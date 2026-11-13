Malvinas: la experiencia de un cineasta que se animó a mirar de frente una realidad incómoda

Los Vencedores es un documental sobre un tema que preferimos no conocer. Tal vez no es lo que se propuso desde un principio, su director, Pablo Aparo, pero esta película sobre Malvinas nos enfrenta a una realidad incómoda: la de la otra versión del conflicto.

Es inédito que en las ciudades argentinas mucha gente se acerque a ver este documental que le da voz a los isleños, que muestra quiénes son, qué hacen y cuáles son sus motivos para pensar como piensan de nosotros. Qué fue la guerra y cómo la vivieron.

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Acercarse a la gente del lugar y hablar con ella es una forma de abordar un conflicto que muchas veces encaramos de manera simplista, en blanco y negro, como las imágenes que nos llegaban de la guerra, tal como dice Aparo en diálogo con LA NACION.

“Siempre nos muestran las islas como un lugar triste, gris, vacío. En cambio, me encontré con un lugar de los más hermosos que vi en mi vida”, cuenta Aparo cuando sobre su llegada a Malvinas.

No era ese un destino que tuviera en mente en 2017 cuando presentó en el festival de cine de Sheffield, Gran Bretaña, El Espanto, una película que transcurre en una pequeñísima localidad de la provincia de Buenos Aires. “Cuando salgo de la función se me acerca un productor de Channel 4 al que no volví a ver nunca más, y me dice: ‘Me encantaría que hicieras una película como esta, pero en un pueblo del norte de Inglaterra que conozco, porque la verdad es que se parece mucho’. En ese momento no me pareció viable el tema porque no tengo nada que ver con ningún pueblo del norte de Inglaterra. Pero a raíz de eso se me cruzó la idea de por qué no hacerlo en ese lugar que llamamos Puerto Argentino, Stanley, que es un lugar tan chico. Así, desde la total ignorancia y el desconocimiento, empecé a investigar un poco”.

El afiche de "Los vencedores", de Pablo Aparo

La idea empezó a concretarse en 2020, cuando pudo hacer su primer viaje a las islas, financiado por el INCAA y un mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. El plan era quedarse un mes, para conocer mejor el terreno y su gente, pero la estadía se extendió por dos meses y medio. Del hotel inicial pasó a una casa de familia y después a otra.

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Esa permanencia en las islas le permitió ir haciendo una red de relaciones. Conoció gente y la gente lo conoció a él. El comienzo fue complicado por la desconfianza hacia los argentinos en general y hacia los que van con cámaras en particular. Lograr los testimonios para Los Vencedores le llevó tiempo. “Cuando vieron que estaba solo, intentando hacer la película y que los escuchaba sin ponerme a discutir, porque si me ponía a discutir no había película, ahí se empezaron a abrir algunas puertas”.

Al tiempo empezó a funcionar el boca en boca. Habló con los políticos, vecinos, comerciantes, inmigrantes, militares, policías. Incluso logró entrevistar a personas en principio reticentes a dirigirle la palabra a un argentino, por ejemplo, Matt. Muy antiargentino, vive en el campo, lejos de la ciudad. Lo que comienza como una charla tensa y por momentos destinada al fracaso, va derivando en un verdadero diálogo, en el que al final hasta se permiten algunos chistes. “¿Viste, Matt? Tuvo que venir un argentino para que arreglaras el tanque de agua”, le dice Pablo. El isleño lo torea en otro momento: “Te voy a arrancar ese aro que tenés en la nariz con una pinza”.

-¿Qué impresión ves que causa la película en quienes fueron a verla?

-Los que se acercan a comentar o nos dejan comentarios por las redes, en la mayoría de los casos entienden para dónde va esta película y agradecen las revelaciones que tiene. También hay algunos que se enojan conmigo, con la gente que habla, pero de lo que se trata es de derribar ciertos prejuicios que tenemos que son muy marcados, de nuestro lado y del lado de ellos también.

-¿Cuál es el mayor valor que le ves al documental?

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-Que genera como una nueva perspectiva. Se entiende que hay una complejidad del asunto que no vemos. Después de hablar con tantos de ellos puedo decir que no comparto su punto de vista pero los puedo entender. Lo importante es que pude hablar. Después, si coincidimos o no…

-En un momento, Matt te dice algo así como “Podríamos ser amigos si tu país dejara de reclamar la soberanía” y vos le respondés: “Eso no va a ocurrir”. Eso deja implícito que se puede hablar con alguien con ideas opuestas sin resignar las propias convicciones.

-De eso se trata. Siempre digo que lo que yo siento por mi país, por los lugares donde vivo, por la gente que tengo alrededor es inexplicable; es muy profundo. Eso mismo me hace ponerme en el lugar de alguien que vive ahí hace ocho, nueve generaciones. Por eso me parece valioso al menos escuchar su posición. Otra cosa es la situación geopolítica de cada país, las estrategias diplomáticas y de soberanía territorial de cada uno. Pero hay que entender que al final hay humanidades en el medio, que por ahí tenemos muchas cosas en común.

-También le decís a alguno de ellos que el problema no es con los isleños sino con Gran Bretaña.

-Claro, y ahí veo que ellos no saben, no lo entienden, no estudiaron nunca, nuestros problemas con Gran Bretaña.

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-¿A qué te referís con que no saben?

-Ellos por ejemplo, no saben que Inglaterra nos quiso invadir dos veces mientras estábamos preparándonos para la independencia. No saben que después Gran Bretaña ejerció un neocolonialismo total por medio de sus empresas. Tampoco saben que de forma directa o indirecta apoyó a las dictaduras en Argentina porque las veían como aliados en su lucha contra el comunismo. Eso lo hablé con ellos.

-Otra diferencia es que ellos no consideran negociación alguna con Argentina y nosotros entendemos “negociación” como devolución completa de las islas. Dos posiciones incompatibles.

-Lo que dice la resolución 2065 de la ONU es que hay que sentarse a negociar. En una negociación cada parte va a perder algo, porque ninguna de las dos puede ganar todo. Nos cuesta reconocerlo. Pero es eso o volver a una guerra estúpida. Negociar, para mí, significa negociar de verdad y siempre de manera pacífica. No me acuerdo quién exactamente me dijo en las islas “Mirá, acordemos estar en desacuerdo. Acordemos que esto se va a ir resolviendo de una manera pacífica y, mientras, conversemos de cuestiones prácticas, la pesca, el petróleo, el ambiente, qué les podemos dar, que nos pueden dar ellos. Podríamos tener un control científico de la pesca y evitar que China se lleve todo”. No sé cómo sería eso, porque no soy un especialista en derecho internacional, no sé si es posible, pero me sorprendió que me lo plantearan. También me dijeron que empresarios pesqueros argentinos han conversado con los isleños para algún tipo de cooperación. Lo que siento también es que cada gobierno usa la estrategia de Malvinas para sus cuestiones políticas.

Para conocer fechas y lugares de proyección, @losvencedores.pelicula en Instagram.

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