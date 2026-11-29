El Gobierno está subido a una montaña rusa cargada de vértigo y adrenalina. Sufrió la desconfianza de los mercados hasta la mitad de la semana, azotado por una suba imparable del riesgo país y un repunte amenazante del dólar. A eso se sumó la confirmación de que la economía ingresó en recesión técnica. En esas jornadas hubo un clima denso y preocupante.

El jueves todo se transformó, en lo que probablemente haya sido el día más positivo para la gestión de Javier Milei en varios meses. Una ráfaga de proyectos aprobados en el Congreso le permitió recordar las viejas buenas épocas del verano, en las que sumaban votos hasta para la reforma laboral. El torbellino financiero se distendió y el cierre de la semana parecía dar un respiro.

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Pero ayer se conoció el pronunciamiento del Tribunal del Mar que rechazó la aspiración argentina de frenar provisoriamente la explotación petrolera en las aguas de Sea Lion, y puso la renovada estrategia sobre las islas Malvinas entre signos de interrogación. Justo cuando la Cámara de Diputados se dispone a debatir el proyecto de soberanía nacional.

Reunión de la Mesa Política en la Rosada. Luis Caputo Ricardo Pristupluk

El primer tramo de la semana fue el más duro porque expuso al Gobierno a un frente financiero muy inestable, por momentos fuera de su control. A la escalada del riesgo país y la caída de los bonos se sumó una suba del dólar que no fue tan significativa en su apreciación (de hecho hay quienes entienden que se buscó aprovechar la devaluación de otras monedas para hacer una corrección) como preocupante por el regreso de la brecha cambiaria, indicador de las expectativas de devaluación. Por eso el Gobierno no disimuló esta vez sus intervenciones para frenar la escalada y reponer la idea de que la divisa no va a flotar libre.

A eso se agregaron las alertas de posibles problemas para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda, en particular los US$4300 millones de enero. El indicador más visible de estos temores fue el anuncio de Luis Caputo de que activarían los US$5000 millones del tramo accesible del swap con China. Si bien intentó darle un tono de cierta naturalidad a la medida, lo cierto es que llegó a esa instancia después de una serie de gestiones de al menos tres semanas. Pero no con Pekín, sino con Washington.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei

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El ministro estuvo en fluido contacto con el Tesoro norteamericano y con el FMI desde que se inició el período de turbulencias más fuertes. Encontró buena sintonía, pero no urgencia en dar una respuesta efectiva. En la administración de Donald Trump habita un sector que proponía hacer un nuevo gesto hacia la Argentina antes del recambio de legisladores del 20 de enero, para evitar objeciones de la futura mayoría demócrata.

Pero al final se impuso el ala más cauta, que prefirió no apurar los tiempos y esperar la nueva conformación para medir posibles reacciones. Todavía hay pedidos de informes pendientes del swap de US$20.000 millones del año pasado. “El deseo de ayudar no se enfrió. Lo que se evaluó es la decisión de en qué momento intervenir. Quieren esperar para ver el impacto interno”, retrató una fuente confiable al tanto de esas tratativas. Parece que hay que aguardar un poco para volver a leer esos entrañables tuits de Scott Bessent.

Peter Lamelas, el embajador designado por Trump en la Argentina, en un evento en Mar-a-Lago

En Washington no están convencidos de actuar tanto tiempo antes de las elecciones argentinas y se sorprendieron por la urgencia de la consulta del Gobierno. Probablemente Caputo tampoco esperaba enfrentar ahora una incertidumbre tan grande. Por eso, ante la falta de definiciones en el norte, giró hacia el este y habló con China, donde no rigen las sutilezas de las democracias. Al fin de cuentas, Milei también le hace un favor a Pekín con una apertura comercial que beneficia la importación de sus productos. Una cosa son las afinidades ideológicas; otra, la realpolitik.

El embajador de EE.UU. Peter Lamelas interpretó el estado de situación y esta semana se reunió con Trump en Mar-a-Lago, con el logro bajo el brazo de la aprobación del tan reclamado Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Después de su encuentro, contó que habían hablado sobre la Argentina y sobre Milei, y profetizó: “De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”.

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Quienes conocen al diplomático entienden que está buscando que ambos mandatarios retomen la articulación, que Milei le explique la situación económica y que Trump le vuelva a prestar atención, después de la distracción que le generó el golpe electoral que sufrió. Hay alguna expectativa puesta en la próxima cumbre del G20 en Miami. La sintonía está intacta, el problema es el timing. El Gobierno necesita nuevas señales rápidamente; para Washington, no hay urgencias.

Reunión de la mesa política Presidencia

Las turbulencias económicas también tuvieron reverberaciones hacia el interior del equipo gubernamental. Más allá de que siempre evitará objetar aspectos del plan económico, que considera territorio absoluto de su hermano, Karina Milei no está conforme con la argumentación de Caputo de que para mejorar la economía hacen falta acuerdos políticos. Cuando promediaba la semana, la secretaria general le habría hecho saber que percibía que los hechos contradecían esa lógica.

“Cuando se hizo la reunión de mesa política ya estaban los acuerdos para avanzar con la suspensión de las PASO y el presupuesto, pero el riesgo país estaba en 1100 puntos. Los mercados no se estaban fijando en la política, el problema no era ese”, explica una fuente oficial al tanto del disgusto de Karina. Está claro que ya no se trata solo de una tensión de los Menem con el ministro. El argumento opuesto se produjo hacia el final de la semana, cuando los mercados cedieron, en coincidencia con el glorioso jueves legislativo. Pero la duda quedó flotando: ¿ese cambio de tendencia respondió a los éxitos en el Congreso, como entiende Caputo, o a las señales positivas del exterior, como sugiere Karina?

El presidente Javier Milei recibe el título de Doctor honoris causa en Humanidades. En la Universidad de Belgrano Captura de video

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Distintos actores del mercado vienen reportando una tensión creciente entre el equipo económico que responde al ministro y el propio Milei. Los técnicos estarían frustrados porque sus propuestas para hacer pequeños ajustes en el plan chocan siempre con la inflexibilidad presidencial, y eso generó roces. Caputo, en cambio, sabe administrar mejor esas disidencias. Quienes hablaron en los últimos días con Milei lo encontraron en la misma postura de siempre respecto de las sugerencias de cambios, aunque notaron un pequeño matiz en cuanto a la cantidad de dinero circulante en la plaza. No dijo que liberaría un poco más de dinero para mejorar el clima social, pero no fue tan taxativo como otras veces, según relató un interlocutor suyo.

De todos modos, en líneas generales da señales muy nítidas de que interpreta que hacer retoques en el plan económico podría generar un efecto negativo y desordenaría una macro que él logró emprolijar. Piensa atravesar las elecciones así, aferrado al mástil, incluso si el mástil se rompe. Aterra a sus interlocutores cuando se muestra displicente con el resultado electoral y plantea que le preocupa mucho menos perder que desviarse de su misión redentora. Prefiere demostrar que tenía razón en su pensamiento libertario. “Si pierdo, me voy a dar conferencias”, se alivia.

Mi amigo Lula

Paradójicamente quién más ayudó a Milei esta semana, además de Xi Jinping, fue su enemigo Lula Da Silva. Su decisión de nombrar como su próximo ministro de Economía a Luiz Carlos Trabuco, presidente de Bradesco y hombre del establishment, para hacer el ajuste fiscal que necesita el país, fue un relajante poderoso para los mercados. Se recuperó el real y apalancó a los títulos argentinos. Hay un efecto arrastre en la lectura de los mercados, que asocia inevitablemente a ambos países.

Luiz Inacio Lula da Silva y su vice Geraldo Alckmin EVARISTO SA - AFP

Es curioso cómo se repitió la escena de 2002, cuando Lula ganó su primera elección presidencial y generó un temor financiero que desató una fuerte corrida financiera. Su respuesta fue elegir a Antonio Palocci en Hacienda y a Henrique Meirelles en el Banco Central, para garantizar la ortodoxia fiscal y monetaria. En su tercer mandato Lula se había corrido más de lo que los mercados estaban dispuestos a tolerar y ahora debió volver a demostrar su pragmatismo y tomar alguna distancia de la línea más ideológica del PT.

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Al mismo tiempo, el jefe del Planalto dio una serie de señales inequívocas de que está dispuesto a avanzar hacia una fase de enemistad activa con Argentina. Supuestamente el disparador fueron las frases de Pablo Quirno, quien sembró dudas sobre la transparencia del resultado electoral de octubre (el canciller entró en modo Mahiques y acaba de enviar más de 120 pliegos diplomáticos al Senado, entre ellos una veintena de embajadores).

Pedro Alliana recibió en Asunción a Javier Milei Jorge Saenz - AP

Lula adelantó que no invitaría a Milei a su reasunción y que no repondría a su embajador en Buenos Aires. También hizo trascender que en la cumbre del Mercosur del próximo viernes y sábado en Montevideo hará un planteo severo contra los acuerdos bilaterales de la Casa Rosada con Washington. Por eso Milei se anticipó esta semana a ir a abrazarse con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, quien reemplazó al detenido Santiago Peña, su único aliado en el bloque.

Pero hubo un episodio menos sonoro, aunque más evidente de que Brasil pasó a una fase de enemistad activa. El escenario fue Abu Dhabi, donde esta semana se desarrolló la cumbre de un organismo dependiente de Naciones Unidas que se llama ONU Turismo. Brasil terminaba la presidencia rotativa del ente y se debía elegir el país sucesor. Daniel Scioli viajó a Emiratos Árabes con la expectativa de tomar la antorcha. Pero la delegación enviada por Lula se dedicó a juntar votos en favor de la candidatura de Ghana y a aislar al exmotonauta; justo a él, que supo ser casi un brasileño más. Finalmente, ganó Ghana por 19 votos contra 14. Fue apenas una ilusión turística que se esfumó, pero también una señal de que se avecinan tiempos más difíciles en la relación bilateral. Algunos insidiosos también miraban ayer el voto en contra de la Argentina del juez brasileño Rodrigo Bandeira Galindo, integrante del Tribunal del Mar.

Cumbre de ONU Turismo en Abu Dhabi

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Hasta ahora el Gobierno aducía que había una mala relación personal entre Milei y Lula, pero que eso no implicaba alterar el vínculo diplomático, y mucho menos la relación comercial. Pero la persistencia y ampliación del conflicto pone en cuestión esa premisa, y se suma a los efectos que tiene sobre la industria argentina la apertura comercial.

Un documento que elaboraron equipos técnicos del peronismo da cuenta de algunos casos de empresas que resolvieron relocalizar sus líneas productivas en Brasil para abastecer desde allí al mercado argentino mediante importaciones. Entre ellas se menciona a Whirlpool para su Línea Blanca, que vendió su establecimiento fabril en el parque industrial de Pilar y trasladó la fabricación de lavarropas a Brasil; y Kimberly-Clark, que también cerró en Pilar (donde se elaboraban productos de Siempre Libre y Carefree) para abastecer al mercado local desde Brasil. Lo mismo ocurrió con SKF, empresa de metalmecánica y autopartes, que como parte de su reorganización productiva levantó las operaciones en Tortuguitas y se radicó del otro lado de la frontera; con Arluchi IDS, una firma de calzados de Chivilcoy; y con Clariant, una planta química de Zárate. Ninguno de estos casos representa una derivación directa de la pelea entre Milei y Lula, pero al mismo tiempo evidencia que cada vez hay menos canales para tramitar estos problemas.

Pactos etéreos

Frente a estas dificultades, el Gobierno logró dar una señal contundente de que aún en problemas mantiene resortes políticos para moldear el tablero. La aprobación simultánea de la suspensión de las PASO y del presupuesto fue una exhibición de musculatura, que desde el verano no podía ostentar. Arrastró al Pro, al radicalismo y a varios de los gobernadores aliados para pasar en limpio conversaciones que llevaban más de cinco meses. Por fin pudo traducir en texto impreso las promesas verbales. Es lo más parecido que va a conseguir al acuerdo político que demandaba el ministro Caputo, junto con su sobrino Santiago y Patricia Bullrich. Consiguió un pago por adelantado a cambio de un esquema de alianzas electorales no convencional, típico de estas épocas de pactos etéreos.

Passalacqua fue el anfitrión de los gobernadores del Norte Grande y de Diego Santilli el 11 de agosto pasado. Lo respaldaron en su nuevo liderazgo, y el más enfático fue Gustavo Sáenz, amigo personal del misionero.

Sin que nadie lo haya dicho públicamente, se entiende que va a haber algún tipo de entendimiento en al menos cuatro provincias radicales: Corrientes, Chaco, Jujuy y Mendoza, la más complicada por la puja Alfredo Cornejo-Luis Petri. En Santa Fe los libertarios irían con lista propia pero con guiños hacia Maximiliano Pullaro. Lo mismo ocurriría con las del Pro, Entre Ríos, Chubut y ciudad de Buenos Aires, aunque en esta última incide la disputa entre los primos Macri. Después hay conversaciones con provincias amigables, como Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis y Santa Cruz (Misiones se transformó en opositora tras la ruptura de Hugo Passalacqua con Carlos Rovira), y con peronistas amigables, como Catamarca (Salta y Tucumán es más difícil).

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Es un esquema muy laxo, que dependerá de los desdoblamientos electorales y de cómo llegue Milei a la instancia de las elecciones. Por eso la señal a los mercados que logró dar el oficialismo esta semana desde el Congreso es provisional. Es una foto de acuerdos específicos, de incierta estabilidad una vez que se desate el año electoral.

Fue muy importante para LLA que esta vez estuvieron alineados todos los actores, algo que le cuesta mucho. Diego Santilli y Bullrich se movieron en tándem, Martín Menem logró llevar al recinto su cuenta de votos, y el Gobierno no se autoboicoteó con frases o gestos contra los aliados.

Patricia Bullrich durante el Informe del Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli, en el Senado de la Nacion. Congreso junto a Patricia Bullrich Santiago Filipuzzi

Pero de las sesiones quedaron dos asteriscos, que habrá que ver cómo se resuelven. El primero, por la intención del Gobierno de revertir el capítulo de las universidades, que en el debate en Diputados aumentó las partidas de $7,3 a $11 billones. En este punto se rebelaron gobernadores que habían apoyado al Gobierno con las PASO, muestra de la volatilidad de los arreglos. Bullrich ya avisó que no van a estar los números para darlo vuelta en el Senado. Milei ya hizo saber que está dispuesto a vetar ese apartado.

El segundo, es el proyecto de soberanía nacional, que fue excluido del temario esta semana pero es considerado prioritario por el Gobierno para las sesiones extraordinarias. Esta iniciativa quedó ahora expuesta a los efectos del fallo que se conoció ayer en el Tribunal del Mar y será motivo de un debate mucho más encarnizado. “Va a ser más difícil acompañarlos porque toda la estrategia hacia Malvinas quedó dañada”, admitía ayer un diputado que suele colaborar con los libertarios. Del lado del oficialismo ya instalaron la idea de que será una “traición a la patria” cualquier defección. Así se juegan estos días, como si el presente fuera el fin de los tiempos. Y apenas son los preparativos.

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