A Fondo El juego de los gobernadores Los sugestivos movimientos de algunos de los diputados Texto: Denise Chmois 20 de febrero de 2026

El Gobierno logró avanzar con la reforma laboral en la Cámara de Diputados gracias al aporte clave de un conjunto de gobernadores que colaboraron para que alcanzara el quorum y, luego, la aprobación del proyecto. El recinto se abrió con la presencia de 130 diputados, apenas uno más de lo necesario para comenzar el debate. En esta instancia, fueron imprescindibles los legisladores que responden a los mandatarios Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca). Juntos aportaron 15 legisladores para el quorum. Se trata, a excepción del neuquino, de gobernadores de extracción peronista. La jornada contó con algunas sorpresas en las instrucciones de los jefes provinciales. Pese a haber dado quorum, los tres catamarqueños, aliados habituales de la Casa Rosada, votaron en contra de la reforma laboral, tanto en general como en particular. También resultó llamativo el apoyo casi total de los diputados aliados de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), mientras la mayoría de su bloque –Provincias Unidas– rechazó el proyecto. Menos sorpresivo fue el acompañamiento –para abrir el recinto y aprobar el proyecto– de gobernadores afines, como Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Marcelo Orrego (San Juan). En el extremo opuesto, también era previsible el rechazo de Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Elías Suárez (Santiago del Estero), mandatarios peronistas de tinte opositor.

Dieron quórum Votaron todo a favor Sus diputados están en LLA o en bloques muy afines

Jorge Macri Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Rogelio Frigerio Entre Ríos

Alfredo Cornejo Mendoza

Juan Pablo Valdés Corrientes

Leandro Zdero Chaco

Marcelo Orrego San Juan

Seis gobernadores cuyos diputados conforman el bloque libertario o pertenecen a bancadas afines al oficialismo, como Pro, la Unión Cívica Radical (UCR) y Producción y Trabajo, cooperaron con el Gobierno para alcanzar el quorum y aprobar el proyecto de reforma laboral, tanto en la votación en general como en particular, al apoyar cada título de la iniciativa. Se trata de mandatarios aliados de la Casa Rosada: Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Marcelo Orrego (San Juan). El porteño, el entrerriano, el mendocino y el chaqueño, incluso, fueron socios electorales en los comicios legislativos del año pasado.

Dieron quórum Los peronistas que votaron todo a favor Fueron clave para el resultado de la votación

Gustavo Sáenz Salta

Claudio Vidal Santa Cruz

Osvaldo Jaldo Tucumán

Hugo Passalacqua Misiones

Los gobernadores de origen peronista Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Claudio Vidal (Santa Cruz) resultaron clave para el oficialismo en toda la jornada. Sus diputados no solo dieron quorum, sino que también votaron a favor de la reforma laboral de principio a fin. Sus legisladores no integran el bloque kirchnerista de Unión por la Patria. Se encuentran repartidos entre Innovación Federal –los cuatro misioneros y los tres salteños–, Independencia –los tres tucumanos– y Por Santa Cruz –el santacruceño–. Este último, José Garrido, fue quien le dio a los libertarios el número final para abrir la sesión. La excepción de este grupo la protagonizó Javier Noguera (Tucumán), quien prestó su presencia para abrir el recinto, pero se ausentó durante la votación. Además, los salteños Bernardo Biella y Pablo Outes votaron en contra del título XXVI, que incluye la derogación de media decena de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, y Yolanda Vega, también salteña, se abstuvo. Passalacqua, Sáenz, Jaldo y Vidal han sido beneficiados en el pasado con aportes discrecionales del Tesoro Nacional.

Dio quórum La representante neuquina Apoyó en general pero se opuso a algún artículo

Rolando Figueroa Neuquén

La diputada Karina Maureira, del monobloque La Neuquinidad, que responde al mandatario Rolando Figueroa, aportó su presencia para el quorum y acompañó en general la reforma laboral, pero votó en contra del título XXVI. Este título fue el que cosechó menor respaldo en la votación en particular, con 126 votos afirmativos, 119 negativos y cinco abstenciones.

Dieron quórum La sorpresa catamarqueña Dieron quorum y después votaron en contra

Raúl Jalil Catamarca

Los tres diputados de Elijo Catamarca, que responden a Raúl Jalil, sorprendieron al rechazar la reforma laboral, tanto en general como en la votación particular de cada título. El antecedente se sitúa en la sesión de la semana pasada en el Senado, en la que el catamarqueño Guillermo Andrada (Convicción Federal) votó en contra del proyecto. Jalil, además de haber recibido aportes discrecionales del Tesoro Nacional, se ganó en enero el traspaso de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) luego de haber apoyado el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal.

No dieron quórum El bloque de Provincias Unidas Aportaron votos en general y particular, más ausencias claves

Maximiliano Pullaro Santa Fe

Martín Llaryora Córdoba

Carlos Sadir Jujuy

El bloque de Provincias Unidas presentó un mosaico de movimientos. Seis votaron a favor, 13 en contra y tres se ausentaron. El espacio está comandado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut). El mandatario santafesino, a través de Gisela Scaglia y José Núñez, acompañó al Gobierno, pese a tener cruces frecuentes con funcionarios del oficialismo. Sus diputados incluso apoyaron el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) contra la posición del resto de la bancada. Llaryora, por su parte, colaboró con el oficialismo tanto con votos como con tres ausencias. El exgobernador Juan Schiaretti, quien asumió su banca hace apenas una semana por haber estado de licencia médica, no asistió a la sesión y su círculo alegó que “no pudo viajar por el paro” de la Confederación General del Trabajo (CGT). Sin embargo, también se ausentaron los cordobeses Alejandra Torres e Ignacio García Aresca, lo que dio origen a comentarios sobre un posible “acuerdo” entre la Casa Rosada y Llaryora, dado que su falta facilitó la aprobación de artículos clave, como los referidos al FAL y a los estatutos. Los cordobeses Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo votaron a favor del proyecto y Juan Brugge, en contra. Por su parte, los jujeños Jorge Rizzotti e Inés Zigarán de Sadir, difirieron en sus posturas. El primero acompañó el proyecto y la segunda lo rechazó.

No dieron quórum Votaron todo en contra Hubo un par de ausencias muy sugestivas

Axel Kicillof Gobernador de Buenos Aires

Sergio Ziliotto La Pampa

Gildo Insfrán Forrmosa

Gustavo Melella Tierra del Fuego

Ricardo Quintela La Rioja

Elías Suárez Santiago del Estero

Ignacio Torres Chubut

Los diputados que responden a los gobernadores peronistas Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Elías Suárez (Santiago del Estero) votaron en contra de la reforma laboral. Su rechazo era previsible: además de ser fieles opositores al gobierno libertario, el miércoles llamaron a “las distintas fuerzas políticas a votar en contra” de la iniciativa a través de un comunicado conjunto. Dos ausencias, sin embargo, resultan sugestivas. Se trata de Agustín Tita (Tierra del Fuego) y Sergio Casas (La Rioja), hombres de Melella y Quintela. Fueron los únicos dos diputados de Unión por la Patria que se ausentaron. Ignacio Torres (Chubut) no aportó su voto a través de su diputado aliado, Jorge Ávila. El gobernador se ha mostrado afín a la iniciativa. La oposición del legislador se debe a que es el líder del sindicato petrolero de Chubut.

No tiene diputados Río Negro y San Luis Los gobernadores no pudieron colar legisladores en ninguna de las dos cámaras en las últimas elecciones

Alberto Weretilneck Río Negro

Claudio Poggi San Luis

Los mandatarios Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Poggi (San Luis) no cuentan con diputados en el Congreso. Perjudicado por la disputa entre libertarios y kirchneristas, el rionegrino no pudo colar legisladores en ninguna de las dos cámaras en las últimas elecciones. El puntano, por su parte, no compitió en la contienda nacional para devolver el favor que el Gobierno le hizo en las elecciones provinciales, cuando no postuló una lista libertaria.

