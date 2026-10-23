Luego de que ratificara su ambición presidencial, Bullrich levanta el perfil y se mete en la campaña de Brasil con un spot

Después de que advirtiera que está “preparada” para ser presidenta, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, levanta el perfil y se involucra en la campaña presidencial de Brasil para apoyar al candidato opositor Flavio Bolsonaro, el adversario del primer mandatario de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, en el balotaje del próximo domingo.

En las últimas horas, Bullrich grabó un mensaje en portugués para respaldar al postulante del Partido Liberal (PL). Según fuentes cercanas a la senadora, Bolsonaro y su equipo de asesores le pidieron que haga un gesto en la recta final de la pulseada con Lula.

Bullrich grabó un spot para apoyar a Bolsonaro en Brasil

“El futuro de Brasil importa, e importa mucho para América Latina. Queremos un Brasil fuerte, que crezca, genere oportunidades, proteja la vida y defienda la libertad de los ciudadanos”, señala Bullrich en el mensaje grabado.

Enseguida, completa: “Estoy convencida de que eso es lo que Flavio Bolsonaro puede ofrecer a Brasil y a todos los brasileños”.

Patricia sabe de la fuerza de los argentinos.

Patricia conoce Argentina. 🇦🇷 pic.twitter.com/3oaNZ5rzET — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 23, 2026

Si bien Bolsonaro ya contaba con el apoyo explícito del presidente Javier Milei, quien incluso lo visitó en Brasil, a fines de junio pasado, los asesores del postulante conservador consideraron necesario “apuntalar” la campaña y, por eso, avanzaron para contactar a Bullrich.

Bullrich aceptó el pedido y casi inmediatamente grabó el video que ya está en manos del comando de campaña del PL y será difundido en las próximas horas. Bolsonaro se impuso en la primera vuelta sobre Lula da Silva y busca consagrarse como nuevo presidente de Brasil este domingo.

La idea de los estrategas de la campaña bolsonarista es “traccionar” con el video de Bullrich el voto femenino, más esquivo en las encuestas para el candidato, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En el video, Bullrich habló en portugués, idioma que maneja tras haber vivido en Brasil, durante la última dictadura militar argentina, cuando debió exiliarse perseguida por su participación en la agrupación “Montoneros”.

“Queremos un Brasil fuerte, que crezca, genere oportunidades, proteja la vida y defienda la libertad de los ciudadanos. Un Brasil que, junto a Argentina y los demás países, sea fuerte, con firmeza y con decisión”, remarca Bullrich en su mensaje.

“Creo que nuestros países pueden construir, unidos, una América Latina con gran proyección en el mundo”, concluye.

Bullrich grabó el mensaje después de que volviera a coquetear con una eventual candidatura a presidente. En diálogo con Infobae TV, la senadora dijo que, si bien se encuentra “preparada” para ser presidente, Milei “lleva la delantera” para encabezar la fórmula del oficialismo.

“Cuando sos parte de un proyecto y querés defenderlo, hay quienes prefieren a un candidato antes que a otro. El Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato, es así. La reelección es una demostración de que el proyecto anda bien”, señaló la jefa de la bancada de LLA en el Senado en diálogo con TN.

Y añadió: “Ahora, yo soy una persona que me jugué por una candidatura y eso no quiere decir que haya guardado el proyecto en el bolsillo”.

Este viernes, Bullrich publicó otro spot sugestivo en sus redes sociales. En la pieza audiovisual se escucha el tema “Es un secreto”, en versión instrumental, del dúo puertorriqueño Plan B. Muestra distintas partes del Senado. Finalmente, aparece Bullrich en su despacho, seria y con los puños firmes en su escritorio. “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”, escribió la senadora para acompañar las imágenes.