Ley Bases. Los acuerdos de la Casa Rosada impactaron en los votos: los gobernadores, el puente con Yacobitti y el factor Pichetto

“Todo está saliendo de acuerdo a lo planeado”, sentenció un jugador importantísimo de la Casa Rosada pasado el mediodía, cuando estaba por culminar la votación en particular de la Ley Bases en Diputados. Los negociadores del Poder Ejecutivo no se llevaron disgustos a la hora de contar los votos, un abismo con la experiencia de febrero, donde la mayoría se les había escurrido una y otra vez en la votación en particular y Javier Milei pateó el tablero. Esta vez, los acuerdos políticos se zurcieron con mayor pericia y no aparecieron “traidores” a los ojos del gobierno libertario.

La única sorpresa de la Ley Bases la dio el capítulo de los impuestos al tabaco. En la iniciativa remitida en diciembre el Gobierno había querido cambiar las reglas del sector para que todas las empresas tributen lo mismo. Era un golpe directo al empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que -a diferencia de compañías internacionales como Massalin Particulares y British American Tobacco- no paga el impuesto mínimo a los cigarrillos. Tras meses de denuncias de lobby cruzadas, la Casa Rosada dejó el tema fuera de su proyecto.

Pero en Diputados se vio forzado a tratarlo por iniciativa de Juan Manuel López (CC). “Está muy bien… Que se vote...”, lanzó en ese preciso momento un importante colaborador de Javier Milei, como quien desea que se sincere de una vez el tablero.

Llamativamente, a la hora de la verdad, los libertarios votaron en contra del artículo del tabaco que estaba en su proyecto original. El artículo, no obstante, se aprobó con 82 votos positivos, 77 negativos y 69 abstenciones.

El resultado fue muy celebrado por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, uno de los mandatarios a los que la Casa Rosada ve como un aliado en el norte del país. El ministro del Interior, Guillermo Francos, siempre mantuvo un contacto directo con Sáenz, que se ubicó como un primus inter pares entre sus colegas del NOA y el NEA para tender puentes con la Casa Rosada.

Con la omisión del capítulo del tabaco en la Ley Bases remozada había aparecido un cortocircuito con el salteño. Horas antes de la votación, de hecho, Sáenz exhortó a los diputados a “enfrentar a la verdadera casta” poniendo fin a los privilegios fiscales que benefician a Otero. “Son 600 mil jubilaciones mínimas que podrían cubrirse anualmente con sólo enfrentar los intereses de una persona”, escribió en X.

El Congreso tiene hoy la oportunidad de corregir una injusticia que representa un costo enorme para el país; no solo para sus 7 provincias tabacaleras sino para sus 24 jurisdicciones (+) — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) April 29, 2024

Involuntariamente, el único revés que tuvieron los libertarios con la Ley Bases dejó conformes a los gobernadores del norte involucrados en la industria tabacalera y en particular a Sáenz, que la Casa Rosada pretende tener de aliado.

Acuerdos con aliados

El episodio del tabaco estuvo cruzado por operaciones múltiples, pero hacia afuera los libertarios argumentaron que votaron en contra por los compromisos asumidos con sus aliados, en este caso con Pro. “No agregamos temas conflictivos para que no se nos cayeran los aliados. Si abríamos el grifo para incluir determinados temas se nos empezaban a caer los acuerdos”, dijo un referente libertario muy al tanto del poroteo.

Esa lógica corrió también para la reforma laboral, en donde tuvo un rol determinante Miguel Pichetto. LA NACION reveló que, días atrás, el jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal advirtió subterráneamente a la CGT que la UCR -que quedó a cargo de la autoría de este capítulo- pretendía incluir el tema de las “cuotas solidarias”, que implicaba un golpe a las cajas sindicales. Ese punto había figurado en el DNU 70/2023 de Milei, pero finalmente el oficialismo dejó fuera del dictamen ese ítem sensible para el financiamiento sindical.

Tratamiento de Ley de Bases. Fin de la labor parlamentaria Fabián Marelli

“Rechazamos la propuesta de la UCR de incluir en la reforma laboral aspectos con los que originalmente estábamos a favor porque se nos caía (Miguel) Pichetto. Y no apoyamos lo del tabaco porque se nos caía Pro”, reconoció un libertario de primera línea. En la Casa Rosada reconocían que Pichetto fue quien “ordenó los consensos” en torno a la reforma laboral de la ley.

UCR porteña

Uno de los acuerdos velados pero más fructíferos de la Casa Rosada fue el que se verificó con la UCR porteña, en particular con la facción que responde al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. Promotor de la masiva movilización favor de la universidad pública, Yacobitti aparecía como un enemigo público de Milei, al menos en la apuesta discursiva en las redes sociales. Sin embargo, garantizó el voto a favor de la Ley Bases de las tres diputadas radicales que le responden directamente: Danya Tavela, Carla Carrizo y Mariela Coletta.

Las legisladoras votaron a favor en general y en casi todas las votaciones en particular. Se abstuvieron solo en el artículo 3º (que permite disolver organismos) y un artículo del capítulo de privatizaciones. Votaron en contra únicamente de la derogación de la moratoria previsional que afecta a la jubilación de las mujeres.

Santiago Caputo dijo presente en el Congreso

Es que, en medio de la confrontación abierta por el presupuesto universitario, el asesor presidencial Santiago Caputo mantuvo conversaciones con Yacobitti, a quien conocía por su paso fugaz por la facultad de Sociales. Pese a que la masividad de la marcha universitaria era inevitable, antes de la movilización ellos hablaron de destrabar los fondos para las casas de altos estudios. El asesor presidencial pidió el apoyo de los legisladores de la UCR porteña a la Ley Bases.

Yacobitti le dio a entender que los diputados de su sector apoyarían a la ley en general, con disidencias sobre algunos temas puntuales. Y eso fue lo que se vio en la Cámara baja. El escenario que dejó la media sanción de la ley pone la lupa sobre el senador Martín Lousteau (UCR), que viene haciendo durísimos cuestionamientos a Milei y es uno de los mayores apuntados por los “tanques libertarios” en redes sociales. Los números están tan finos en la Cámara alta, que su voto puede ser clave.

Lousteau sigue con un rol crítico y ahora impulsa una sesión especial para votar el presupuesto universitario. Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que mantuvieron reuniones en las últimas horas con funcionarios de la gestión de Milei, celebraron el inicio del diálogo aunque advirtieron que aún faltan soluciones concretas a los problemas de financiamiento.

Gobernadores clave

La votación en Diputados también dejó en claro el acercamiento que hizo la Casa Rosada a los gobernadores de partidos provinciales que controlan al bloque Innovación Federal. Además de Sáenz, allí se encuadran Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Eduardo "Lule "Menem, Carlos Rovira y Guillermo Francos en la oficina del ex gobernador misionero y actual diputado provincial en la Legislatura. La foto la divulgó Francos con el consentimiento de Rovira, que busca mandar un mensaje político hacia adentro y afuera: tenemos un principio de acuerdo para 2025.

En Casa Rosada hay quienes señalan que el acuerdo con el gobernador misionero contempla, más que los asuntos económicos, los intereses político-electorales del Frente Renovador de la Concordia, cuyas riendas controla el exgobernador Carlos Rovira. En la última visita que hizo Francos a Misiones, se acordó que La Libertad Avanza no haría un armado propio en esa provincia -donde Milei obtuvo el 56% en el balotaje- que pueda arrebatarle electorado a los renovadores. ElDiario.Ar reveló que, en ese viaje, se acordó que el partido de Rovira pueda llevar candidatos libertarios en 2025.

En Balcarce 50 hay quienes creen que hay otro gobernador que podría estar más preocupado por lo electoral que por los fondos: Gerardo Zamora (Santiago del Estero). El año pasado, este mandatario se ocupó de bajar la lista de diputados de La Libertad Avanza.

Francos hizo un primer acercamiento al gobernador del norte que, por ahora, resultó infructuoso, porque todos los diputados santiagueños votaron en contra de la Ley Bases. En la Casa Rosada tomaron nota de que Zamora recalcó en los últimos días que en su provincia las cuentas están ordenadas. Es decir, que no son fondos lo que está pidiendo.

El santiagueño sube sus acciones de cara al debate en el Senado, porque allí controla a los tres legisladores de su provincia. Y hoy los libertarios no tienen todavía los votos asegurados en la Cámara alta.