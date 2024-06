Ley Bases: Patricia Bullrich defendió el operativo en el Congreso y apuntó contra los diputados en las protestas

Escuchar

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió con firmeza el procedimiento policial que se desplegó en la tarde de este miércoles en las afueras del Congreso para dispersar a las distintas columnas de manifestantes. “Fue un operativo de excelencia”, destacó. A su vez, apuntó contra los diputados kirchneristas que participaron de los incidentes: “Se metieron en el medio como si fueran una autoridad de decirle a la fuerzas de seguridad qué tenían que hacer, chapeando con su documentos de legisladores como si eso les diera inmunidad”.

“Eso generó una situación de aceptación de la violencia por parte de los diputados que se pusieron en el medio en vez de calmar las aguas”, agregó Bullrich en diálogo con LN+. “Las fuerzas de seguridad estuvieron excelentes, con profesionalidad, con prudencia, pero también sin dudar cuando hay que ir a atacar y no dejar que te tomen el Congreso”, resaltó.

La ministra dijo que previo a la manifestación se organizó un trabajo de investigación: “Teníamos información de que había grupos que habían ido con todo tipo de materiales”. Y agregó: “Trabajamos mucho porque sabíamos, tal como lo dijo el presidente de la nación, que es un golpe de Estado como lo son modernos con el desgaste permanente para generar una situación en la que el Estado pierda la capacidad de acción”.

Bullrich destacó el accionar de los miembros de las distintas fuerzas de seguridad por su “acción ordenada” ante el ataque que recibieron de parte de los más violentos manifestantes con piedras, palos, bombas molotov, alambres cortados y gases lacrimógenos. “A partir de ahí, tomamos una decisión que fue salir a hacer frente y a dispersar esa manifestación sin dejar descubierto el Congreso”.

Para la funcionaria del gabinete de Javier Milei, los responsables de los incidentes que hubo en la tarde de ayer “es el kirchnerismo, son los movimiento de izquierda y los convocantes de la marcha que fueron los sindicatos”. Pese a esa crítica, Bullrich reconoció que los gremialistas “se fueron temprano, cosa que se los agradecemos”, pero les pidió que tomen conciencia “de que son los provocadores de la violencia en la medida en que generan un discurso de querer voltear al gobierno porque no les gustan las cosas que el gobierno decide”. “Los gremios primero fogonean y después se van”, dijo.

Bullrich aseguró que tienen identificados a los grupos que protagonizaron los incidentes, muchos de ellos relacionados directamente con el kirchnerismo, y que esa información será suministrada a la Justicia para que se incorpore al expediente que quedó en manos de la jueza María Servini. La funcionaria indicó que desde la cartera que dirige se va a impulsar la causa por sedición, pero no solo para los 29 detenidos. Dijo que se van a analizar con detalles las cámaras para hacer reconocimiento de los que incendiaron los vehículos y los que tiraron piedras.

“Me parece que en la Justicia hay voluntad de ordenar la Argentina, de no permitir a la violencia como una metodología de destitución de las instituciones. Creo que van a actuar con todo el rigor de la ley. Ayer, acompañaron bien el operativo el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la Ciudad con el que estuve en contacto”, indicó la ministra sobre el trabajo en conjunto. Bullrich detalló que hubo casi un centenar de micros que no ingresaron a la Ciudad porque no tenían las habilitaciones correspondientes.

Sobre el incidente con las mujeres policías a las que golpearon cuando querían ingresar al baño de un bar, la ministra aseguró que quienes se violentaron con ellas eran manifestantes. “Si hubieran entrado a una pizzería en donde había ciudadanos comunes las hubiesen aplaudido”, dijo.

Bullrich no escatimó palabras para reconocer el trabajo de los efectivos de seguridad: “Las fuerzas fueron profesionales, cuidadosas, todo armado desde un comando de monitoreo y control de la Policía Federal”. Contó que cada fuerza en particular avanzó en el terreno de acuerdo con una orden precisa que les dio un comando que les dice cómo moverse y hacia dónde. “La orden que tenían era firmeza y prudencia, porque teníamos que estar firmes, pero ser prudentes porque el objetivo que tenían los de adentro y los de afuera era, al no poder parar la votación de la ley, pararla por la fuerza de la violencia”, dijo.

“Ayer fue un día importante, pero nosotros sabemos que estos tres años y medio que tenemos por delante vamos a tener que trabajar todos los días en esta circunstancia, porque el objetivo es todos los días tratar de desgastar al gobierno para que no logró los objetivos de transformación y cambio que sacarán para siempre a estos violentos del mapa político de la Argentina”, agregó Bullrich.

“Ellos [por algunos de los manifestantes] sabían que la ley se perdía y querían que no salga por la violencia. Los que hablaron para decir que infiltramos gente ya van a ver cuando salgan los antecedentes, los conocen uno por uno”, arremetió.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Temas Actualidad política