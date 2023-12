escuchar

En plena transición por la nueva conformación del Congreso, 130 diputados electos juraron hoy en el recinto en medio de una jornada que estuvo marcada por la asunción de Martín Menem como la titular de la Cámara Baja, en reemplazo de Cecilia Moreau, quien se despidió del cargo al igual que algunos históricos legisladores, y una curiosa jura “contra la motosierra” del próximo gobierno, entre otras perlitas.

Tras la jura de los diputados, la designación de Menem, que fue propuesto por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) para presidir el cuerpo por el nuevo período parlamentario, fue respaldada por casi todos los bloques parlamentarios, excepto por el Frente de Izquierda, que se abstuvo en la votación de todas las autoridades de la Cámara Baja.

“No se trata de una impugnación personal. Si no de una postura política. Esta por asumir un gobierno que no para de anunciar medidas contra el pueblo trabajador, las mujeres...”, apuntó la diputada Myriam Bregman antes de ser interrumpida por silbidos y abucheos de sus compañeros en el recinto. “Silben lo que quieran, no me voy a callar, sépanlo desde ahora”, insistió mientras un diputado le pedía que fuera “a laburar”.

“No paran a anunciar medidas contra el pueblo trabajador, contra las mujeres, la diversidad y la juventud. Y explícitamente dicen que utilizaran este Congreso para implementar esas medidas. De ninguna manera vamos a facilitar eso. Y se da una gran paradoja: hicieron campaña electoral hablando de la casta y la Libertad Avanza no tiene los números para alcanzar esa vicepresidencia. ¿Cómo lo consiguió? ¿Pactando con la casta? Bueno, nosotros no. No cuenten con nosotros”, anticipó.

Además, durante la jura de los 130 diputados hubo algunos dardos cruzados contra la nueva administración que asumirá este domingo, entre los que destacó el discurso del legislador de Unión por la Patria Juan Marino.

Contra “la motosierra”

“Por la patria, la constitución, la soberanía nacional sobre nuestros islas Malvinas y los recursos naturales. Por el pueblo de la Nación que va a sufrir la agresión de la motosierra, y a 40 años de democracia, por la memoria de nuestro pueblo, 30 mil detenidos, desaparecidos presentes. Dictadura, genocidas, y fascistas nunca más. Sí juro”, manifestó el legislador y rápidamente el recinto se vio envuelto en una escalada de silbidos y aplausos.

En tanto, las arengas y festejos de algunos integrantes de La Libertad Avanza (LLA) resonaron en la Cámara Baja cuando el sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem se desplazó hacia el centro del recinto para jurar a su banca. “¡Vamos, Martincito!”, llegaron a gritarle, entre otras cosas. “¿Juráis por la Patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en tono de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?”, le preguntó Heller. “Sí, juro”, expresó sin titubear el exempresario.

La despedida de Moreau

Previa a la jornada de asunción de los legisladores electos y de la nueva definición de autoridades del cuerpo, la massista Cecilia Moreau se despidió de su cargo como presidenta de la Cámara de Diputados, en el final de la sesión especial. Un rato después fue designada en acuerdo con los bloques vicepresidenta primera.

“Aprovecho la ocasión para agradecerles a todos y a todas por este tiempo, particularmente a los trabajadores y las trabajadoras de la casa, han sido muy importantes. Han sido muy importantes para mí y para el desenvolvimiento de esta casa”, dijo la legisladora.

“Es un orgullo haber sido la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados de la Nación”, dijo Moreau y despertó el aplauso de quienes estaban en el recinto. Tras eso siguió: “Gracias a mis compañeros y a mis compañeras, a todos. Es un orgullo para mí haber sido la presidenta de la Cámara de Diputados en el 40 aniversario de la democracia. La democracia es de todas y de todos, estamos frente al periodo más largo de democracia ininterrumpida. Cuidémosla y que sea definitivamente democracia para siempre”.

Para la última parte de su alocución hizo un saludo especial dirigido a Mario Negri, quien fue hasta hoy jefe de la bancada del radicalismo; y para José Luis Gioja, que finaliza su mandato en Unión por la Patria. “Gracias de corazón a todos y a todas. Diputado Negri, un orgullo haber construido con usted esta cámara. Diputado Gioja... Los vamos a extrañar. Van a terminar siendo parte de la historia argentina”, completó.

Por otro lado, históricas figuras en Diputados como Mario Negri, jefe del bloque de la UCR; Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense y del Pro, Pablo Tonelli, así como el peronista José Luis Gioja, terminaron hoy su mandato y no volverán a ocupar una banca ya que ninguno se presentó a la reelección en los comicios del 22 de octubre.

Finalizada la jura de diputados, que comenzó con una demora de casi dos horas de retraso, Martín Menem asumió como presidente de la Cámara de Diputados, con una especial distinción a Karina Milei. “Quiero agradecer la honrosa distinción que me acaban de conferir mis pares para designar esta Cámara integrada por los legítimos representantes del pueblo argentinos. A lo hora de los agradecimientos, lo hago con mis padres y mis hermanos por haberme inculcado los valores esenciales de un ser humano: la lealtad, la palabra, humildad, mérito, esfuerzo y el sacrificio, que me han permitido transitar el camino. A mis hijos también el agradecimiento, que se vienen aguantando ausencias. Y dentro del espacio, hay dos personas de las que no me quiero olvidar nunca: Eduardo ‘Lule’ Menem y Karina”, dijo el sobrino del expresidente.

“La Argentina vive momentos difíciles, con una inflación alta. Tenemos que trabajar para superarla y sancionar las reformas que necesitan. Es necesario además desmontar las estructuras que no aportan nada al funcionamiento de la Cámara y son solamente un gasto. Como ya dijo el presidente electo ‘no hay plata’. Hay que abrir el diálogo constructivo para superar todos los problemas que sufre nuestra nación “, concluyó.

LA NACION