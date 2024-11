Macri y Pro en su laberinto: crece el dilema sobre cómo pararse ante Javier Milei para sobrevivir en 2025

La última reunión de la cúpula de Pro fue un fiel reflejo de las disyuntivas que atraviesan la fuerza que conduce Mauricio Macri, el principal sostén parlamentario del Gobierno de Javier Milei. Los altos mandos del espacio discutían en la sede partidaria de Balcarce cómo posicionarse ante la ofensiva opositora en la Cámara de Diputados para limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Ejecutivo y derogar el decreto 846 , que flexibiliza las condiciones para canjear deuda. No había dudas respecto de la decisión de no dar quórum y no votar a favor de las modificaciones. Pero sí había una idea de abstenerse en caso de que Unión por la Patria, Encuentro Federal y los radicales combativos consiguieran dar inicio a la sesión.

Cuando Macri y el resto de las autoridades de Pro concordaban en que debían endurecer su postura frente a la Casa Rosada para defender la calidad institucional, Diego Santilli saltó de su silla. Advirtió que no había margen para no respaldar al gobierno de los libertarios y reconoció que estaba dispuesto a hacer seguidismo de Milei. Cristian Ritondo, jefe de la bancada de Pro, también propuso no subirse a la maniobra opositora: advirtió que la jugada significaría provocar una desafección con su base electoral o ser leída por el “círculo rojo” de empresarios como un intento de dañar la gobernabilidad de Milei . El Pro, concordaron, no está en condiciones de pagar un costo ante sus seguidores, que respaldan el rumbo de Milei, ni de perder mayor poder de fuego para negociar con el Gobierno.

Como ocurrió cuando salió a auxiliar a Milei para blindar el veto a la ley de financiamiento universitario, Macri debió masticar bronca y evitar una movida rupturista con sus aliados de La Libertad Avanza. La única vez que avanzó hasta ahora fue para rechazar el DNU que le asignaba 100 mil millones de pesos a la SIDE en materia de fondos reservados. Ese día le ordenó al bloque que votara en contra de los intereses de Milei. No obstante, hubo desmarques.

Es que en el bloque de Diputados conviven diversas miradas respecto de cómo pararse frente a Milei. Por un lado están los que acompañan la idea de Macri de ponerse firme para diferenciarse en temas puntuales, como la agenda institucional, la reforma sindical, los límites al acceso a la información pública o la política exterior, o defender los reclamos de los gobernadores de Pro. Por otro, los que creen que el partido amarillo debe alinearse sin titubear con los pedidos de la Casa Rosada. Por caso, el sector que responde a Patricia Bullrich tiene predisposición a seguir los lineamientos del oficialismo .

Esas grietas también quedan expuestas en la discusión por el Presupuesto 2025. En la reunión de la mesa ejecutiva del lunes último, la mayoría altos mandos de Pro coincidieron en que esperarán a que el gobierno de Milei haga un gesto con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el jefe porteño Jorge Macri antes de dar señales de apoyo para la ley de leyes. “No hay una devolución a los pedidos de nuestros gobernadores. El capítulo sigue abierto, pero tenemos poca expectativa”, dice uno de los jefes del partido. Cerca de Ritondo advierten que pedirán revisar la eliminación de las exenciones del IVA para la venta de diarios, revistas y suscripciones digitales de medios periodísticos.

En cambio, otros legisladores lucen más proclives a votar a libro cerrado el texto del Ejecutivo. “No hay otra opción para el Pro”, dicen. En ese grupo desconfían de que los gobernadores estén dispuestos a tensar la cuerda.

En el encuentro del lunes pasado hubo consenso en torno a la idea de que Pro debe comenzar a marcar sus matices con Milei. No tiene que ver con “las formas” o la capacidad de gestión, sino con plantear sus propias políticas. Por caso, Macri instruyó a Ritondo para que insista con la lista de proyectos impulsados por el Pro y que la Casa Rosada no tiene entre sus prioridades, como la “Ficha Limpia”, el voto de argentinos en el exterior y la reforma del Código Penal en materia de reincidencia y reiteración. “Un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro”, escribió Macri en su cuenta de “X” (exTwitter) después de que la Cámara de Casación confirmara la condena de Cristina Kirchner en la causa de Vialidad. Minutos antes, Milei, al opinar sobre la decisión judicial, había criticado “a los que hoy hablan del respeto a las instituciones”.

Macri tenía previsto juntarse con Milei la semana pasada. Sin embargo, el encuentro no se concretó. “La relación con Javier está muy bien, Mauricio siente que es sincero, pero abajo hay una desconexión, porque lo que hablan no se cumple”, afirman cerca de Macri. Los desplantes de la mesa chica del Presidente desconciertan al jefe de Pro, quien no oculta por estas horas que su interés está en la Hidrovía o la reactivación de la obra pública . “Yo quiero ayudar”, repite.

El expresidente arrancará un largo periplo por el exterior: tiene previsto viajar a México, a Portugal, a Qatar y a Arabia Saudita. Desde la Casa Rosada dejaron trascender su malestar por las últimas críticas públicas que le dedicó Macri a la gestión de los libertarios. Por caso, cuestionó la “caza de brujas” en la Cancillería.

Los colaboradores más estrechos de Milei destacan que tienen buen diálogo con Ritondo, a quien Macri designó como su interlocutor para discutir los asuntos políticos y parlamentarios. De hecho, el lunes hubo una reunión entre Ritondo y Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y hombre de confianza de Santiago Caputo, para repasar la lista de pliegos de jueces, fiscales y defensores que enviará el Ejecutivo al Senado. De la charla también participó –por la vía virtual- Germán Garavano.

En Pro, incluso los macristas más leales comienzan a tomar distancia en la intimidad de la estrategia de Macri para negociar un acuerdo con el Gobierno. Le achacan que personalice sus críticas hacia Santiago Caputo, Karina Milei o los Menem. Son aquellos dirigentes que piensan que el Pro necesitará llegar a un entendimiento con LLA en las legislativas de 2025 si pretende subsistir y defender, sobre todo, la Capital, el gran bastión del macrismo. Por estas horas, los representantes de Pro le pasan factura al Gobierno por el proyecto de reforma electoral, que incluye la idea de eliminar las PASO en 2025. Quieren ver la “letra chica” de la iniciativa, y no están dispuestos a cambiar las reglas de juego para el año próximo.

El expresidente insiste ante propios y extraños en que Pro está unido después de la feroz interna entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. También hace saber que nadie del Gobierno le propuso discutir un acuerdo electoral para el año próximo. “Nuestro límite es marzo”, avisó Macri. Ante sus feligreses, el expresidente insiste en que contempla que el Pro compita con una oferta propia en 2025. Sospecha que los armadores de Milei dilatan un pacto para llegar fortalecidos a la confección de las listas y reducir la influencia amarilla.

Los operadores libertarios ya les hicieron llegar a los jefes de Pro que evalúan un pacto en los cinco principales distritos : Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la Ciudad y Mendoza. Pero la clave pasará por la Capital y la provincia. “Ellos quieren apurar el acuerdo porque saben que si llegamos a marzo y el Gobierno sigue fortalecido, no van a valer nada. ¿Quién se va a sentar a negociar con el Presidente?”, señala uno de los consejeros de Karina Milei.

Los macristas miran con atención el escenario porteño. Saben que una derrota de Pro podría complicar la gobernabilidad de Jorge Macri, quien lidia con una Legislatura fragmentada y necesita sumar diputados propios. “No nos podemos arriesgar a ir separados en la Capital”, dicen en la cúpula de Pro. Intuyen que los libertarios querrán prescindir de un pacto en la ciudad pero que buscarán aunar fuerzas en Buenos Aires. Por eso, confían en que habrá un acuerdo. Macri repite que no pretende ni tiene intenciones de ser candidato a senador en la Capital. Sin embargo, sus leales no descartan que deba jugar esa carta para obturar la chance de que Milei ponga en cancha a Bullrich para enfrentar al macrismo. “Si Mauricio es candidato, no pueden jugar en contra, sería pelearse. A Milei no le conviene”, asumen en las filas de Pro.

