Los vetos de Milei Los votos que necesita para sostenerlos y la pelea de interpretación que asoma

5

¿Qué pasa si el Congreso insiste o si Milei logra sostener el veto?

Hay dos caminos posibles. Si ambas Cámaras logran los dos tercios, el proyecto se convierte en ley automáticamente. El Presidente ya no puede vetarlo nuevamente. Si alguna de las Cámaras no alcanza los dos tercios, la ley queda definitivamente rechazada. En este caso, el proyecto no podrá volver a tratarse durante ese período parlamentario.