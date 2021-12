Las restricciones sanitarias y el exabrupto del sacerdote contra Axel Kicillof causan enojos en la Iglesia

Enojo por partida doble. En la Iglesia causó internamente malestar la difusión en los medios de la dura expresión del sacerdote Fabián Barrera, quien en una homilía se preguntó: “¿Quién carajo es Kicillof?”, al quejarse de las nuevas restricciones impuestas mediante la exigencia de un pase sanitario, que limitaría la concurrencia a las celebraciones religiosas.

Pero, al mismo tiempo, es generalizado el rechazo a las medidas restrictivas del gobernador bonaerense, por entender que afecta el derecho al libre ejercicio del culto, y se estima que, en la práctica, no serán acatadas.

La polémica encontró reunidos a los obispos de la comisión permanente del Episcopado, encabezada por monseñor Oscar Ojea, horas antes de que la comisión ejecutiva se reúna mañana, a las 17, con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, para transmitirle el tradicional saludo por la Navidad.

Un cura criticó a Axel Kicillof por el pase sanitario

El encuentro se desarrollará en medio de un grave contexto social, marcado por el crecimiento de la pobreza y el desempleo. La última vez que se reunieron Fernández y Ojea, en marzo de 2020, el país tenía 1.700.000 pobres menos.

El padre Barrera reside en la Casa Provincial de los Misioneros Vicentinos, una comunidad dedicada a la atención de los más pobres, y formuló sus críticas a Kicillof cuando contaba que su madre, que reside en la provincia de Buenos Aires, le había hecho referencia a las medidas restrictivas del gobernador.

En su encendida homilía, justificó sus cuestionamientos a las medidas en esta etapa de la pandemia. “Jamás en mi comunidad he discriminado a nadie por su orientación sexual, ideología política, condición social. Menos en este tiempo, hermanos, voy a discriminar a nadie como intentan pedirnos un pase sanitario para que la gente entre a la misa. Eso es una locura. En mi comunidad, las puertas van a estar abiertas para todos, ¿está claro?”, dijo.

Las medidas del gobernador Kicillof no conforman a las instituciones religiosas

Las restricciones sanitarias

“La reglamentación del gobierno nacional sobre las nuevas medidas sanitarias no se refiere en ningún momento a eventos religiosos. Y la norma de la provincia de Buenos Aires todavía no está reglamentada. Por ahora no hay nada para decir”, explicó un vocero cercano a la Conferencia Episcopal.

La fuente consultada recordó que “en la Iglesia se trabajó en todo momento con las medidas de la pandemia y, al mismo tiempo, se manifestó siempre la importancia de la atención espiritual y religiosa.

Más allá de eso, es extendido en los sectores católicos el malestar con la exigencia de un pase sanitario o certificados de vacunación para las celebraciones religiosas, que en la mayoría de los casos están lejos de poder ser considerados “convocatorias masivas”. Ese argumento alimenta las posturas que justificarían su no cumplimiento, evalúan voces de instituciones religiosas.

“Es una medida que va a ser desobedecida, más que contestada formalmente. Hay enojo y decisión de no obedecerla”, pronosticó una fuente católica.

En fuentes cercanas a la Casa Rosada se relativizó la representatividad del padre Barrera para cuestionar las medidas sanitarias. “Es un cura periférico, conocido por sus posiciones antioficialistas, que da misas en una iglesia del barrio de Constitución y critica al gobernador de la provincia de Buenos Aires”, se indicó, en referencia al sacerdote, quien íncluyó en sus fuertes críticas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por tratar de imponer “una dictadura sanitaria”.

El presidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (Calir), Juan G. Navarro Floria, expresó que “en muchas iglesias y comunidades se percibe esta medida como un avasallamiento de la libertad religiosa y no están dispuestas a aceptarlo pasivamente como ocurrió durante el año pasado”. Se refería al período en que las celebraciones religiosas no estaban permitidas.

Quienes se han pronunciado enérgicamente en contra de las restricciones de Kicillof son los cultos evangélicos, que cuestionan la medida como una ingerencia indebida del Estado y se oponen a la carga d controlar quién entra y quién no entra a las iglesias. “Se están coartando derechos constitucionales”, advirtió la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).