Luis Caputo mantuvo un tenso cruce con una usuaria en X tras las protestas fuera del country donde tiene una casa

El ministro de Economía, Luis Caputo, se cruzó en la red social X con una influencer que cuenta con 88.000 seguidores en esa red social debido a la protesta que realizaron alrededor de 500 manifestantes pertenecientes al Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE) que reclamaron contra Caputo en la puerta del la puerta del barrio privado Club Newman, donde el ministro cuenta con una casa.

Juana Cervio, quien se define en X como “consultora en tech + social media rectruting”, compartió en esa red social la imagen de un panfleto que circuló ayer por la tarde en las inmediaciones del country donde el ministro de Economía tiene casa, en el marco de una movilización contras las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Junto a la fotografía, la usuaria escribió: “Sos una basura, ojalá esta vez sí no puedas volver a caminar por la calle nunca más en tu vida sin que la gente te grite lo mierda que sos”.

Yo camino muy tranquilo por la calle, sin custodia, y sabes lo más lindo? La gente me agradece todas la cuadras lo que estamos haciendo, que es escencialmente desenmascarar a la gente como vos y los delincuentes que seguro vos votaste para poder vivir del estado. Esta vez te toca… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 17, 2024

Horas después del posteo, el exministro de Finanzas y presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri ofreció respuesta a Cervio: “Yo camino muy tranquilo por la calle, sin custodia, y ¿sabes lo más lindo? La gente me agradece todas la cuadras lo que estamos haciendo, que es esencialmente desenmascarar a la gente como vos y los delincuentes que seguro vos votaste para poder vivir del estado. Esta vez te toca trabajar, que va a hacer…”.

Finalmente, la internauta fue la encargada de cerrar la discusión con un último posteo: “Hola, Luis Caputo. Te cuento que no sólo nunca viví del Estado sino que siempre trabajé en el privado, en la Argentina y otros países del mundo. ¿Sabes quien no puede decir lo mismo y lleva varios años cobrándose nuestros impuestos? Sí, adivinaste: vos”.

Hola @LuisCaputoAR, te cuento que no sólo nunca viví del estado sino que siempre trabajé en el privado, en Argentina y otros países del mundo



¿Sabes quien no puede decir lo mismo y lleva varios años cobrando del dinero de nuestros impuestos?



Sí, adivinaste: vos 🫵 pic.twitter.com/SwXR7FWq9Z — Nita • Juana Cervio (@eudtoxic) April 17, 2024

Caputo, en Washington

El ministro de Economía se tomó un tiempo para responderle a Cervio desde Washington, la capital de Estados Unidos, donde se encuentra para reunirse con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y entidades financieras privadas.

Este miércoles asistió al seminario del banco de inversión J.P. Morgan en el Park Hyatt junto con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. El título de su presentación fue “Argentina: estabilización, desregulación y crecimiento sostenido”.

Ante inversores y analistas de fondos y bancos de inversión, Caputo defendió la estrategia fiscal del Gobierno de Javier Milei, dijo que no es cierto que sea pura “licuadora” y reiteró que la intención es levantar el “cepo”, pero que no pueden hacerlo con el nivel actual de reservas a menos que reciban una inyección de dinero fresco, según pudo reconstruir LA NACION. Caputo renovó el compromiso oficial con el ajuste y negó que el dólar esté atrasado. No dio detalles sobre las discusiones con el Fondo y fue aplaudido.

La presentación de Caputo en el seminario de inversores del banco J.P. Morgan fue su actividad principal del primer día de visita a Washington, un viaje que marcó su regreso a la capital de Estados Unidos como funcionario de la Argentina tras su paso por el gobierno de Mauricio Macri, del que fue secretario y ministro de Finanzas y presidente del Banco Central.

En Washington, Caputo se reunirá, además de funcionarios del FMI y BM, con funcionarios del Departamento del Tesoro y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y participará de la agenda del G20, que este año preside Brasil. Caputo también estará acompañado en la capital norteamericana por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien tendrá una agenda propia con la Casa Blanca.

