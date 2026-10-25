La visita del Papa: la Iglesia espera la “última avanzada” y el Gobierno adjudicó un contrato millonario para producir los eventos masivos

En los últimos días, las autoridades de la Iglesia recibieron una señal concreta de que el papa León XIV, quien se recupera de manera satisfactoria tras haber sido operado de un cáncer de pulmón, está decidido a concretar el mes que viene su viaje a la Argentina. El Vaticano confirmó que la tercera y última misión de avanzada que terminará de definir los detalles de la visita del pontífice llegará al país el 2 de noviembre próximo.

Los enviados de la Santa Sede repasarán los aspectos logísticos, de seguridad y de protocolo en los lugares que recorrerá el Papa durante su estadía en la Argentina. Inspeccionarán desde la Casa Rosada y el Palacio Libertad hasta el Monumento de los Españoles, en Palermo, la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba, donde León XIV encabezará los actos masivos. “Ya tenemos los pasajes y las reservas de los hoteles para la delegación. Está todo confirmado”, anticiparon fuentes eclesiásticas.

La Iglesia avanza con los preparativos y no especula con que llegue una ratificación del viaje desde Roma. “Sería ideal que haya una confirmación oficial, pero el Vaticano no suele hacerlo y nunca puso en duda que viajaría”, remarcan en el Episcopado. El viernes último se supo que el equipo médico del Pontífice le recomendó que no vaya en helicóptero el martes próximo a Asís por “precaución”. Los especialistas, se informó, no quisieron comprometer su óptima recuperación con vistas a la gira por América Latina, del 6 al 17 de noviembre.

Ayer, la Iglesia organizó una reunión con los voluntarios que trabajan en la organización de la visita de León XIV, la primera de un pontífice al país desde 1987, en el Regimiento de Patricios para “preparar los kits, los materiales necesarios para las celebraciones” en la Capital, Córdoba y Luján. Se repartieron pecheras y paraguas con el logo y el lema elegidos para la cita histórica: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. Los accesorios incluirán una publicidad del Banco Santander y Mercedes Benz, patrocinadores del viaje papal. La Iglesia ya recaudó más de tres millones de dólares entre aportantes privados.

Los accesorios que tendrán los voluntarios durante la visita del Papa

Los obispos locales admiten que atravesaron momentos de incertidumbre por la salud de Robert Prevost. No obstante, la Santa Sede nunca les dejó entrever que evaluaban una suspensión o postergación de la visita. Los contactos entre los prelados y el Vaticano o la Nunciatura son diarios desde hace semanas. Hasta ahora, no recibieron ninguna pista de que podrían recortar actividades previstas en el itinerario del Papa, que visitará la Capital, Córdoba y Buenos Aires durante su paso por el país.

El domingo 8 de noviembre, apenas aterrice en Aeroparque, León XIV tendrá una agenda apretada que incluye tres grandes misas, las visitas al Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto, una vigilia con jóvenes junto al Monumento de los Españoles y una serie de eventos institucionales.

Las remeras de los voluntarios que participarán de la organización

Optimistas por las señales que llegan desde Roma, los miembros de la Iglesia argentina que participan en la planificación del operativo para recibir al Papa ya comenzaron a enviar las invitaciones a sindicalistas, dirigentes sociales y empresarios de distintas ramas que participarán del encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Están al frente de la tarea el arzobispo porteño, monseñor Jorge García Cuerva, el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Dante Braida, y el obispo auxiliar de Buenos Aires, Pedro Cannavó.

¡Con alegría y mucho compromiso seguimos preparando la visita del Papa León XIV a la Argentina! 🇦🇷



Gran jornada de trabajo de nuestros voluntarios y voluntarias, preparando los kits, los materiales necesarios para las celebraciones y los envíos a Córdoba y Luján.



La jornada se… pic.twitter.com/ON3EM8MZc6 — Padre Máximo (@CEAvocero) October 24, 2026

También ya fueron seleccionados y aprobados por la Santa Sede los testimonios de los exponentes del mundo del trabajo que se presentarán durante el evento. “No se va a politizar”, advierten en la cúpula de la Iglesia.

Con el fin de fomentar la unidad nacional, los obispos buscan exhibir una convocatoria amplia y plural en un auditorio con capacidad para 1000 personas. Por ejemplo, se espera la presencia de Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Octavio Argüello, los integrantes del triunvirato que lidera la CGT; de Hugo Moyano (Camioneros) o Luis Barrionuevo (Gastronómicos). También concurrirían Roberto Fernández (UTA) o Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), quienes se encuentran distanciados de la actual conducción de la central obrera.

A su vez, concurrirán representantes de los distintos sectores de las organizaciones sociales. Por caso, Alejandro Gramajo, titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y dirigente del Movimiento Evita, ya recibió su invitación. Entre el martes y el miércoles, Gramajo espera recibir en La Matanza a la monja italiana Alessandra Smerilli, a quien León XIV puso al frente del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, durante el Encuentro Regional de Movimientos Populares. Analizarán Magnifica Humanitas, la primera encíclica del Papa. En rigor, Smerilli llega al país para exponer el jueves próximo en la UCA, en una reunión internacional sobre “El papa León XIV en América Latina”, una actividad con la que la Iglesia intentará preparar el terreno para recibir al Pontífice.

Alejandro “Peluca” Gramajo junto al Papa León

Ayer, en diálogo con Radio Mitre, Milei dijo que era optimista respecto de las posibilidades de que el Papa venga al país en noviembre, aunque insistió en que la prioridad es la salud del Pontífice. Calificó el viaje como “un evento histórico” y aseguró que León XIV es una “persona encantadora”. “La magnitud de esa figura es muy fuerte y no entiendo la miserabilidad de políticos y periodistas que pareciera que hincharan para que no venga”, lanzó el Presidente, horas después de que llamara a “quemar en la hoguera” a los periodistas que investigaron el caso $LIBRA.

Un negocio millonario

En sintonía con la Iglesia, el gobierno de Milei también aceleró los preparativos. En las últimas horas se confirmó que adjudicó a la empresa DF Entertainment la producción integral y coordinación general de las dos actividades masivas que el Papa encabezará en la ciudad de Buenos Aires: la misa ante el Monumento de los Españoles, en Palermo, y la vigilia de oración que compartirá con los jóvenes en la noche del martes 10.

Fuentes del Gobierno y de la productora confirmaron a LA NACION que el proceso ya se cerró.

La Jefatura de Gabinete, que conduce Diego Santilli, hizo una contratación directa “por urgencia”, un procedimiento excepcional previsto en la normativa vigente. Fuentes oficiales argumentan que decidieron avanzar con ese trámite y no abrieron una licitación o un concurso por “la proximidad de las fechas, la magnitud de las actividades y la complejidad operativa”. Si bien se invitó a participar a tres empresas, el Poder Ejecutivo solo recibió una propuesta económica: la que hizo la firma de Diego Finkelstein.

La contratación de DF Entertainment implicará un costo de $8690 millones –unos 5 millones de dólares–, aunque la empresa seleccionada no quiso revelar el monto de la operación. El Gobierno llevó adelante el proceso a través de la página Compr.AR, donde figura el expediente de la compra.

El Monumento de los Españoles, escenario de la misa y la vigilia de jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires ricardo-pristupluk-11511 - LA NACION

En la gestión de Milei afirman que “la propuesta fue sometida a evaluaciones técnicas, administrativas, económicas y jurídicas”, verificándose el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego. “El procedimiento fue publicado en COMPR.AR y se invitó a tres empresas, sin excluir la posibilidad de que otros interesados presentaran ofertas”, arguyeron, en un intento de disipar las sospechas en torno a la adjudicación del contrato.

Apenas se anunció el viaje papal, Karina Milei puso a Mara Gorini, su mano derecha en la gestión, al frente del operativo por la visita del Papa. Gorini tiene pasado en Foggia, una compañía dedicada a la organización de espectáculos. No obstante, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, que se creó para coordinar la organización a través del decreto 1103/2026, funciona bajo la órbita de Santilli.

Considerada una de las principales empresas dedicadas al negocio del entretenimiento en vivo en la Argentina, DF Entertainment es el socio local de Live Nation, un gigante global en ese mercado.

“Nuestra empresa fue seleccionada. Vamos a ocuparnos de la coordinación y la producción integral de la misa y la vigilia de los jóvenes”, confirmaron a este diario fuentes de la productora, que en los últimos años viene realizando encuentros de gran escala en la Argentina, como los festivales Lollapalooza, los diez recitales de Coldplay y shows de Paul McCartney, entre otras producciones.

La organización de los otros actos masivos que León XIV presidirá en el predio de la Federación Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba, y en la Basílica de Luján está siendo coordinada con las autoridades de ambas provincias.

¿Qué comprende la producción integral?: la puesta a punto del predio en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, el montaje de la estructura en la que se levantará el altar para la misa del Papa, así como el escenario para la vigilia de oración con los jóvenes, la articulación de los equipos técnicos y proveedores, la instalación de sistemas de sonido de alta fidelidad para espacios abiertos y pantallas LED gigantes de transmisión en directo a lo largo de las avenidas del Libertador, entre otras cosas.

También incluirá, en coordinación con las autoridades, una logística de seguridad y control de accesos, con vallados perimetrales, puestos de asistencia sanitaria, señalizaciones y torres de control, en articulación con las fuerzas de seguridad.