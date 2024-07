Lula y Mondino se mostraron juntos, en otro paso para bajar la tensión con Brasil

Escuchar

La imagen del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, junto a la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, sonrientes, que reprodujo ayer la Cancillería, apuntó a distender el conflicto entre el mandatario de Brasil y Javier Milei. El encuentro formó parte de la Cumbre del Mercosur, en Asunción, Paraguay, donde la funcionaria estuvo en representación de Milei, y compartió almuerzo con el brasileño y el resto de los jefes de Estado.

El encuentro y el mensaje primero fueron publicados por el gobierno brasileño. Se trató de una primera señal clara en busca de relajamiento en el conflicto bilateral.

El domingo, en su paso por Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Camboriú, Milei se mostró junto al expresidente Jair Bolsonaro, pero evitó criticar directamente a Lula da Silva. De esa forma se evitó un escalada de la crisis entre ambos países. La diplomacia brasileña había prometido reaccionar con firmeza a un eventual discurso agresivo de Milei, inclusive con el llamado a consultas del embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Cerca de Milei, a última hora del viernes, ya adelantaban que este domingo en Brasil hablaría “del capitalismo de libre mercado, socialismo y la trampa neoclásica”, temas que abordó en sus ultimas charlas por el mundo y sobre el que versa su último libro. Y anticipaban que en su exposición no atacaría a Lula como hizo en España contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Explicaban que eran situaciones distintas porque “de parte Sánchez ya había una agresión más fuerte y directa para con él. El domingo, en Camboriú, Milei cumplió con lo que se había propuesto y empezó a bajar la tensión.

Antes da cúpula do MERCOSUL, o Presidente Lula reiterou à Chanceler @DianaMondino a importância da relação 🇧🇷-🇦🇷, em prol de interesses dos Estados e de suas populações. Destacou a aproximação 🇧🇷-🇦🇷 nas últimas décadas como patrimônio a defender e ampliar. 📸: Ricardo Stuckert/PR pic.twitter.com/ONDQnnxjCQ — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) July 8, 2024

Este lunes, en la cuenta de Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileños, distribuyó la foto de Lula y Mondino: “Antes de la cumbre del Mercosur, el presidente Lula reiteró a la canciller Diana Mondino la importancia de la relación Brasil-Argentina en favor de los intereses de los Estados y sus poblaciones” y resaltaron “el acercamiento Brasil-Argentina de las últimas décadas como un patrimonio para defender y ampliar”.

Poco después de su publicación llegó el posteo del Palacio San Martín, con la misma imagen. Un movimiento que, en el caer de la tarde, era interpretado incluso como un aval de Casa Rosada al acercamiento. “Cancillería no hubiera compartido si no había un ok de arriba”, deslizaban en las filas libertarias.

Mondino, en Asunción, junto a los presidentes del Mercosur DANIEL DUARTE - AFP

Cerca del Palacio San Martín destacaron el clima de cordialidad entre Mondino y Lula, así como en el almuerzo que ambos compartieron con los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Luis Lacalle Pou y Luis Arce, de Bolivia. Con el gobierno boliviano también se abrió un foco de tensión, luego de que el Gobierno calificara de “autogolpe” los movimientos militares en La Paz. Esa misma postura había lanzado el expresidente Evo Morales, enfrentado con Arce.

Ayer, como respuesta, Arce lamentó las “declaraciones poco serias” de quienes dijeron que el golpe de estado en Bolivia había sido un “autogolpe”, y habló de “una falsa denuncia de golpe de Estado”.

En la cumbre del Mercosur, Milei fue blanco indirecto de las críticas por su ausencia. “Acá deberíamos estar todos los presidentes”, dijo Lacalle Pou en alusión a la ausencia del líder libertario. No es la primera vez que Lacalle Pou expresa sus diferencias con un mandatario argentino, previo a la llegada de Milei, mantuvo diferencias con su antecesor, Alberto Fernández. “Si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur. Si realmente creemos en este bloque, deberíamos estar todos” , fue la frase completa del uruguayo.

El almuerzo compartido entre Mondino y los jefes de Estado

Por su parte Mondino en su exposición aseguró: “No hay prosperidad económica sin comercio libre y no hay comercio libre si no hay paz”, y pidió que se cierre lo más pronto posible el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, al tiempo que no respondió los comentarios presidenciales.

Mondino viene de ser una de las ministras más cuestionadas del Gabinete, en el que por ahora no se esperan cambios. Cerca del presidente, en las últimas horas, insistieron que “la confianza está intacta” y daban como prueba de ese vínculo que Milei había elegido a Mondino para que lo representara en Asunción.

Temas La Libertad Avanza