este punto, la gestión del gobierno encabezado por Fernández. “Desde el comienzo trabajamos con una mirada integradora e inclusiva, priorizando la salud de los argentinos y argentinas. La crisis sanitaria global dejó al descubierto que necesitábamos un Estado más presente. Un mejor Estado. Priorizamos la salud y nos dedicamos a fortalecer un sistema que diera respuestas a la comunidad, al tiempo que avanzamos con políticas públicas que garantizaran el desarrollo y la inclusión en un escenario inédito y absolutamente extraordinario”, dijeron.

