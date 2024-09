Lousteau dijo que los diputados radicales que cambiaron su voto lo hicieron por “prebendas o ventajas personales”

Escuchar

El senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau aseguró que los cinco diputados de su partido que votaron a favor del aumento de las jubilaciones y luego cambiaron su apoyo para blindar el veto del presidente Javier Milei lo hicieron a cambio de “prebendas o ventajas personales” en el marco de la reunión que mantuvieron con el libertario en medio de la negociación del oficialismo con la oposición.

“No es cuestión de votar distinto. Cinco diputados votaron a favor de la recomposición de jubilados y dos meses después fueron a Olivos, se sacaron una foto con el Presidente sonriendo y votaron en contra de lo que habían votado. No es un tema de si todos votan igual. Es un tema de que ellos por prebendas o ventajas personales traicionaron a los jubilados y fueron en contra de la postura del partido en este tema”, disparó Lousteau, presidente del radicalismo, en diálogo con Radio Con Vos sobre Pablo Cervi (Neuquén), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba), Mariano Campero (Tucumán) y José Tournier (Corrientes), aunque sin nombrarlos.

Los diputados radicales Luis Picat, José Tournier, Pablo Cervi, Mariano Campero y Martín Arjol, que cambiaron su voto en la reforma jubilatoria, junto al presidente Javier Milei y funcionarios del gabinete

Tras ello, dijo que está de acuerdo con la suspensión temporal de los legisladores. “Son sanciones que impone la convención. La UCR tiene órganos partidarios, fue la convención la encargada de sancionar. Yo estoy de acuerdo. Repasemos lo que hicieron. Votaron a favor de los jubilados, cada uno consiguió una promesa particular y a partir de eso se dieron vuelta. Más casta que eso no se consigue”, enumero, para luego lanzar: “Hay muchos que se ponen contentos por ser radicales peluca”.

Además, cargó contra algunos miembros del partido que lidera: “Hay una tensión más profunda porque hay radicales que parecen estar de acuerdo con la visita a genocidas [en el penal de Ezeiza], que el Presidente hostigue a periodistas y opositores, que se baje Bienes Personales a costa de los jubilados o que haya que ir a un asado a celebrar que se les negaron tres kilos de carne por mes a los jubilados”.

Fue en ese marco que habló del asado que mantuvieron los “87 héroes”, según los calificó el Presidente, en la Quinta de Olivos junto a Milei luego de haber apoyado el veto a la ley que aumentaba los haberes. “Me da vergüenza que vayan a celebrar que le negaron $18.000 a los jubilados. Hacen mal el cálculo porque les negaron tres kilos de carne picada por mes a los jubilados. Y se fueron a comer un asado por $20.000″, sostuvo. “Lo que hicieron ayer de sacarse una foto es cruel. Le negás $18000 a los jubilados y vas a un asado, eso es cruel”, arremetió el senador porteño.

En otro tramo de la entrevista le respondió al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien pidió también su suspensión. “Me parece que tiene una confusión muy profunda. Muchas veces votan distinto los bloques”.

En tanto, le hizo frente a las críticas que le llegaron desde la rama del radicalismo más afín a La Libertad Avanza (LLA), entre ellas la que pronunció Mariano Campero, quien afirmó que Lousteau “quiere una Argentina kirchnerista”.

Ante este jaque, ratifico que pocas veces en mi vida actué con tanta convicción, como cuando decidí blindar el equilibrio fiscal de este Gobierno.



“Veo una herramienta repetida. Cuando un diputado o periodista dice algo que no gusta, es kirchnerista. Desde el año 2013 he ido en la boleta de Juntos por el Cambio, he sido embajador, he discutido con Cristina Kirchner en el Senado. Ahora resulta que soy kirchnerista. Esa es la acusación porque me parece que el DNU 70/23 es inconstitucional”, aseguró.

Luego, apuntó contra el jefe de la bancada radical en Diputados, Rodrigo De Loredo, por los legisladores que cambiaron su voto: “No dicen lo mismo en público que en privado. Los cinco diputados que se fueron a sacar una foto, ¿le preguntaron a De Loredo? Si no le preguntaron, él tenía que estar interesado en sancionarlos. Si él los avaló, que lo diga, que había que votar a favor del Gobierno y en contra de los jubilados”.

