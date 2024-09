Los diplomáticos votaron no ir al paro y esperan que la Justicia los exima de un nuevo pago de Ganancias

Escuchar

En medio de su gira oficial por Suiza y Austria, la canciller Diana Mondino recibió ayer una buena noticia en el siempre agitado frente interno de la diplomacia nacional. La asamblea de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (Apsen), decidió por una estrecha mayoría no sumarse al paro decretado para hoy por el gremio estatal ATE, en protesta por el descuento de hasta el 30 por ciento del plus en dólares que cobran unos 400 diplomáticos con funciones en el Exterior.

Apalancados en los diplomáticos jubilados y los de rango superior, 261 afiliados votaron por el “no” al paro, mientras 226 (en su mayoría secretarios o consejeros) insistieron sin éxito en la necesidad de una medida de fuerza contundente, luego de que el descuento -previsto en el decreto presidencial que incluyó al plus en el pago del Impuesto a las Ganancias- fuera aplicado en los salarios del personal diplomático de agosto.

Fuentes de la Apsen, que encabeza Eduardo Michel, contaron a LA NACION que “se mantiene el estado de Asamblea permanente”, que próxima reunión será el viernes 20 y que, por sobre todo, se esperan novedades del amparo presentado ante la justicia por Apsen (en este caso, junto con ATE) para revertir la medida.

La decisión de la asamblea fue tomada de modo bien diferente por los bandos en pugna. Los que optaban por no enfrentar directamente a Mondino, a quien desde el inicio del conflicto se dirigieron los reclamos por el pago del plus, afirman que “primó la sensatez”. Mientras tanto, los que promovían medidas más duras (hasta ahora hubo retiros anticipados y asambleas) se quejan de que “cada uno cuida su ranchito”, con el argumento de que, en los sueldos de los embajadores y diplomáticos de más alto rango, aún los que no están en el servicio activo, el descuento “se siente mucho menos”. Los recortes ya realizados rondarían los US$4000 para secretarios, US$5000 para consejeros y US$6500 para ministros, poco más de un 30 por ciento en promedio sobre el neto que cobraban hasta el mes pasado.

Diana Mondino, en su viaje a Europa

Ambos sectores esperan, con ansias, alguna novedad de la presentación judicial que los abogados Ricardo Gil Lavedra y Alberto Tarsitano hicieron ante el juez federal en lo contencioso administrativo Martín Cormick para que deje sin efecto la medida. Más allá de sostener con énfasis la justicia del reclamo (los diplomáticos ya pagan Ganancias por su sueldo en pesos), un dato adicional que manejan los alienta: Cormick habría iniciado él mismo, en 2017, un amparo por el pago de Ganancias en su condición de funcionario judicial.

Mientras Mondino recibe los reclamos de diplomáticos (también se quejaron algunos embajadores en el exterior, con miedo a perder a sus colaboradores), el Gobierno se mantiene al margen de la controversia. “Es un tema de larga data, se sigue en conversaciones pero esto no implica ningún conflicto”, dijo el portavoz Manuel Adorni la semana pasada, ante una consulta de LA NACION y luego de que los representantes en el exterior recibieran sus sueldos con una quita que, según aseguran, compromete para muchos de ellos su estadía fuera del país, ya que deben afrontar cuantiosos gastos de vivienda, salud y educación de sus hijos.

Mientras continúa en Europa -tiene previsto volver al país el próximo jueves- Mondino comunicó ayer por vías oficiales al mundo diplomático que Federico Barttfeld dejó de ser su jefe de gabinete. Partirá en dos semanas hacia Lisboa para ser embajador en Portugal, mientras queda en su lugar Caspar Sprüngli, hasta hace pocas horas el número dos de Mondino, y cercano a la canciller, quien perdió poder con la incorporación de dos leales a Karina Milei: Úrsula Basset, como asesora en género y familia, y Nahuel Sotelo, como secretario de Culto.

Temas Cancillería