Desaparición de Cecilia Strzyzowski: Bullrich acusó a Capitanich de promover escuelas para “ideologizar” y generar “violencia extrema”

La precandidata a presidenta de Pro, Patricia Bullrich, se refirió este jueves a la desaparición en Chaco de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que no es vista desde el primero de junio y cuyo presunto asesinato es investigado por la Justicia e involucra al llamado “clan Sena”, una familia con fuertes lazos políticos a nivel local. En ese contexto, la postulante opositora acusó al gobernador provincial, Jorge Capitanich, de promover escuelas para “ideologizar” a la gente y generar “una violencia extrema”, y trazó un paralelismo entre el piquetero Emerenciano Sena y Milagro Sala.

“Lo del Chaco me sugiere algo muy fuerte, porque hace mucho tiempo que nosotros venimos viendo -habrá que confirmarlo, por supuesto- los movimientos de esos dirigentes, con una ideología absolutamente autoritaria sobre la gente, con escuelas donde enseñaban más o menos algo así como un ejército guerrillero. Esa es la característica de Sena, un dominio total sobre la gente, es un Milagro Sala de Chaco”, afirmó Bullrich esta mañana en Radio Rivadavia.

Tras ello, dijo con relación a la desaparición de Cecilia: “Esta situación realmente es como una prolongación de un modelo de sumisión, de autoritarismo, de utilizar a la gente como si fueran cosas... Hay que terminar de ver cómo se dirime en la Justicia, pero las características de Sena son absolutamente compatibles con esta lógica autoritaria, de dominación, de sumisión, casi de esclavización de la gente y de ideologización. Eso es lo que me sugiere [el caso] y esperaremos a ver cómo es el desarrollo de esto. La caracterización para mí es muy clara”.

Más tarde, agregó que las mencionadas “escuelas” son fomentadas por el Estado local e involucró directamente al gobernador. “Yo estuve en el Chaco hace dos semanas y hablé específicamente de este personaje [por Emerenciano Sena] y de estas escuelas, como algo que no solo Capitanich dejaba crecer, sino que alimentaba y permitía escuelas donde se generaba este modelo de dominación e ideologización de la gente, y ahora nos enteramos que de una violencia extrema. Dije que era algo que era necesario desarmar. En el medio aparece esta realidad”, dijo y remató: “Necesariamente estos modelos de dominación iban a terminar en una situación de violencia extrema como la que estamos viviendo”.

Seguidamente, quien fuera ministra de Seguridad de Mauricio Macri se expresó confiada de que “todo se va a empezar a saber, porque va a ser similar al proceso de Milagro Sala”, y lamentó la inacción del Estado frente a los hechos denunciados. “El funcionamiento de estas escuelas sale a la luz en medio de una tragedia que se podía haber evitado si realmente las autoridades hubieran prestado atención a estos modelos”, aseguró.

En ese marco, a Bullrich le consultaron su opinión respecto del silencio del Gobierno nacional y en particular de la ministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, sobre el caso. Entonces, manifestó: “Es una característica. Cada vez que hay un drama en la Argentina el Gobierno en vez de estar al lado de las víctimas, al ser parte de los victimarios de su movimiento, se esconden y no hablan. O al no ser parte de su movimiento, como pasó en Once y Cromañón, se evaden de los problemas que golpean fuertemente a la gente (...) Es una característica que han desarrollado, pensar que no hablar es como no involucrarse, cuando evidentemente es parte de un modelo de sociedad y de poder que genera en la gente un dominio y un sometimiento brutal hasta llegar a estos niveles de violencia, de desaparición y muerte”.

Cierre de alianzas e interna

En otro tramo de la nota, la precandidata a presidenta de Pro habló sobre el cierre de alianzas en Juntos por el Cambio (JxC) y evaluó: “Creo que se respetó la identidad de la coalición, no solo como una fuerza de cambio profundo, sino que también se ratificó el hecho de que íbamos a cuidar a todos nuestros protagonistas, en especial a quienes el 25 van a dar una batalla electoral en Córdoba. Era muy importante que JxC mantuviese su contorno de valores y de ideas y que también cuidase a los dirigentes que están recorriendo cada parte de nuestro territorio. Se sumó [José Luis] Espert, que es muy importante y con quien compartimos las ideas de la libertad. Y mantuvimos la marca para que la gente se sienta representada con lo que es estar juntos y representar fuertemente el cambio”.

