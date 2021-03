Formosa: legisladores de Juntos por el Cambio fueron retenidos por la policía al querer ingresar a Clorinda

Los diputados de la oposición por la UCR Alfredo Cornejo, Mario Negri y el senador Luis Naidenoff denunciaron desde su respectivas cuentas de Twitter un control desmedido de las fuerzas policiales a la hora de querer ingresar a Clorinda, en Formosa, donde tenían pensado participar de un acto político.

El presidente del bloque de diputados radicales, se encuentra en la provincia de Formosa con una delegación de otros legisladores de la UCR, entre ellos el presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo. Esta noche, rumbo a Clorinda, los diputados fueron retenidos por la Policía provincial, sobre la Ruta Nacional Número 11, a 15 kilómetros de Clorinda.

Acompañados por el senador nacional de Formosa Luis Naidenoff, los diputados nacionales del radicalismo decidieron cortar la ruta y aseguraron a los efectivos policiales que radicarán una denuncia penal contra el gobernador Gildo Insfrán por violar la Constitución. Cuando se disponían a ir de todas formas hacia Clorinda, aún corriendo el riesgo de que los efectivos de Seguridad los detuvieran y apresaran, llegó la orden de que los diputados pudieran circular.

“Esto es una demostración más del autoritarismo de Insfrán, pero no vamos a permitir que nos tengan de rehenes acá en medio de la ruta”, sostuvo Negri. “No nos dejan llegar a ver a los vecinos de Clorinda. Vamos a radicar una denuncia en la Justicia Federal por impedir el libre tránsito de legisladores nacionales, algo que va contra la Constitución. Insfrán no es más que la Constitución, no es más que la Nación. Formosa es parte del país, no es un país extranjero. Esto va a retumbar en el Congreso y vamos a denunciar al propio Gobernador”, agregó.

Cerca de las 18, Cornejo publicó un video desde el auto en el que viajaba por la provincia y escribió: “Estamos llegando a Formosa Capital y la policía nos custodia para que realicemos el hisopado. No nos quieren cuidar, nos quieren controlar”.

Dos horas después, el exgobernador de Mendoza publicó un nuevo video en donde relata el accionar de la policía dentro de la provincia gobernada por Gildo Insfrán, en medio de un creciente clima de tensión debido a las denuncias sobre abuso de la autoridad.

“Nos hisopamos a pesar de ya tener PCR negativos. No nos dan los resultados para impedirnos llegar a Clorinda. El Estado de Gildo Insfrán en su máxima expresión”, escribió Cornejo junto al video.

Por su parte, Negri publicó el momento en que estaban siendo retenidos por la policía de Formosa, al querer ingresar a Clorinda y relató: “La Policía de Insfrán nos detuvo en la ruta 11 Nacional y no nos dejan llegar a a Clorinda. No respetan nuestros fueros parlamentarios que garantizan la libre circulación por todo el país. Insfrán debe entender que Formosa no es otra Nación, es parte de la Argentina”.

Luego, en diálogo con el canal TN, el diputado relató: “Recién nos dejan mover. Estamos en el vehículo del senador Luis Naidenoff’, somos varios diputados. Insfrán sabía que veníamos”. Y expresó: “En el país de Insfrán pasan estas cosas. Nos llevó la policía, nos volvieron a hisopar. Nos tuvieron media hora parados, cortaron el camino y dijimos que íbamos a denunciar por no garantizarnos el libre tránsito”.

Luego de cuarenta minutos parados en la ruta nacional Número 11, la Policía Provincial permitió a los diputados radicales -pasadas las 21 horas- continuar rumbo a la ciudad de Clorinda, dado que llegaron al celular de uno de los agentes de seguridad los resultados de los PCR que se realizaron los diputados hoy al arribar a Formosa.

Esta noche, los diputados tendrán una reunión con vecinos de Formosa y mañana por la mañana con comerciantes y fuerzas vivas de la Capital provincial. Luego darán una conferencia de prensa a medios locales.

Cerca de las 22, la diputada Karina Banfi que viaja junto a los diputados, tuiteó: “Llegamos a Clorinda! A pesar de los impedimentos, ya estamos junto al pueblo formoseño para reclamar por las libertades y el pleno ejercicio de los derechos humanos en Formosa”.

La localidad formoseña de Clorinda, limítrofe con Paraguay y cercana a Asunción, se convirtió en el epicentro del conflicto a partir de las duras medidas sanitarias del gobierno de Gildo Insfrán.

