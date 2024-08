Las partes más íntimas del testimonio de Fabiola Yañez sobre su relación de pareja con Alberto Fernández

Escuchar

De los cinco tipos de violencia que se mencionan en la ley de protección integral a la mujer, hay tan solo uno que no aparece en las declaraciones de Fabiola Yañez hasta ahora. Relató hechos puntuales de violencia física, como patadas en el vientre durante su embarazo, zamarreadas y golpes de puño; aseguró que sufre violencia económica, sin tener certidumbre sobre cómo mantener a su hijo en España, narró largamente la violencia psicológica que sufre desde 2016, con amenazas y hostigamiento, a la vez de que hizo referencia a formas de violencia simbólica, con la posición de subordinación en la que se encontró durante años. Incluso, añadió dos conceptos adicionales: violencia reproductiva, por el aborto que ella indica que fue instigada a hacer en 2016, y violencia institucional, con el silencio que se le impuso por parte del equipo de comunicación de gobierno.

La única violencia que no mencionó es la sexual. En la única entrevista que concedió Yañez tras la difusión del escándalo, fue consultada por ese tema. “ No puedo hablar de eso ”, contestó la ex primera dama. LA NACION supo ahora que la denunciante hizo referencia a esta cuestión en su declaración de tres horas y cuarenta minutos del martes. Primero, dijo específicamente -e hizo hincapié-, que no sufrió hechos de abuso sexual. Segundo, aseguró que, tomando como referencia el fin de la gestión y su mudanza a España, hace tres años que no compartía intimidad con Alberto Fernández.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández con Dylan y Prócer, el otro perro de la pareja, en Olivos Instagram

De acuerdo con fuentes conocedoras del contenido de la audiencia, Yañez dijo que su hijo Francisco no fue concebido de manera natural, sino que requirió de un tratamiento por parte de ambos progenitores. La concepción se dio, según los partes de la Unidad Médica Presidencial, a mediados de julio de 2021, ya que para el 23 de septiembre, cuando Presidencia lo anunció oficialmente, Yañez cursaba la décima semana de embarazo. Este hecho es de relevancia, entre otros motivos, porque podría dar cuenta de que Fernández difícilmente podía desconocer el estado de su esposa al momento de las golpizas que le propinó a ella, según su relato.

Así lo relató la misma Fabiola, cuando el 12 de agosto por la noche conversó con María Cantero y se dio el siguiente intercambio:

YAÑEZ: Con mucho llanto te digo esto. Él sabe que yo podría estar embarazada e igual me golpeó. No sé qué más decir, de qué aferrarme.

CANTERO: Vos tenés que estar bien Faby.

YAÑEZ: Anoche me pegó. Todo esto es una locura. Hoy me agarró del cuello. Y sabiendo que puedo estar embarazada me pegó una patada en la panza.

En medio del chat, Cantero le consulta: “Estás embarazada?”. Ella responde: “ Creo que sí. Él sabe. Por que lo hicimos todo a conciencia y por in vitro ”.

Los hechos de violencia ese mes incluyen el golpe de puño que le dejó el ojo morado en julio, cuando ella estaba en tratamiento para quedar embarazada, y tres días seguidos de hechos de violencia física entre el 10 y el 13 de agosto (cuando ella acudió a María Cantero por ayuda), como dio cuenta LA NACION y ahora es ratificado en la descripción del objeto procesal hecha por Ramiro González, el fiscal a cargo de la causa.

En julio, además de los habituales ingresos de enfermeros y médicos de la Unidad Médica Presidencial (UMP) que tomaban turnos rotativos, ingresó dos veces Federico Walter Saavedra, el titular de la unidad, que fue citado como testigo. La primera fue el 13 de julio, a las 13:00 (egreso a las 14:50) y la segunda, el 22 de julio a las 16:45, con salida a las 18:39 . En agosto hubo un ingreso de un chofer de la UMP, pero sin aparentemente llevar a nadie.

El 22 de julio, a las 8 de la mañana, ingresó a verla a la primera dama Carina Portillo. En visitas anteriores, se la referencia como empleada de la empresa Medicus y, según el registro de empleos, trabajó para otras compañías del sector como Centralab, Buenos Aires Servicios de Salud y Laboratorio Mantel.

Yañez, en la entrevista, fue consultada por la paternidad de Francisco, por los rumores sin ninguna evidencia que daban cuenta de que Fernández podría no ser el progenitor. Su respuesta fue rápida, con enojo, a diferencia de la mayoría del descargo en donde la angustia predominó en la forma del relato. “Esa persona que dijo eso, esa periodista que escribió semejante barbaridad… Te voy a decir una cuestión. Yo soy licenciada en periodismo, pero nunca haría una cosa así. Esa persona que escribió esa nota, que mañana mande a hacer un ADN ”, respondió.