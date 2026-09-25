Las seis preguntas que incomodaron a Milei en una dura entrevista en EE.UU.

El presidente Javier Milei atravesó ayer una entrevista exigente durante su visita a Estados Unidos. El cuestionario de John Micklethwait, editor global de Bloomberg, lo llevó a terrenos incómodos en el conversatorio realizado en The Economic Club de Nueva York. El mandatario, en muchos momentos con respuestas esquivas, fue consultado sobre la posibilidad de que la economía argentina entre en recesión durante su gobierno, la suba del desempleo, las restricciones cambiarias, el vínculo comercial con China y sus chances de reelección en 2027.

Ante los datos que le presentó el entrevistador, el jefe de Estado negó estar preocupado por una recesión económica y rechazó que el desempleo haya aumentado “sustancialmente” durante su mandato. En paralelo, evitó pronunciarse sobre la fecha en que levantará definitivamente las restricciones cambiarias, las chances de eliminar las PASO y el vínculo comercial con China.

Afirmó que está “muy tranquilo” de cara a las elecciones presidenciales de 2027 en las que buscará su reelección. Tildó de “cavernícola” a la oposición y apuntó especialmente contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien volvió a llamar “enano soviético”.

En un mensaje para la política interna, Milei puso en duda que los argentinos vayan a votar a un “sustituto de segunda calidad”. En otras palabras, a un candidato con propuestas afines a las de La Libertad Avanza. Milei abordó así, abiertamente, la posibilidad de que haya escisiones dentro de sus filas, justo cuando Patricia Bullrich marca diferencias con el Gobierno como no lo había hecho antes.