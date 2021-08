La respuesta de Fernando Iglesias tras el pedido de expulsión: “Los escándalos sexuales en Olivos son exclusividad peronista”

El diputado Fernando Iglesias quedó en el ojo de la tormenta tras sus dichos sobre las visitas que recibió Alberto Fernández durante el aislamiento, y este martes -tras el descargo de Florencia Peña, una de las mujeres que había asistido a la Quinta de Olivos- un grupo de legisladores del Frente de Todos presentó un pedido para expulsarlo de la Cámara Baja “por la violencia misógina y machista, verbal y psicológica que ejerce sistemáticamente contra las mujeres”. En ese contexto, el funcionario opositor salió a expresarse en Twitter. Como es habitual, agradeció “de corazón” el apoyo recibido y lanzó: “Los escándalos sexuales en Olivos son exclusividad peronista”.

Por el hecho de asociar las visitas de algunas mujeres a Olivos con “escándalos sexuales” y por mensajes como “para mi la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie”, Florencia Peña salió al cruce, cuestionó el hecho de que las visitas masculinas hayan pasado desapercibidas, y sentenció: “Otra vez solo por ser mujeres quedamos en el banquillo de los acusados desde la sexualidad. Instalaron cosas muy fuertes, como decirme ‘el gato del Presidente’; pero se despertó un debate interesante que está bueno que participemos”.

También digo que Peña apoyó la cuarentena demencial que impuso el Gobierno, que le parecía razonable que su madre no se operara de urgencia mientras visitaba al Presidente y que su preocupación por los actores debió manifestarla por los que fueron perseguidos 12 años por los K. https://t.co/nCHGPLwieg — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) August 3, 2021

Sobre este punto, Iglesias explicó: “Nunca dije que Florencia Peña fuera petera del Presidente. Sí dije que ella, [Úrsula] Vargués y [Sofía] Pacchi no son personal de trabajo y era un abuso que visitaran al Presidente mientras no se podía ni despedir a agonizantes”. Y añadió: “También digo que Peña apoyó la cuarentena demencial que impuso el Gobierno, que le parecía razonable que su madre no se operara de urgencia mientras visitaba al Presidente y que su preocupación por los actores debió manifestarla por los que fueron perseguidos 12 años por los K”.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project