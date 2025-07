El mileísmo pierde su aura anticasta

“El príncipe cuyo gobierno descanse en mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque están desunidos, son ambiciosos y desleales, valientes entre amigos pero cobardes frente a los enemigos, y porque no tienen disciplina”, advertía famosamente Nicolás Maquiavelo. Este consejo no debería resultarle indiferente al presidente de la Nación ni a los armadores libertarios de la provincia de Buenos Aires, que han resuelto hacer pejotismo puro para derrotar al pejotismo . Candidatos impresentables, conversos de último minuto, camaleones y camanduleros, descuidistas y funcionarios del PAMI y de la Anses, que probablemente utilizarán el aparato estatal para ganar “con la nuestra” los comicios de medio término, constituyen una clara evidencia de que esa batalla en el barro será entre neokirchneristas y neomenemistas: un tren fantasma contra otro tren fantasma, y con pronóstico de descarrilamiento . Es posible que el modo más efectivo de derrotar al otro sea copiarle sus peores mañas, pero eso en todo caso no es un proyecto de oxigenación y cambio, sino de homenaje involuntario, de apropiación de pecados y de inquietante transformación: imitando al enemigo solo pueden aspirar a reemplazarlo y, durante el proceso, a convertirse en lo que combatían. En ese contexto, ganar a cualquier precio significa perder . Y lo primero que pierde el mileísmo, con esta rancia novedad metodológica, es su rentable carácter anticasta: el caballo blanco del outsider que no transa y que viene contra todos comienza a desteñir, porque la rosca repudiada es de pronto bendecida y porque la “tabula rasa” es una tranquera abierta para que entren chacales y ciertos animales de pastoreo. Entregarse a un menemismo del siglo XXI y pretender ser, al mismo tiempo, el recién llegado de la nueva política resulta un tanto risible. Dicho sea de paso: admirar al menemismo a libro cerrado no solo implica olvidar su demolición de la industria nacional sino también sus corrupciones más escandalosas.

Toda esta contradicción profunda quedó inmortalizada estos días en las páginas de los diarios al contrastar la articulación neomenemista de la geografía bonaerense con el encuentro de puristas ultramontanos de Córdoba, los ideólogos y milicianos digitales de La Derecha Fest que le pasan el peine fino a cualquier disidente y le exigen “limpieza de sangre”, denunciando una mota de polvo en la solapa de un crítico y escondiendo un manchón aceitoso en el traje de un adherente: al amigo todo, al enemigo ni justicia. O como dice el biógrafo presidencial: al enemigo hay que “exterminarlo” política, cultural e ideológicamente, porque no estamos en una “democracia noruega” sino en una guerra . Aunque esta semana lo que más primó fue, por cierto, la guerra interna, monopolizada por los “celestiales” y los “territoriales”, una versión paródica de los “celestes” y los “rojo punzó” de aquella década frívola, venal y ostentosa. Los contendientes son las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo, que quería todo y se quedó sin casi nada, y las Fuerzas del Suelo, que lidera el massista austríaco Sebastián Pareja, bajo la férula implacable del verdadero jefe del tinglado: Karina Milei. Ella tuvo que salir a calmar el gallinero blandiendo la guillotina; pocas veces se escuchó una amenaza tan directa: no se puede cuestionar el armado porque es voluntad del Javo y este es indiscutible. Venían a despertar leones, pero parece que a la hora de los bifes necesitan más bien corderos. Y así como el kirchnerismo era un desembozado negocio familiar –madre e hijo–, los libertarios son una empresa de dos hermanos: la modernidad republicana te la debo. Es una ñoñería . “No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema”, dice “El Jefe” en su comunicado, intentando que la obediencia debida y el verticalismo más ciego produzcan un acto de amnesia colectiva. Y todos olviden al instante que los “restos del viejo sistema” ocuparán sus poltronas gracias a la divisa violeta: si luego serán obedientes y respaldarán el anarcocapitalismo y la motosierra sólo Dios lo sabe, pero no dejen de leer por favor a Maquiavelo.

