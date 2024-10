LLA estrena su sede en Río Gallegos en el mismo local que fue el bastión histórico del kirchnerismo

Escuchar

EL CALAFATE.- La Libertad Avanza estrenará esta semana su sede oficial en Santa Cruz. Lo hará este jueves con un acto que encabezará el diputado nacional Martín Menem. Pero hay una curiosidad política detrás: será en el mismo local que por casi tres décadas alojó al comando del Frente para la Victoria, el espacio político creado por Néstor y Cristina Kirchner dentro del peronismo. El local fue testigo de celebraciones, llantos y arengas partidarias y durante años, la sede militante del oficialismo provincial, no era una sede partidaria, no estaba el escudo del PJ, todos lo conocían como “el comando”.

No fue solo un alquiler al azar. “ Ocupar ese lugar refleja un cambio de época” , afirma seguro a La Nación Jairo Henoch Guzmán, el referente de LLA en Santa Cruz, y hoy director Ejecutivo del PAMI en la provincia. El lugar en cuestión es un local comercial ubicado en la avenida Presidente Néstor Kirchner 1275, la avenida principal de Río Gallegos, en las cuadras de mayor tránsito y actividad comercial de la ciudad. El local solía estar vacío, pero se reactivaba en cada elección. Allí se montaba el comando electoral, se esperaban resultados y se celebraban las victorias. Era el espacio de la celebración íntima con la militancia.

El presidente electo, Néstor Kirchner, y su esposa, Cristina Fernández, encabezaron anoche un acto en Río Gallegos

El “comando” del Frente para la Victoria Santacruceña funcionó desde mediados de los ‘90, hasta finales del 2023. Hasta que el alquiler no se pagó más. “Hay lugares que eran sagrados porque la gente había puesto a los políticos en un lugar de mucho poder en la provincia. Ahora la gente ya les dijo que no quieren apoyar más al kirchnerismo. Yo veo oferta y demanda, no hay más demanda de kirchnerismo y estos lugares empiezan a quedar vacíos, no hay gente que milite por una idea, porque militan por un negocio” , opinó Guzmán quien es el presidente de la Junta Promotora de LLA.

Según el referente local de los libertarios, hace cinco meses que concertaron el alquiler del local para que funcione el partido. Será la primera sede oficial en Santa Cruz y se entusiasman con abrir locales en toda la provincia. Cuentan con la autorización de la justicia federal para ser el distrito provincial de LLA y esperan contar con sello propio este mes. “No necesitamos salir a buscar afiliados. El año pasado, durante el proceso electoral, juntamos todos los avales que requiere la justicia”, detalló. Aquí Milei se impuso en las PASO, perdió en primera vuelta y ganó en el ballotage.

El azul y celeste de la fachada del local dio paso al violeta que identifica al partido del presidente Javier Milei. Las imágenes de Néstor y Cristina Kirchner que decoraban el salón fueron reemplazadas por la imagen caricaturizada del presidente vestido de negro y calzando zapatillas, en tanto el logo del partido en colores decora la pared principal del salón. Para que no hayan dudas, en la entrada del local una fotografía de Milei y otra de Karina Milei acompañan a la imagen de Guzmán.

Guzmán asegura que están armando una estructura del partido en toda a provincia, con referentes en todas las localidades. “Y o vengo de afuera de la política y la mayoría de la gente que participa también lo es, vamos aprendiendo del movimiento político ”, remarcó y aseguró que el partido llegó para quedarse en la provincia. Es crítico del gobierno local del gobernador Claudio Vidal. Asegura que su gestión es “kirchnerismo profundizado” y opina que aún pese a haberse posicionado en contra del gobierno nacional, la gestión de Milei no dejó de asistir a la provincia “ porque nos sigue apoyando, porque es un gobierno que apoya al habitante, no al político de turno ”, afirma.

De la llegada de Menem el jueves no trascendió mucho, solo que dará una conferencia de prensa en el Hotel Santa Cruz, -ubicado frente a la gobernación, el mismo en que Néstor Kirchner asistía a tomar un café matinal costumbre que mantuvo aún en la presidencia- y una reunión con la militancia en el nuevo local partidario que hoy huele a pintura fresca. Los organizadores aseguran que llegará acompañado con legisladores del espacio político.

Máximo y Alicia Kirchner celebraron en Santa Cruz en la madrugada de ayer DyN

Un comando en la memoria colectiva

El cierre del comando histórico del kirchnerismo no se anunció. La noticia trascendió esta semana, cuando el diario La Opinión Austral publicó la actividad de los libertarios y la reacción de algunos históricos dirigentes, que se quedan allí sin un espacio que respondía a la liturgia kirchnerista.

Allí, en ese comando, Kirchner pronunció una de las arengas más fuertes que se recuerde de sus tiempos de gobernador. En los convulsionados días de enero de 2002, en Río Gallegos se había conformado la Asamblea Permanente del Cacerolazo, que cada viernes recorría los domicilios de funcionarios provinciales, los organismos públicos y algunos medios de comunicación, al son de: “Se va a acabar, se va a acabar, esa costumbre de robar”.

Para neutralizarla, el gobierno provincial, organizaba contramarchas y guardias de funcionarios en la gobernación. Kirchner transitaba su tercer mandato y ya tenía a la Presidencia en la mira, un viernes a la noche, reunió la militancia en el local y desde allí arengó: “¿Cómo puede ser, compañeros? Que los compañeros, a veces, se queden callados y permitan este tipo de cosas. ¡Hay que salir a defender! No podemos permitir que agredan la municipalidad ni ninguna estructura que corresponda a nosotros. Somos muchos, salgamos a la calle ¡y se terminó con este tema! (...) Pero tenemos que salir con todo” .

Y después envió el mensaje mas fuerte: “¿Cómo vamos a permitir que haya cuatro o cinco, esos dirigentes del FUT que sacan 200 votos por elección, o cuatro tipos que no representan a nadie, que salgan a descalificar y a agredir? ¡Compañeros! No hay que permitir este tipo de cosas. ¡Hay que defender con fuerza y con orgullo! Basta. Si van a ir a la casa de un compañero a agredirlo o a molestarlo, vamos a ir 200 o 300 o 500 o 1000 a la casa de ellos, esto que quede absolutamente claro ”.

Alguien grabó el discurso, llegó a mano de periodistas, se difundió en FM Abril y fue publicado por pocos medios. A Kirchner lo denunciaron por incitación a la violencia, pero la causa quedó oportunamente archivada en la justicia provincial. Meses después, en abril del 2002, una emboscada compuesta por funcionarios provinciales, azotó con palos y gomas a los manifestantes de la Asamblea Permanente del Cacerolazo.