Los apoderados de Quintela reforzaron su pedido a la jueza Servini por la interna del PJ contra Cristina

En la espera por la decisión final que la jueza federal María Servini tome sobre las elecciones internas del Partido Justicialista, los apoderados de la lista “Federales, un grito de corazón”, que encabeza Ricardo Quintela y fue dada de baja por la Junta Electoral partidaria, hicieron una nueva presentación ante la magistrada para reforzar su pedido de postergar los comicios y poder participar de ellos.

Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni, representantes de la nómina de Quintela, presentaron un escrito en el Juzgado Federal Nº1, a cargo de Servini, para expresar que mantienen el recurso de apelación contra la resolución Nº6 de la junta justicialista, en la que se definió “no oficializar la lista ‘Federales, un grito de corazón’, por no reunir los requisitos reglamentarios” y de decidió también “no suspender el curso de este proceso electoral” , con los comicios previstos para el 17 de noviembre.

En la presentación, los apoderados de la lista del gobernador de La Rioja le pidieron a Servini que “tenga a bien avocarse al conocimiento [de la apelación]” y que “oportunamente, haga a lugar a lo peticionado por esta parte por ser ello ajustado a derecho”.

Los representantes de “Federales, un grito de corazón”, aclararon en el texto -al que accedió LA NACION- que, “aunque expresamente la Ley 23.298 [Ley Orgánica de los Partidos Políticos] no exige como requisito de forma la necesidad de sostener el recurso de apelación”, lo hacen para el caso de que la jueza “considere necesaria la manifestación expresa en este sentido”.

Desde la lista opositora a Cristina Kirchner, explicaron a este diario que con el nuevo recurso buscan cubrirse de “eventualidades” en la marcha del recurso judicial. “Desde el partido salió una versión de que no habíamos cumplimentado la ratificación de la apelación ante la jueza. No hay que ratificar nada, porque esto no es una denuncia penal; es un procedimiento sumarísimo y no está prevista otra actuación. Pero, para cubrirnos de que salgan con una chicana de estas, presentamos esto, que abunda pero no daña ”, indicaron desde el campamento de Quintela.

La apelación de los representantes de Quintela llegó ayer al juzgado de Servini. La giró la Junta Electoral del PJ. Para estos casos de apelación a una decisión de una junta electoral partidaria, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos prevé, en su artículo 32º, que “el juez decidirá el recurso sin más trámite dentro de las veinticuatro horas de promovido el mismo y su resolución será inapelable”.

La polémica interna entre el sector de Quintela y los leales a Cristina no se relajó, y se mantienen los cruces. La secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora, que reemplaza en ese puesto a Andrés “Cuervo” Larroque (alineado con Axel Kicillof), afirmó que la lista del riojano es “trucha” y reprochó que Yoma haya estado “tomando cafecito con [el jefe de Gabinete,] Guillermo Francos” y que “[Javier] Milei [esté] likeándole [sic] la estrategia”. Entre sus reproches, dijo que “no llegaron con el piso de 62.465 avales”, también “que había firmas tan truchas que se equivocaban y ponían la del funcionario del Registro Civil y no la del titular del DNI”, y que tienen “cara de piedra como para hablar de ‘proscripción’ y reunirse con los que quieren meter presa a Cristina”.

“Debo reconocer que Quintela me lo advirtió, pero sorprende la hipocresía y las toneladas de pelotudeces que hablan quienes están negociando con Milei (por abajo de la mesa) la integración de la Corte” , contestó Yoma a las críticas por su reunión con Francos, la que justificó al decir que se realizó por un reclamo de 320 millones de dólares de fondos nacionales que el gobierno riojano (del que es abogado) le hace a la administración nacional.

