Ley de Glaciares. Uno por uno, cómo votó cada diputado

El Gobierno consiguió la reforma de la ley de glaciares. Con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley impulsado por Javier Milei cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en zonas que están bajo el amparo de la ley vigente. La iniciativa había obtenido media sanción en la Cámara de Senadores. El debate enfrentó dos posturas contrapuestas. Los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas.