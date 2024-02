escuchar

La tercera jornada de la sesión para debatir la ley ómnibus, finalmente aprobada en general, tuvo varios momentos tensos. Uno de ellos fue protagonizado por la diputada por Salta de La Libertad Avanza (LLA) Emilia Orozco, quien apuntó duramente contra Máximo Kirchner tras su discurso, luego de que el referente de La Cámpora calificara durante su alocución de “mamotreto” el proyecto que estaba en tratamiento.

“En nombre de todos los diputados le voy a pedir disculpas a los argentinos, porque tuvieron que aguantar un discurso paupérrimo del heredero de la máxima corrupción de este país”, disparó Orozco tras la alocución en el recinto de Máximo Kirchner.

“Volvé, por favor”, le gritó la legisladora a su par de Unión por la Patria, que luego de dar su mensaje se levantó de la banca. “No, tienen alergia a trabajar”, arremetió Orozco y tras ello marcó sus diferencias con el diputado de Unión por la Patria. “No soy hija de nadie y vengo de muy abajo”, destacó.

“Tenía preparado algo pero no creo en las casualidades y espero que así como fue muy oneroso con el tiempo del diputado preopinante espero que también lo sean conmigo porque creo que no me alcanzaría la cantidad de minutos para enumerar la cantidad de hechos de corrupción que ustedes nos dejaron”, señaló Orozco luego de pedirle al dirigente camporista que no abandonara su bancada.

A su turno, el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner calificó de “mamotreto” la iniciativa del oficialismo y recurrió a tapas de diarios y a una serie de artículos periodísticos para hacer fuertes críticas el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“El problema central que tenemos acá es la crisis de deuda”, destacó Kirchner durante su discurso y luego cuestionó las políticas llevadas adelante por el ministro de Economía.

“¿Qué decía Caputo cuando venía a la bicameral? Digo esto porque es alguien al que se le van a conceder facultades y fue tremendamente ineficiente en el manejo de los recursos de los argentinos. Dijo: ‘Nosotros pensamos que reducir de manera abrupta [el déficit fiscal] tampoco era la política económica apropiada porque habíamos asumido con un nivel de pobreza cercano al 30%. Reducir cinco puntos y medio del déficit en un año y medio o dos, inevitablemente iba a tener impacto en la gente que menos recursos tiene. ¿Qué estamos haciendo ahora?’”, cuestionó Kirchner en relación al paso de Caputo por la gestión de Mauricio Macri.

Antes, el dirigente de UP había sido criticado por el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, quien lo acusó de vivir “en una nube de pedos más grande que todas las vacas que pueden haber en la Argentina”. “Que camine en la calle sin guardaespaldas. ¿Qué mérito tiene? Ser “hijo de”, nada más”, expresó el legislador aliado al gobierno.

