Tras la embestida de Milei contra los Macri se enfrían las negociaciones por un acuerdo electoral en Buenos Aires

Los fuertes dichos del presidente Javier Milei contra Mauricio y Jorge Macri, a los que enfrenta en las elecciones legislativas porteñas del 18 de mayo próximo, provocaron, cual efecto dominó, un freno en las negociaciones entre La Libertad Avanza y Pro –que lidera el expresidente- en la estratégica provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 7 de setiembre y las nacionales del 26 de octubre.

“Todo queda en un impasse”, admitían en el partido amarillo, todavía sorprendidos por la virulencia de los dichos de Milei contra los primos Macri.

Por de pronto, Cristian Ritondo, presidente de Pro bonaerense y jefe del bloque de diputados nacionales, decidió postergar sin fecha la cumbre partidaria prevista para mañana en la sede de la calle Balcarce. Su intención era reunir a intendentes y legisladores bonaerenses para ponerlos al tanto de las tratativas que él, junto al diputado Diego Santilli, vienen llevando adelante con la contraparte libertaria, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sus lugartenientes Lule Menem y Sebastián Pareja.

Karina Milei recibió a Santilli, Ritondo y Montenegro, con Lule Menem y Pareja

Tanto Ritondo como Santilli, principales promotores del acuerdo con los libertarios en el territorio bonaerense, imaginaron que de la cumbre partidaria se llevarían el guiño que necesitan para avanzar en las tratativas hacia una etapa de definiciones. Sin embargo, ambos debieron recular tras la embestida de Milei contra el jefe del partido y su primo Jorge, a los que criticó por “demonizar” a su hermana y por haber desdoblado los comicios porteños para “cuidar sus negocios” en la ciudad.

“La pelea porteña es tan feroz que entorpece cualquier tipo de negociación en provincia. Es probable que tengamos que esperar hasta después del 18 de mayo; con los resultados en la mano veremos cómo reencauzamos la situación. Si en Buenos Aires finalmente se suspenden las primarias–todo indica que así será- tendremos más tiempo para negociar”, especulaba un importante dirigente de Pro bonaerense.

En efecto, si en el territorio que gobierna Axel Kicillof se suspenden las elecciones primarias –previstas para el 13 de julio-, los negociadores de LLA y de Pro ya no estarán urgidos a definir si cierran o no un acuerdo electoral antes del 15 de mayo, última fecha para presentar los candidatos que competirán en las elecciones provinciales del 7 de setiembre . La suspensión de las primarias postergará automáticamente todos los plazos electorales, con un dato adicional: ya se habrán conocido los resultados de las cruciales elecciones porteñas, claves para definir qué partido –si LLA o Pro- queda mejor parado para negociar las candidaturas bonaerenses. Si es que finalmente se avanza en un acuerdo, lo que hoy no parece tan claro.

El gobernador Axel Kicillof

En el macrismo hay distintas miradas sobre cómo encarar una eventual alianza con los libertarios. Macri plantea un frente electoral integrado por ambos partidos y que en aquellos municipios comandados por Pro la boleta predomine el color amarillo . Otros dirigentes, entre los que se cuenta Santilli y un grupo de intendentes que le responden, sostienen que la marca libertaria mide más que la de Pro y que una fusión en igualdad de condiciones “es imposible” .

“Si no avanzamos en un acuerdo con los libertarios vamos a seguir perdiendo intendentes y, peor todavía, vamos a entregarle otra vez la provincia al kirchnerismo. No podemos caer en los mismos errores que venimos cometiendo desde 2021. Tenemos que ir a un acuerdo que sea digno y razonable”, predica Santilli a los suyos.

El legislador niega a quien se lo pregunte que esté en sus planes cruzar el Rubicón para sumarse a la tropa libertaria. En la trinchera macrista desconfían. Con Ritondo, en cambio, la mirada es otra: creen que el jefe del bloque de diputados, aunque se desvive por cerrar un acuerdo en el territorio bonaerense con LLA, mantiene su lealtad férrea hacia Macri.

Laura Serra Por