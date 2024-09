Las razones de Victoria Villarruel para no asistir al acto de Javier Milei en Parque Lezama

Escuchar

Un llamado de última hora terminó por definir a la vicepresidenta Victoria Villarruel. En medio de los reiterados vaivenes con la Casa Rosada, y después de evaluarlo con algunos referentes vinculados al armado político la titular del Senado se decidió por no asistir al acto de lanzamiento de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, organizado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con quien ya no disimula las fricciones. El acto será encabezado por el presidente Javier Milei, que volverá hoy a Parque Lezama en un intento de marcar el rumbo hacia las elecciones legislativas de 2025. Lo hará sin su número dos.

“Victoria decidió no ir al acto porque todavía es afiliada al Partido Demócrata de Buenos Aires (PD) y está en un proceso de salida del mismo. Y no quiere tener ningún roce que complejice esa retirada de una herramienta electoral que sirvió para que Milei sea presidente”, señalaron desde el entorno de la vicepresidenta a LA NACION apenas se confirmó que no asistiría al evento.

Archivo - La vicepresidenta argentina Victoria Villarruel llega a una ceremonia en Buenos Aires, Argentina, 18 de julio de 2024. Villarruel se manifestó el viernes 27 de septiembre de 2024 en contra de un reciente acuerdo firmado por los gobiernos de Argentina y Reino Unido para mejorar la conectividad entre el país sudamericano y las islas Malvinas, objeto de una histórica puja por su soberanía.(AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Natacha Pisarenko - AP

En medio de los roces con la Casa Rosada, sus allegados aclaran en que su inasistencia nada tiene que ver con sus recientes declaraciones en las que expresó su oposición al acuerdo que la canciller Diana Mondino cerró con su par de Gran Bretaña, David Lammy, sobre Malvinas en el que, entre otras cosas, se plantea la reanudación de los vuelos mensuales entre Córdoba y las islas. Una cosa no tiene que ver con la otra”, insisten.

“Lo de ayer con Mondino estaba pensado. Su la reacción tiene que ver con la firma de un acuerdo con el Reino Unido contraproducente para los intereses de los argentinos, incluso lo había hablado con la gente de la Cancillería. Hay ciertas cuestiones que no puede dejar pasar, con las que no está de acuerdo. Va en su ADN”, destacan los mismos que admiten que la vicepresidenta maneja una “agenda propia”.

A diferencia del reproche a Mondino, desde las huestes de Villarruel señalan que la decisión de hoy fue tomada a última hora de esta tarde después de consultar telefónicamente con algunos referentes de su propio entorno. “Lo de ayer fue más pensando, se llamó a Cancillería, se pidió más información para no tener una mala lectura de la situación y se sacó el comunicado”, admiten.

“La idea es tratar de salir del Partido Demócrata (PD) con la prolijidad que corresponde para tener la libertad que si llega todo a buen puerto formar parte del armado de LLA”, destacan las mismas fuentes. Más allá de las explicaciones del caso, hay quienes dentro del Senado se resignan a que el faltazo de Villarruel suscito todo tipo de interpretaciones por parte del Ejecutivo. “Siempre hay gente dentro de la estructura de la Libertad Avanza que se encarga de tener una lectura que no coincide, que no tienen muchas ganas de sumar gente”, apuntan.

Son los mismos que después ironizan: “¿Acaso hoy va a ir Mario Russo?”, en alusión a la ausencia al evento del saliente ministro de Salud, que a última hora del jueves dejó su cargo. “Bueno, Victoria ni siquiera está en el mapa de Gobierno”, retoman sus alfiles en una suerte de paralelismo con el eyectado funcionario, si todavía quedaban algunas dudas sobre los motivos detrás de la inasistencia de Villarruel.

Bajo la consigna “Para terminar con la casta volvemos a Parque Lezama”, Milei encabezará desde las 19 un discurso en un escenario ya conocido por el mandatario, donde protagonizó sus primeros actos partidarios previos a las elecciones legislativas de hace tres años, con las que ganó su banca como diputado en el Congreso, por la ciudad de Buenos Aires.

Esta vez, Milei se mostrará en el escenario junto a su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, responsable del armado partidario, y al titular en Diputados, Martín Menem. Muy probablemente estarán junto al mandatario el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; el diputado nacional de La Libertad Avanza por Córdoba, Gabriel Bornoroni; el Subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja; la jefa del bloque de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez; la diputada nacional de La Libertad Avanza por Santa Fe, Romina Diez; y el diputado provincial, Agustín Romo.

El resto de los integrantes del Gabinete, en cambio, seguirán atentamente su discurso desde el público. A diferencia del acto en el Luna Park, esta vez las invitaciones no se hicieron extensivas a otras fuerzas partidarias o a los bloques aliados en el Congreso.