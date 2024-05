Laura Di Marco acusó a Nancy Pazos de ubicar como ñoqui a su madre en Télam

Escuchar

La periodista Laura Di Marco acusó a su colega Nancy Pazos de ubicar a su madre como ñoqui en Télam en la década del 90, luego de que la conductora de Radio 10 defendiera el trabajo de la agencia estatal en el Senado.

“Nancy Pazos: no mientas. Vos sabés como son las cosas en Télam, si hasta pusiste a tu mami (que en paz descanse) de ñoqui, en tu época de gloria, el menemismo”, escribió Di Marco en Twitter.

“No mientas. Sabés que Télam es, salvo honrosas excepciones de periodistas profesionales (que los hay), una fábrica empleadora de militancia rentada. Y que la mayoría (no todos) de los periodistas que trabajan allí cobran sueldazos, vacacionan en las coberturas, y algunos casi no laburan. Siempre con la nuestra. Yo trabajé allí un par de años y me fui por eso. No mientas. Vos lo sabés. Igual que yo”, afirmó la conductora de LN+.

En su presentación en la comisión del Senado que debatía la Ley Bases, Pazos había asegurado: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a 700 trabajadores y trabajadoras de la agencia estatal Télam. Desde hace cinco meses, el Gobierno ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero. Es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba”.

“Otro dato: todo el servicio que brinda Radio y Televisión Argentina representa del gasto público el 0,1% del Producto Bruto Interno. Está claro entonces que no se trata de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo. Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección, que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde la ciudad de Buenos Aires”, cuestionó Pazos.

Cuando un usuario de Twitter le pidió pruebas de su acusación, Di Marco fue tajante: “Si, bombon. Yo trabajaba en el equipo de política de Télam cuando Nancy Pazos había metido a su mamá por la ventana, durante el menemismo. La veía todos los días. Lo sabe todo el mundo. ¿No lo sabías vos? No es ninguna revelación. Amigo Nelson, lamento partirte el corazón: los Reyes son los padres.

