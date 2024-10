La salida de una funcionaria de Capital Humano dispara versiones cruzadas dentro del Gobierno

Escuchar

La salida de Leila Gianni, hasta ahora subsecretaria de Legales del ministerio de Capital Humano, dejó por un lado una versión que surgió de fuentes cercanas a ella y a ese sector, que habla de una “decisión consensuada” con la ministra Sandra Pettovello. Y otra, menos elegante, que emergió desde la propia Casa Rosada, que nunca vio a la funcionaria con buenos ojos, ya que la ubicaron cerca de las terminales de Sergio Massa y, en estas horas, hablan de un escándalo que podría salpicarla por su paso en Anses durante el kirchnerismo.

La primera de esas versiones da cuenta de una decisión consensuada entre Gianni y Pettovello, para quien la saliente funcionaria ocupó un lugar central por las denuncias contra la gestión anterior. La salida, afirmaban tanto cerca de la esas filas como de la propia Gianni, habría tenido que ver con la decisión de ella de “dedicarse a la política territorial” , lo cual no sería compatible con su trabajo “de oficina” . En esa línea hablaban de una eventual candidatura en La Matanza el año próximo.

La segunda versión, emanada desde la sede de gobierno, hablaba de inminentes problemas de la Anses kirchnerista, por la que pasó Gianni, que trabaja en el Estado desde 2012, durante la gestión anterior. “Hay un escándalo en puerta en Anses” , decían en Casa Rosada sobre un tema que podría involucrarla.

‎La sede central de la Anses, sobre la avenida Córdoba porteña Rodrigo Nespolo

Cerca de la funcionaria aseguraban: “No hay nada de eso” . Gianni aún no tiene definido dónde irá a trabajar en el Estado, del que es planta permanente, tras su salida de Capital. Lo que es seguro es que no será en ninguna dependencia de la cartera que conduce Pettovello.

Gianni, que vive en San Justo, tiene planeado militar una candidatura propia de cara a las elecciones de medio término. Según dicen en su entorno podría ser para diputada, “o dónde el presidente decida”, sostienen en referencia a Javier Milei. Tras lo que agregaban que “ya está trabajando con (el subsecretario de Integración Socio-urbana) Sebastián Pareja”, el armador de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

Cerca del funcionario la ubican solo en un acto de la militancia libertaria en La Matanza, en el que coincidió con él, pero en principio no habría más contacto que ese entre ambos.

La pelea con Grabois

En Casa Rosada le bajan el pulgar a una posible candidatura de Gianni. La nula simpatía de la que gozó desde que levantó públicamente su perfil con peleas públicas en los pasillos de tribunales, por caso con Juan Grabois, estaba más que visible en las últimas horas. En Balcarce 50 aludían este miércoles, tras conocerse la noticia de su salida, no solo al eventual “escándalo” por el tema Anses si no también estaban quienes no dudaban en considerarla “un servicio” y que respondía a las filas de Massa .

Juan Grabois y Leila Gianni, en su recordada pelea en Comodoro Py

En las filas de Gianni se ríen sobre la acusación y dicen que “si fuera servicio estaría llena de plata” y niegan cualquier vinculación a Massa. “Ni la conoce, ni lo conoce” , afirman. Y hasta rechazan su pasado como militante kirchnerista.

Gianni llegó a Capital Humano de la mano de Facundo Etchenique, secretario de Coordinación Legal y Administrativa y virtual número dos de Pettovello. En una cartera que se caracterizó por las entradas y salidas de diferentes funcionarios, Gianni fue ganando terreno en la órbita de Pettovello. La ministra siempre supo que Gianni pasó militar la campaña de Massa para presidente en 2023 a actuar como la primera de las libertarias y hasta usar una remera con la cara de un león para una audiencia en los tribunales de Comodoro Py. Pero como dicen cerca suyo, Pettovello “no se fija de dónde vienen las personas sino cómo trabajan”.

Abogada y madre de cinco hijos, Gianni ingresó al Estado en 2012, durante la segunda administración de Cristina Kirchner. Primero lo hizo en la Anses, como asesora legal. Después pasó por el INTI y, con la llegada de Mauricio Macri fue designada como asesora legal dentro de un área de la Jefatura de Gabinete, cargo en el que permaneció durante la gestión de Cambiemos. Tras el desembarco de Fernández, recaló en el Ministerio de Justicia y en noviembre de 2020 fue nombrada Coordinadora de Asuntos Jurídicos en el Centro Internacional para la promoción de los Derechos Humanos (CIDH). En el período de Fernández fue donde más creció internamente en el Estado.