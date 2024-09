La sucesión de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense quedó envuelta en dudas

Escuchar

El mandato de Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires vence en 2025. Asumió ese cargo de modo formal en diciembre de 2021, con un acto en la quinta de San Vicente que fue propiedad de Juan y Eva Perón, acompañado por el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, en una postal hoy rota de la alianza política que fue el Frente de Todos. El diputado anunció en mayo que las elecciones partidarias bonaerenses se harían el próximo 17 de noviembre, pero a una semana de cumplirse el plazo de 60 días de anticipación que marca la Carta Orgánica del partido para convocar a las elecciones, la falta de señales del hijo de Cristina Kirchner hace dudar a los dirigentes sobre la posibilidad de ese recambio.

Máximo Kirchner reaparecerá en la escena pública el viernes, en el club Atenas, de La Plata. En su entorno apelan al silencio ante la consulta de LA NACION sobre la naturaleza de ese acto, que se desarrollará sobre el filo del plazo para convocar a la elección (se cumple el jueves 19). Tras anunciar con un comunicado, el 13 de mayo, la fecha de elecciones del 17 de noviembre (el mismo día que se prevé la elección de autoridades del PJ nacional), el líder de La Cámpora no ofreció señales.

“ No hubo convocatoria al consejo del partido. Nadie de los que pedía [un recambio] aceleró nada. No noto interés real porque suceda algo. El PJ nacional depende de los gobernadores y es un escenario diferente por lo de Alberto. No estamos teniendo una voz oficial”, señaló a LA NACION un legislador provincial del PJ.

Alberto Fernández y Máximo Kirchner, en diciembre de 2021, en la quinta de San Vicente de Juan y Eva Perón

“No hay ni reunión del consejo del partido. No hay nada y no creo que ya haya margen para hacer algo ”, indicó un jefe comunal del Gran Buenos Aires.

El adelantamiento de elecciones que propone Máximo Kirchner (prometió oficializarlo en una reunión de consejo partidario y argumentó en el comunicado de mayo que es “operativamente necesario” hacer coincidir la fecha con la elección en el PJ nacional) genera oposición. Fernando Gray, el intendente de Esteban Echeverría que resistió su desembarco en la presidencia partidaria y se convirtió en un crítico permanente, prevé recurrir a la Justicia si se concreta el llamado a una elección anticipada que recorte, así, mandatos vigentes, como los de los titulares de los PJ en cada distrito de la provincia.

Fernando Gray y Juan Zabaleta, dos rivales de La Cámpora, se mostraron este domingo con Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy

Con la intervención de Cristina Kirchner el viernes, en Merlo, consumada, en el PJ se activaron las especulaciones sobre un movimiento en tándem con su hijo. En el medio quedó otro acto, protagonizado por Axel Kicillof, enfrentado con Máximo Kirchner y con La Cámpora, en Mar Chiquita. “Están sondeando candidatearla a ella [por la expresidenta] en las legislativas”, dijo una fuente peronista del Gran Buenos Aires al referirse a las intenciones de La Cámpora. La misma fuente sembró dudas también sobre el PJ nacional: “A nivel provincial, no lo tienen claro y tampoco en lo nacional. Lo de [la supuesta candidata avalada por Cristina Kirchner, Lucía] Corpacci no salió y [Ricardo] Quintela se desinfla”.

Para un intendente que está entre los que ven con escepticismo los movimientos del PJ, la posibilidad de una elección en el partido a nivel bonaerense es “difícil por el ruido interno”. Consideró que La Cámpora “va a llamar si tiene cerrado que no va a tener interna” y afirmó que en el partido no hubo depuración y existen “padrones amañados”.