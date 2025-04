Sin avances, comenzó a discutirse en Diputados la reforma previsional en medio de las protestas en el Congreso

Con el Congreso rodeado por los gremios movilizados en defensa de los jubilados y en la víspera del tercer paro al gobierno de Javier Milei, un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda comenzaron a discutir en Diputados la reforma del sistema previsional, luego de que el pleno de la Cámara baja votara el día anterior un emplazamiento para que los legisladores se aboquen al tratamiento del tema.

En la mesa del debate, que debería concluir el próximo 6 de mayo con la firma de uno o varios dictámenes, estuvieron más de una veintena de iniciativas que van desde el impulso de la reanudación de la moratoria previsional, que venció el pasado 23 de marzo, hasta la creación de una prestación por retiro para quienes no hayan completado los años de aportes requeridos, pasando por la eliminación o modificación de los regímenes llamados de privilegio.

Las exposiciones escuchadas en el inicio del debate y la diversidad de iniciativas anticipan que será muy difícil que surjan propuestas con amplio consenso, lo que favorecería al oficialismo, que quiere escaparle a la discusión de una reforma previsional, sobre todo en un año electoral y cuando desde el Gobierno se pretende mantener el esquema de actualización de jubilaciones vigente.

La presidenta de la comisión de Previsión y Seguridad Social, Gabriela Brouwer de Koning Diputados

En el inicio del plenario la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la radical Gabriela Brouwer de Koning, se comprometió a llevar adelante un debate sincero de un tema que, dijo, “presenta muchísimas dificultades, excepciones, desorden normativo, desigualdades e injusticias”.

En ese sentido, la diputada abogó por encontrar “alternativas y mejores soluciones que sean a largo plazo y puedan ser sostenidas en el tiempo” a la mejora de los haberes previsional y que sea superador del bono que otorga hoy el Gobierno a quienes cobran el haber mínimo jubilatorio.

Desde el kirchnerismo, Leopoldo Moreau criticó en duros términos las políticas previsional y económica del Gobierno de Milei, a las que comparó con la del exministro de Economía de la última dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz. “En esta etapa, la principal franja víctima de estas políticas son los adultos mayores, jubilados y futuros jubilados, que han perdido sus ingresos en poder adquisitivo”, sentenció.

Los años de aportes

La cuestión de los que llegan a la edad del retiro sin los años de aportes requeridos atravesó el plenario durante las más de dos horas que duró. Así, el rionegrino Agustín Domingo se manifestó en contra “del parche de las moratorias” y pidió “respetar a los que hicieron aportes parciales” para que puedan acceder a “una jubilación proporcional respecto a los aportes que han realizado en su vida laboral”.

El encuentro contó con la presencia del presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert Diputados

El oficialismo estuvo representado por varios diputados, pero ninguno habló para dar su punto de vista sobre la problemática. No obstante, la diputada de Pro Patricia Vázquez planteó en el plenario una postura similar a la que sostiene la Casa Rosada. “No hay ninguna duda que si no tenemos plata no podemos dar nada”, dijo la legisladora, quien denunció el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que, dijo, “debían ser destinados para lo que hoy necesitamos”.

En medio de los pedidos de varios legisladores para que se convocaran a especialistas a dar su opinión, el libertario y presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, pidió avanzar en la búsqueda de puntos de acuerdo para poder alcanzar puntos de consenso ante la gran cantidad de proyectos sometidos a debate.

El final de la reunión encontró a los diputados comprometiéndose a acercar los nombres de los especialistas que quieren invitar a exponer. La próxima reunión será después de la semana santa, el 23 de abril.

LA NACION