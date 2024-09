Los registros médicos de Olivos acreditan tratamientos a Fabiola Yañez, pero no dicen que se tratara de golpes

Escuchar

Un informe recibido en los tribunales sobre la atención que brindó la Unidad Médica Presidencial a la ex primera dama Fabiola Yañez señala que efectivamente fue atendida de manera contemporánea con los golpes que denunció que le propinó su expareja Alberto Fernández, sin embargo esos tratamientos no aparecen asentado como producto de golpes, sino de dolencias varias .

Para esclarecer esta aparente contradicción es que el fiscal federal Ramiro González pidió además del informe, que la Unidad Presidencial de la quinta de Olivos le envíe los libros oficiales donde se asentaba la intervención de los médicos oficiales ante las diversas dolencias.

Fuentes allegadas al caso explicaron que el informe que llegó a la Justicia señala que efectivamente hubo intervenciones de los médicos en las mismas fechas en que Yañez denunció haber sido golpeada. Incluso por ejemplo, se señala el tratamiento con “ globulitos de árnica ” que mencionó la ex primera dama en su declaración ante la Justicia.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández con Dylan y Prócer, el otro perro de la pareja, en Olivos Instagram

Pero cuando explica el motivo de la intervención médica, lo que quedó asentado es que se debió a un tratamiento estético. Para la querella, lo importante es que se asentó que hubo una atención médica contemporánea con los golpes denunciados, y para la defensa, que lo que consta en los registros no es una agresión, sino un tratamiento estético .

Por eso es determinante el testimonio del doctor Federico Saavedra, extitular de la Unidad Médica Presidencial, el próximo jueves. El fiscal González tiene un equipo de tres personas revisando la declaración de la víctima, los informes que vienen llegando de las diversas dependencias, los chats y las fechas de las agresiones denunciadas para elaborar su propio cuestionario para el exmédico presidencial.

Son cerca de un centenar las preguntas que realizarán en la audiencia donde, además, podrá preguntar la defensa de Alberto Fernández y la abogada Mariana Gallego, de la querellante Yañez.

La abogada de Fabiola Yañez, Mariana Gallego, al salir de la audiencia en el consulado argentino en Madrid Facundo Pechervsky - LA NACION

Otra de las inconsistencias que busca aclarar el fiscal en la declaración de Saavedra se relaciona con un asiento en el informe médico –muy detallado–, donde consta que trataron a Fabiola Yañez con eparina, una sustancia anticoagulante, que se inyecta para diluir coágulos de sangre. Sin embargo, se asentó el uso de esta sustancia como parte de un tratamiento no relacionado con un golpe, como el que dice haber sufrido Yañez.

A pesar de lo prolífico del fiscal para su cuestionario, en la querella no consideran necesarias tantas preguntas, ya que en su hipótesis basta con probar que Fernández golpeó a Yañez en su dormitorio una trompada en el ojo, mientras estaban en la cama, producto de una pelea intrafamiliar.

Silvina Carreira, abogada de Alberto Fernández, en Comodoro Py Ricardo Pristupluk

Mientras se define el trámite del jueves, el fiscal González le envió un oficio a la defensa de Fernández para consultarle si está dispuesto a relevar del secreto profesional al médico Saavedra, para que el facultativo pueda declarar sobre la atención que le brindó al expresidente.

Fernández aún no informó qué va a hacer al respecto. Yañez ya relevó del secreto profesional al médico , para que pueda referirse libremente a sus tratamientos y a su histórica clínica.

El exmédico presidencial va a declarar como testigo y bajo juramento de decir la verdad. Es que el fiscal privilegió la posibilidad de que aporte información de lo que vio, escuchó y sobre las intervenciones que tuvo, antes que acusarlo de un eventual incumplimiento si es que supo de alguna agresión y no la denunció.

Saavedra fue jefe de la Unidad Médica Presidencial entre fines de 2019 y junio de este año.

Dr. Federico Saavedra Linkedin

De acuerdo al relato de Yañez, ella viajó a la provincia de Misiones tras la supuesta agresión física de Fernández, donde permaneció “tres o cuatro días, y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví [a Buenos Aires] y me quedé en Olivos”, afirmó. El episodio habría acontecido entre el 11 y 12 de agosto de 2021, y los días subsiguientes, luego de que se revelaran las imágenes de la fiesta en Olivos.

“Estando allí –precisó Yañez ante el fiscal–, junto con Alberto, lo llamamos al doctor Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial. Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así, paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”.

La versión de Fernández es antagónica. Sostiene que Yañez padecía serios problemas de alcoholismo –adicción que ella admitió al declarar en el consulado argentino en Madrid–, y que su equilibrio mental era inestable, como mínimo, argumento que buscó demostrar con la documentación clínica y los cuadernos manuscritos de su entonces pareja que entregó en los tribunales federales.

La defensa de Fernández trazó un objetivo claro. Confía en que esa documentación, sumada a la historia clínica de la ex primera dama que redactó el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), que dirige Facundo Manes, más los testimonios y Saavedra, demuestren que ella fabuló las supuestas agresiones.

En ese sentido, los registros oficiales de entradas y salidas de la quinta de Olivos reflejan que Saavedra ingresó tres veces a la residencia durante julio de 2021 –los días 2, 13 y 22–, pero no habría entrado durante los días decisivos de agosto de aquel año, cuando sí entraron dos médicos y cuatro enfermeros que trabajaban en la Unidad Médica Presidencial.

En otras palabras, que Saavedra no pudo recetarle “globulitos de árnica” a Yañez –ni tampoco observó sus moretones– porque ni siquiera estuvo en Olivos, pero hay que considerar que el registro de accesos y egresos era incompleto, o se duplicaba.

Recibido en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Saavedra se desempeña desde 2001 en el Sanatorio Otamendi y es, en la actualidad, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), con estudios en las universidades estadounidenses de Harvard, Johns Hopkins, Oregon y Miami.

Saavedra mantiene su cercanía con Fernández. Fue una de las pocas personas que visitó al expresidente en Puerto Madero, para verificar su estado de salud, cuando los primeros datos sobre la denuncia por violencia de género salieron a la luz.

Sin embargo en el entorno de Yañez confían en que su relato les será favorable: “Le tenemos fe al médico presidencial “, dijeron a LA NACION allegados a la ex primera dama.