Lourdes Arrieta se mostró con el gobernador Ricardo Quintela, uno de los aspirantes a presidir el Partido Justicialista: “Mucho por construir”

A dos semanas de su salida del bloque de La Libertad Avanza de la Cámara de Diputados, las tensiones entre Lourdes Arrieta y el sector libertario no calman. Incluso, el miércoles defendió la reforma jubilatoria en su recinto y rechazó el veto impulsado por el presidente Javier Milei, lo que generó repercusiones dentro del partido.

Esta vez, Arrieta se mostró públicamente con Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja y hombre clave del kirchnerismo. El funcionario es el candidato principal de Axel Kicillof para presidir el Partido Justicialista (PJ) tras la renuncia de Alberto Fernández.

“Qué grata sorpresa”, comentó la exlibertaria en su cuenta personal de X y adjuntó una imagen con Quintela en las inmediaciones del recinto. “Un gusto enorme. Gracias por su muestra de respeto, apoyo y afecto. Turismo y vitivinicultura nos une. Mucho por construir”, añadió en el posteo.

Tras la publicación, la diputada bloqueó los comentarios del posteo, por lo que ningún usuario puede responderle, y solo las personas que ella mencione pueden compartirlo.

Los conflictos entre Arrieta y el bloque libertario iniciaron con la visita de un grupo de diputados a represores al penal de Ezeiza, pero se extendieron con otros sucesos. Entre ellos, se peleó con otros parlamentarios, como Lilia Lemoine, y denunció a su compañero Nicolás Mayoraz por violencia de género tras una reunión en la que se trató el encuentro con genocidas.

Este escándalo la llevó incluso a pelearse con el presidente Milei. Si bien formó Fuerzas del cielo, espacio liberal (abreviado FE), -su monobloque dentro de Diputados- para continuar representando las ideas del Presidente, a quien aseguró que sigue con “lealtad”, se cruzó con el mandatario respecto a la denuncia contra Mayoraz que incrementó la interna del partido. De esta forma, le “informó” tres puntos.

“Uno: si un juez me otorgó custodia es porque la gravedad de los hechos, lo ameritaba. Por tanto, lo de falsa denuncia está de más. No sé quién le hizo llegar tal información”, respondió a Milei luego de que minimice la acusación, y continuó: “Dos: me fui del bloque, no me expulsaron. Para que usted no siga pagando el costo político de que se le van los diputados. Existe un verticalismo nefasto en LLA y, como liberal, no lo pienso tolerar. Seguiré alzando mi voz aún más alto y defendiendo mis valores”.

Por último, remarcó en el tercer punto: “Sepa además que en Mendoza se hizo un trabajo de todo un equipo y ciudadanos de a pie para que llegue a ser presidente. En Las Heras obtuvo el 68% y todavía tiene esperanzas de llegar a fin de mes. No se olvide del pueblo. Dios le bendiga”.

