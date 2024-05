Ley Bases y reforma fiscal: siguen las críticas a los proyectos y se demora el dictamen en el Senado

Escuchar

Los proyectos del Poder Ejecutivo siguen recibiendo críticas de la oposición y la meta del oficialismo, que pretende ofrendarle a Javier Milei esta semana la firma de los dictámenes de comisión en el Senado, cada día se torna de más difícil cumplimiento a pesar de la buena disposición de los enviados de la Casa Rosada por escuchar las propuestas de cambios formuladas por la oposición dialoguista.

La reforma fiscal fue ferozmente cuestionada este martes por el radical Martín Lousteau (Capital), quien dejó al descubierto con sus interrogantes sobre varios puntos de la iniciativa, en particular el blanqueo, que los senadores de La Libertad Avanza no están en condiciones de defender los proyectos del Gobierno.

El presidente del Comité Nacional no fue la única voz crítica, aunque sí la más ácida del debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Su correligionario Víctor Zimmermann (Chaco) también planteó dudas y el kirchnerista Fernando Salino (San Luis) realizó una larga enumeración de cuestionamientos al paquete impositivo.

Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado

Atosigado y agobiado por preguntas técnicas que no sabía responder, el presidente de la comisión, el libertario Ezequiel Atauche (Jujuy), debió resignar sus intenciones de dar por finalizado el debate del proyecto y aceptar que deberá volver a citar a funcionarios de la cartera económica para que respondan las inquietudes de los senadores.

Mientras tanto, las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los bloques de la oposición dialoguista continuaron este martes por la mañana en el Salón Gris de la Presidencia del Senado para puntear en detalle el proyecto de reforma fiscal. Sin embargo, y a pesar de la fuerte disposición de algunos senadores por darle al Gobierno los dictámenes para que pueda llevarlos al recinto la semana próxima, todavía hay puntos que obstaculizan la posibilidad de llegar a un despacho que reúna consenso. La reposición del impuesto a las Ganancias, que rechazan los legisladores de la Patagonia, el blanqueo, así como la intención del Gobierno de privatizar Aerolíneas y el Correo Argentino, son algunos de los puntos en conflicto.

“Está muy difícil”, repetían los senadores que salían del encuentro. Incluso los referentes del oficialismo se mostraban cautos. “Queremos la ley”, le dijo a LA NACION un senador libertario antes de destacar que estaba dispuesto a tomarse el tiempo necesario para redactar una versión de los proyectos que reúna las firmas necesarias de la oposición dialoguista en las tres comisiones que discuten las iniciativas.

Senador Mayans. Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado

Por eso llamó la atención que, por la tarde, Atauche intentara cerrar la discusión de los proyectos y buscara avanzar con la firma del dictamen a la reforma fiscal. “Qué querés que te firme si no hay texto” , le respondió un legislador de la oposición ante la consulta del senador oficialista, haciendo alusión a que el Poder Ejecutivo no ofreció todavía una redacción que tome en cuenta los modificaciones planteadas por la oposición..

“Desde la presidencia de la Comisión no vamos a aceptar más oradores”, replicó Atauche cuando la kirchnerista Juliana Di Tullio (Buenos Aires) preguntó si la comisión iba a seguir la misma lógica del plenario de la semana pasada e iba a invitar expositores para que opinaran sobre el paquete fiscal.

Fue entonces que intervino Lousteau. “Estamos haciendo cambios significativos para la vida de los argentinos, en algunos casos modificaciones por 15 años. Tengo una lista de preguntas, si me contestan de manera tal que me zanjan todo tipo de dudas, no tengo problemas que discutamos entre nosotros, pero si no lo hacen no me parece mal que vengan expertos”, aseguró antes de aclarar que no era su pretensión hacer un circo, diferenciándose así del kirchnerismo.

Si Tullio y Salino. Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado

Lo que siguió fue una serie de preguntas técnicas del senador radical sobre el blanqueo que ninguno de los dos senadores oficialistas presentes pudo responder. “Todos los gobiernos han hecho este tipo de legislación, con esto se busca recaudar algo para llevar a las arcas vacías que se encontraron el 10 de diciembre y generar algo en una economía que viene complicada desde hace tiempo por la inflación”, intentó defender a su compañero de bancada Bartolomé Abdala (San Luis).

“¿Quién nos responde las preguntas que tenemos?”, volvió a la carga Di Tullio. “No estoy para responder sus preguntas, estoy para dirigir la sesión” , respondió, cortante, Atauche. “¿Ah, no va a responder las preguntas?”, cerró la senadora peronista con ironía antes de iniciar una extensa enumeración de los cuestionamientos de su bancada al blanqueo.

Sin respuestas ante la avalancha de preguntas, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda terminó rindiendo su ciudadela. “Tras el debate citaremos a funcionarios del Poder Ejecutivo a responder las respuestas”, aceptó Atauche, confirmando que la discusión de los proyectos se prolongará, al menos, un día más.