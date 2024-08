Las relaciones cambiantes y tensas entre Alberto Fernández, Fabiola Yañez y quien era su amiga cercana

Escuchar

Cuánto aportarán a reconstruir los hechos denunciados por Fabiola Yañez los testigos hasta ahora citados es un tema resbaladizo para la querella. En parte, por eso la decisión de cambiar la estrategia judicial y aportar más personas para que el fiscal cite a declarar. No creen que todos los que forman parte del primer listado vayan a ser de ayuda. Es más, de los seis convocados por la Justicia, dos de ellos podrían perjudicar a la ex primera dama, dos podrían ayudarla y el otro tercio, es una incógnita. Están obligados a decir la verdad, pero esta se puede contar completa, de a partes o con distinta extensión y detalle.

Qué dirá Sofía Pacchi genera desvelo para diversas fuentes, que creen que es una posibilidad que haga hincapié en el consumo de alcohol de Yañez y hable de “autolesiones” , lo que iría en línea con la justificación alegada por Fernández sobre qué produjo los golpes en las imágenes. Temen, además, que revele detalles sobre las conductas privadas de la ex primera dama durante la gestión. En el entorno de Yañez dicen hoy que Pacchi no es clave porque ella no fue testigo presencial de los golpes a Fabiola, pero no aclararon si conocía el contexto de violencia, dada la cercanía personal que tenían, pero no descartan que su declaración busque perjudicar a la ex primera dama.

La preocupación no solo está dada por la animosidad y enojo entre las mujeres que supieron ser amigas, sino en el tipo de personalidad de Pacchi. Quienes la han tratado la describen como una suerte de caja de Pandora: una vez abierta no se sabe qué puede salir de ella. Es conocida por tener un humor cambiante y una marcada desilusión con su examiga. Dicen, por ejemplo, que si hubiese hablado momentos después del Olivos-gate, hubiese hecho un desastre por el nivel de información íntima que manejaba. Pacchi no fue propuesta como testigo por los representantes de Fabiola, sino que fue citada directamente por el fiscal por el contenido de la declaración de la denunciante.

Sofía Pacchi declara en el Juzgado de San Isidro por su participación durante la fiesta olivos

Dos personas allegadas a la examiga de Fabiola incluso apuntaron a que hubo contactos entre el círculo del expresidente y ella, que todavía no tiene citación formal para declarar, pero que anticipó en la Justicia que necesitará demorar cualquier presentación porque acaba de ser madre. Según dijo, tuvo una hija por cesárea en el Sanatorio Otamendi, el mismo en el que atiende Federico Saavedra, el extitular de la Unidad Médica Presidencial y también testigo. La fiscalía logró, después de varios días sin éxito, comunicarse con ella, que refirió que no podrá hacerse presente en fechas próximas por este motivo. Se le solicitó, igualmente, que remita formalmente esta cuestión por mail.

Pese a que en su carácter de testigo no es necesaria la representación de un letrado, se comunicó también con la Justicia Fernando Burlando, en su nombre.

Fabiola Yañez no terminó en buenos términos su relación con Pacchi. Ella fue, además de su amiga, su asistente personal durante la gestión de Alberto Fernández. La conoció años antes de incluso comenzar su relación con el expresidente. Fuentes cercanas indican que fue en el mundo artístico y del teatro, alrededor de 2012. Pacchi también era modelo y había participado en publicaciones como la revista Hombre. El círculo más cercano a la ex primera dama incluía a varias mujeres, como Estefanía Domínguez, que se habían conocido en ese entonces y ámbito.

Pacchi fue contratada por la Secretaría General para asistir a Yañez y se desempeñaba mayormente en la quinta de Olivos, a donde ingresó cerca de 87 veces en los cuatro años, con una frecuencia que cayó a cero después de la revelación de la fiesta de cumpleaños de su jefa durante la pandemia. Durante esos primeros dos años, entre fines de 2019 y mediados de 2021, desarrollaron un vínculo de mayor complicidad por el rol que desempeñaba Yañez y de mucha cercanía. No sólo Sofía visitaba a Fabiola constantemente, sino que además salían juntas de la quinta a ver amigos en común, especialmente en Palermo.

Fabiola Yañez durante la entrevista Captura de video

El punto de quiebre en su vínculo ocurrió entre el 10 y el 12 de agosto de 2021. Quienes estuvieron al tanto de esa pelea dan cuenta de dos versiones sobre el trasfondo. Por un lado, Yañez apuntó a Pacchi como la principal sospechosa de haber filtrado la foto de Olivos y creía que había recibido dinero por ello. La historia que algunos complementan explicaría por qué Fabiola, en una primera instancia, se muestra proclive a creer que una aparente íntima amiga de ella sería capaz de revelar semejante escándalo. Apuntan a que hubo un conflicto previo y un contexto de malos tratos.

La relación más personal entre Pacchi, Fabiola y Alberto Fernández era compleja y por momentos tensa. La joven tenía vínculo con el expresidente de manera directa, a tal punto que cuando dejó de frecuentar a su mujer, siguió contratada por Presidencia y hay registros de ingresos a la Casa Rosada. En la noche del 12 de agosto, Fabiola le dijo a la exsecretaria presidencial María Cantero que el día anterior ella había sufrido una golpiza por parte de Fernández por confrontarlo porque “estaba coaccionando a una conocida mía para que se acueste con él”. Es decir que el 11 de agosto (hechos reforzados por la denuncia frente al fiscal), “luego de una discusión originada por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pacchi, el nombrado zamarreó a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello”.

Los eventos de esa noche no son relevantes para probar los hechos de violencia que Fabiola denunció, pero sí son importantes para entender qué puede pasar en la declaración testimonial de Pacchi. Entre las sospechas de quienes formaban parte del círculo íntimo del matrimonio presidencial, no descartan que hubiese intentos de visitas de Fernández a Pacchi -a solas- en su departamento de la Torre Al Río , en Vicente López, lo que habría enfurecido a Yañez. Esta es una versión del reclamo de esa noche. La otra tiene que ver con que Fernández pudo haber contactado a una conocida de Fabiola y amiga de Pacchi, y esta a su vez le comentó a Fabiola, lo que desató el reclamo de ella a su pareja. La última hipótesis, aunque menos frecuente, es que efectivamente le escribió a Pacchi y que esto fue una sorpresa para ella.