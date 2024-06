Las perlitas de la sesión en Diputados durante el tratamiento de la Ley Bases

Escuchar

Comenzó este jueves la última sesión por la Ley Bases y el paquete fiscal, las primeras iniciativas legislativas del gobierno de Javier Milei que llevaron más de seis meses de tratamiento y que hoy se encaminan hacia su aprobación. Mientras que se esperan entre 12 y 14 horas de debate, en Diputados se dieron distintas momentos que llamaron la atención en medio de las intervenciones de los legisladores.

Juras por Palestina

Al inicio de la sesión, antes de las cuestiones de privilegio y de que comiencen las exposiciones sobre la Ley Bases y el paquete fiscal, el presidente del cuerpo, Martín Menem, les tomó juramento a las nuevas integrantes: Vanina Biasi, quien ocupará el lugar de Myriam Bregman; y Mónica Schlotthauer, que reemplazará a Romina del Pla. Esto por el mecanismo de recambio interno que tienen las fuerzas de izquierda.

La primera en jurar fue Biasi. “Por el movimiento de mujeres y diversidades, por mis hermanos y hermanas piqueteras que son un orgullo de solidaridad y lucha, por todos los derechos de la clase trabajadora, por terminar con la barbarie capitalista en este mundo, por el fin del genocidio en Palestina, por el gobierno de trabajadores y por el socialismo sí, juro”, dijo, entre abucheos y aplausos, la excandidata a jefa de Gobierno porteña.

Después llegó el turno de Schlotthauer. “Por la memoria de los y las 30.000 desaparecidos y mis compañeros del PST; por los niños, las niñas, las mujeres y el pueblo Palestino que resiste el genocidio del Estado de Israel; por los y las que luchamos contra el plan motosierra de Milei; por un gobierno de la clase trabajadora; y el socialismo en la Argentina y el mundo, sí, juro”, dijo la sindicalista ferroviaria.

Reconocimiento para Bregman y del Plá

Luego de las juras, el titular del bloque de UP, Germán Martínez, pidió la palabra. “Para no dejar pasar el momento, habida cuenta que la veo a la diputada Myriam Bregman, no la veo a Romina, pero puede ser que esté aquí, dos destacadísimas diputadas integrantes de esta casa, quisiera que por lo menos les podamos brindar un fuerte aplauso de reconocimiento a su tarea”, propuso el diputado kirchnerista. “¡Cómo no!”, respondió Menem y fue así que los diputados, incluso el propio presidente de la Cámara y parte de los libertarios -en las antípodas ideológicas de ambas dirigentes- las aplaudieron por su tarea. Algunos hasta se pararon.

En la transmisión se la vio a Bregman sonreír y agradecer mientras esto ocurría.

LA NACION