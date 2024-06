Las primeras reacciones del Gobierno, tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal: “Diez políticas refundacionales”

Escuchar

Del altisonante comunicado de la Oficina del Presidente (OPRA) con la convocatoria a suscribir “diez políticas refundacionales” a la cautela del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pasando por la euforia del jefe de bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, y la utilización de la cuenta de la Cámara de Diputados como si fuese la partidaria de LLA, el Gobierno coincidió en que se abre una nueva etapa tras la aprobación de la Ley Bases por parte de la Cámara de Diputados.

“Con 38 diputados, 7 senadores y el apoyo de un sector de la dirigencia política, y a pesar del obstruccionismo del kirchnerismo y sus cómplices de siempre, quienes demoraron el proyecto durante meses, el Gobierno nacional logró la aprobación de la primera ley en el camino hacia el país libre y próspero que los argentinos eligieron el pasado 19 de noviembre”, sostuvo OPRA en un comunicado de compleja redacción.

El Gobierno le envió un mimo a los diputados y senadores que acompañaron el proyecto oficial: “El Poder Ejecutivo agradece nuevamente la labor patriótica de los señores legisladores, que comprendieron la responsabilidad histórica que tenían en sus manos y aportaron su voto afirmativo, a pesar de los constantes y desesperados intentos de quienes pretenden aferrarse a sus privilegios a costa del desarrollo del país”.

“El 10 de diciembre el presidente Javier Milei asumió el compromiso de reinsertar a nuestra Nación en el camino hacia la prosperidad. En los últimos 50 años la cantidad de pobres se ha multiplicado por diez. En 2006 el PBI per cápita era el mismo que en la actualidad y, en más de una década, el empleo formal no creció”, siguió OPRA. Según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PBI per cápita argentino en 2006 era de 5.891 dólares, mientras que en la actualidad se ubica en los 12.810 dólares, es decir, más del doble.

El Gobierno consideró que “la aprobación de esta ley no resuelve la situación catastrófica heredada, pero representa un avance significativo en la misión de restaurar un marco normativo razonable para empezar a desandar el camino recorrido en los últimos 100 años”.

El comunicado oficial cerró con la convocatoria al nuevo Pacto de Mayo que se realizará en julio. “Tal como fue anunciado en el discurso inaugural de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei convoca este 9 de julio en la Casa Histórica de la Independencia [ubicada en Tucumán] a gobernadores, expresidentes, líderes de los principales partidos políticos y legisladores que quieran acompañar el proceso de cambio que lidera el presidente de la Nación, a eliminar del futuro de la Argentina las recetas de la miseria y abrazar las ideas de la libertad, comprometiéndose en la firma histórica del Pacto de Mayo con diez políticas refundacionales y fundamentales para devolverle la grandeza a la Nación”, concluyó la OPRA.

El video de Francos

Tras seguir la sesión en uno de los palcos y festejar la aprobación junto a Karina Milei, el jefe de Gabinete publicó un video en su cuenta de X. “Con esto [la ley] creemos que se han conseguido varios objetivos: el primero es demostrar que con convicción y con firmeza, y a través del diálogo, el Gobierno nacional finalmente ha obtenido un instrumento que nos va a permitir hacia el futuro una etapa de crecimiento y desarrollo para todos los argentinos”, sostuvo Francos.

“La Ley Bases le va a dar garantía a las grandes inversiones de que vengan a desarrollar nuestros recursos naturales tanto en el área energética, petróleo, gas, como recursos mineros y otras inversiones en proyectos que superen los 200 millones de dólares”, siguió el jefe de todos los ministros del Ejecutivo que lidera Javier Milei.

Muchas gracias al Congreso y a los gobernadores por habernos acompañado en este proyecto, con los que hemos dialogado y debatido para llegar a esta ley tan importante para todos los argentinos. (1/2) pic.twitter.com/veELm7rJSY — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) June 28, 2024

Francos remarcó que la norma, que será promulgada a la brevedad por Milei, según remarcó, es positiva sobre todo para las provincias: “La ley de reformas fiscales [el Paquete Fiscal] le va a permitir particularmente a las provincias contar con recursos suficientes para equilibrar sus presupuestos y poder administrar mejor las necesidades provinciales”.

“De aquí en adelante comienza una nueva etapa para el Gobierno y la Argentina. Estamos convencidos que va a ser un futuro venturoso”, concluyó Francos.

Bornoroni y la cuenta institucional de Diputados

El jefe de bloque del oficialismo fue el encargado de cerrar los discursos tras más de 12 horas de debate. Citó al economista austríaco Ludwig von Mises y dio un discurso en un tono similar al del comunicado de OPRA. Luego, afirmó en su cuenta de X que se trata de “la primera gran reforma del mandato del presidente Javier Milei”. “Vamos por más”, se entusiasmó.

¡LO LOGRAMOS!.



¡TENEMOS LA SANCIÓN DEFINITIVA DE LA #LEYBASES!.



La primera gran reforma del mandato del Presidente @JMilei. Vamos por más!.



Así, paso a paso y ley por ley vamos a construir un país más libre y más desarrollado.



VLLC!!!. pic.twitter.com/snoiS7mXfw — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) June 28, 2024

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de cautelosa labor en la conducción de la sesión, felicitó a Guillermo Francos en X y compartió un mensaje de la legisladora radical cordobesa Carla Carrizo, de la UCR, en lo que pareció un mensaje que podría haber escrito alguna funcionaria gubernamental. “¡Hoy el gobierno tiene sus herramientas! Siento orgullo de pertenecer al grupo de legisladores que apuesta al diálogo y al consenso como herramientas fundamentales de transformación social y económica”, celebró Carrizo.

Martín Menem comparte mensaje de Soledad Carrizo. San Roman, Ignacio (Redactor)

La cuenta institucional de la Cámara baja, que él dirige, festejó la aprobación de la norma. “Un paso más hacia la libertad”, aseguró la cuenta oficial de Diputados. “Luego de varios meses de tratamiento en Diputados y Senado, se sancionaron las leyes de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, comunicó la Cámara baja.

🇦🇷 | UN PASO MÁS HACIA LA LIBERTAD



Luego de varios meses de tratamiento en Diputados y Senado, se sancionaron las leyes de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. pic.twitter.com/IB4SSuX6uI — Diputados Argentina (@DiputadosAR) June 28, 2024

LA NACION