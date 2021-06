Los empresarios de la salud ofrecen paritaria cero y el gremio activa paros parciales en clínicas privadas

Agrupados como nunca antes, las diez cámaras empresariales de la salud se plantaron y ofrecieron un aumento salarial de 0% . Con el argumento de que atraviesan “un estado crítico por la variación de los costos” y por el efecto de la pandemia, pidieron sin éxito al Ministerio de Trabajo la suspensión de las paritarias del período 2021-2022. La reacción de los gremios agrupados en la Federación de Asociaciones de los Trabajadores de la Sanidad (Fatsa), que nuclean a empleados de clínicas y sanatorios privados, fue activar un paro de cuatro horas por turno el jueves y viernes próximo. El Gobierno evaluará hoy si es que dicta la conciliación obligatoria para evitar un colapso sanitario en plena segunda ola de coronavirus .

“Todos saben que somos trabajadores esenciales, que la salud es el bien social más importante, y mucho más en tiempo de pandemia. Sostendremos la presión hasta alcanzar los objetivos y reiteramos que no vamos a aceptar pérdidas del poder adquisitivo de los salarios. Los empresarios se unieron e irresponsablemente se niegan a negociar” , expresó el gremio en un comunicado. Se trata de la federación que conducen Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, y Carlos West Ocampo. Daer, que fue hoy dado de alto tras haber sido internado por un fuerte dolor en el pecho, sigue de cerca el conflicto. Cerca suyo advirtieron que “no hay otro camino en este momento que las medidas de fuerza” y desafiaron con mantener la protesta hasta forzar una reacción empresarial. “No tuvimos vacaciones en 490 días, enfrentamos a un virus desconocido sin vacunas, sin camisolines, sin barbijos y sin descansar”, argumentaron desde Sanidad.

📢¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Compartimos el comunicado del estado de negociación paritaria 2021



Asambleas y Paro Nacional.



🔹Lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de junio Asambleas Informativas.

🔹Jueves 1 y viernes 2 de julio Paro Nacional de actividades de 4 hs por turno. pic.twitter.com/7gMRT3t0S7 — FATSA (@SanidadArg) June 25, 2021

Una de las dos agrupaciones de empresarios está liderado por Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de la Salud (UAS) y dueño de Swiss Medical. El sábado, en una entrevista en LA NACION, Belocopitt ratificó su rechazo a firmar la paritaria y habló de “paro salvaje”. Dijo: “Nosotros a la paritaria no la podemos firmar. Entonces el sindicato queda en una situación en la que no puede no demandar, porque sería una cuestión suicida. Entonces, va a ir a una medida de fuerza. Eso va a derivar en una conciliación obligatoria, la pelota se va a patear para adelante y en tres semanas, vencidos los plazos de esa conciliación, el sindicato va a ir a un paro salvaje. Y yo pregunto: con un paro salvaje, ¿qué hacemos?”.

La de Sanidad se trata de una paritaria clave en el contexto de pandemia. Están involucrados unos 250.000 trabajadores del sector asistencial que se desempeñan en hospitales, clínicas, sanatorios y laboratorios de todo el país . El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, intentó sin éxito destrabar el conflicto y evalúa por estas horas si dictará la conciliación obligatoria, según explicaron fuentes oficiales a LA NACION.

Hace tres meses hubo asambleas y paros en reclamo a un porcentaje que faltaba del aumento salarial acordado el año pasado. Durante 2020, el personal de la Sanidad obtuvo 7000 pesos de suba. Tras las últimas medidas de fuerza, logró un incremento de 16% que completó el trato salarial anual en 36%,1, en línea con la inflación.

La negociación que se complicó ahora es por el período 2021-2022. De manera informal, el sindicato habría reclamado una suba inicial de 30%, con revisiones a futuro por la inflación. Hoy, ese pedido sería de 40%, en línea con las otras paritarias que se reabrieron. Impacta en la demanda gremial el reciente acuerdo que selló el PAMI, que otorgó un alza de 43% para los trabajadores del organismo. Ante este panorama, los empresarios ratificaron su postura de no dar ningún aumento. El conflicto está latente.

