Ley Bases | Guillermo Francos: “Derrotamos 20 años de historia dominada por el kirchnerismo”

Aprobadas con modificaciones la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Senadores, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, principal articulador de los acuerdos para conseguir ambas iniciativas, anticipó este jueves que quiere apurar el tratamiento en Diputados donde, según dijo, insistirá con mantener el texto original en algunos apartados, como en el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que salieron rechazados en la votación en particular, mientras que mantendrá otros cambios. “Derrotamos 20 años de historia dominada por el kirchnerismo”, sostuvo el ministro coordinador, que dio como fecha ideal para firmar el fallido Pacto de Mayo el próximo 9 de julio en Tucumán, para que coincida con el Día de la Independencia.

“Al finalizar la votación de la Ley Bases había gente que estaba despierta palpitando la sesión. Pienso que esa gente que vio la aprobación dijo: ‘Bueno, finalmente derrotamos este período de 20 años de la historia argentina dominada por el kirchnerismo y este sesgo ideológico de izquierda populista que ha destrozado el país’ ”, sostuvo Francos en Radio Mitre.

Exultante con el resultado de la votación, Francos contó que fue un día “muy intenso, y de mucho trabajo y presión” para él, pero que culminó con éxito. “Pese a modificaciones en el recinto, algunos temas que han caído, no deja de ser este momento un triunfo impresionante. Falta todavía que la ley vaya a Diputados, pero no sé si tenemos real dimensión de lo que pasó en la Argentina. El mundo está mirando este proceso de transformación sustantivo de pasar de un populismo berreta que nos ha destruido, a un manejo impresionante de la libertad en todos los niveles. Por eso somos el centro de atención del mundo y estamos en el centro del debate ideológico. Me parece un avance importantísimo”, indicó, en línea con el presidente Javier Milei.

Admitió, en tanto, que esta ley no soluciona todos los problemas de la Argentina, pero aseveró que será una herramienta que permita avanzar en temas pendientes. ”Escuchaba a algunos comentaristas que nos hablan de falta de gestión. ¿Falta de gestión es haber sacado en solo seis meses a la Argentina de la cesación de pagos, de la hiperinflación, de todos esos peligros que nos estaban asolando después de tantos años de desmanejos, de decadencia?”, se preguntó, para defender a la Casa Rosada. Dijo también que al escuchar los discursos de algunos senadores kirchneristas “no podía creer lo que decían” ya que les achacó ser responsables de lo que pasó en el país hasta hoy.

Santiago Oróz

Ganancias, Bienes Personales y privatizaciones

Mientras, reconoció que hay cambios que hizo el Senado que el Gobierno mantendrá. En otros -según planteó- insistirán para volver atrás al texto original; y una tercera parte los mandarán como proyectos individuales. “No es un tema sencillo. Reconozco que hay modificaciones del Senado que son aportes, que hacen interpretar mejor la ley; en otros queremos insistir en Diputados. Es un paso adelante haber obtenido aprobación en ambas cámaras y no hay otro camino que la aprobación de las leyes con algunas modificaciones, pero en líneas generales están aprobadas por ambas cámaras”, comentó el funcionario, a la vez que adelantó que ya esta tarde se reunirá con los jefes de bloque de Diputados que colaboran con el oficialismo para “apurar” el trámite hacia la sanción definitiva.

En cuanto a Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA) , que quedaron eliminadas para privatizar en la nueva versión sancionada por el Senado, Francos anticipó que presentarán por afuera nuevos proyectos de concesión o privatización.

No sucederá lo mismo con Ganancias y Bienes Personales , con los que el Gobierno insistirá en Diputado s, tal como reveló hoy el jefe de Gabinete. “Esos dos temas son los que más impactan en las arcas provinciales, todos los recursos que ingresan por esos dos impuestos son coparticipables. He hablado con todos los gobernadores que querían hablar y estaban esperando esta ley para incrementar los recursos fiscales y equilibrar sus presupuestos. ¿Cómo puede ser que los senadores que representan a las provincias, por ser kirchneristas, no hayan acompañado a los gobernadores que están esperando estos fondos?”, se quejó.

Pacto de Mayo

Por otra parte, sostuvo que la idea del Pacto de Mayo todavía está vigente, pese a que fracasó en Córdoba el día 25 de ese mes porque todavía no se había conseguido avanzar con la Ley Bases en la Cámara alta. “Yo lo haría el 9 de julio en Tucumán, el Día de la Independencia, porque creo que con estas leyes nos hemos independizado de un grupúsculo político que ha generado un impacto en la economía y en la sociedad argentina durante estos últimos 20 años, que queremos dejar atrás”, insistió el jefe de Gabinete.

“Si me preguntan a mí, sería la fecha ideal porque es el Día de la Independencia y cuando uno habla de independencia habla de libertad. Y porque es en Tucumán, que fue la cuna de la independencia y hay un gobernador que ha trabajado codo a codo con nosotros pese a ser de otro signo, para construir una Argentina diferente”, marcó, en un elogio a Osvaldo Jaldo, que llegó al poder en la boleta de Unión por la Patria (UP) pero está plegado a la gestión libertaria.

Violencia en el Congreso

El jefe de Gabinete opinó también sobre los desmanes que se desataron en el exterior del Congreso mientras se trataba la ley y dijo que el escenario fue “escandaloso”, pese a que se lo endilgó a un sector minoritario. “Hay que comenzar a identificar a estos grupos y ponerlos a disposición de la Justicia. No se merece la Argentina tener estas escenas de violencia”, sostuvo y acotó: “No tengo dudas de que hay vinculaciones y movimientos que son incitados por la violencia que generan estas posiciones tan extremas e intransigentes de parte de sectores del kirchnerismo”.

Fernando Gens - Getty Images

Y cuando desde la Oficina del Presidente hablaron en un comunicado emitido ayer de “grupos terroristas” que intentaron “perpetrar un golpe de Estado”, Francos sostuvo: “La verdad que quienes esperan que se pueda generar un golpe institucional, van a tener que esperar sentados porque no va a pasar. La vocación y la valentía con la que se expresa el Presidente aseguran que no va a ser fácil, por más minoría parlamentaria que seamos, voltear a un gobierno democrático. Solamente advertimos”.

