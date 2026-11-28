La defensa de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas constituye una de las pocas cuestiones de Estado sobre las que existe amplio consenso nacional. Preservarlo y traducirlo en una estrategia consistente es una responsabilidad que trasciende a los gobiernos y a las circunstancias del escenario internacional.

La decisión del gobierno nacional de recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para instaurar medidas provisionales contra el Reino Unido que impidan la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte (proyecto Sea Lion operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration) buscó sumar a la diplomacia una nueva herramienta para la defensa de nuestros intereses en el Atlántico Sur, reafirmando el valor del derecho internacional como instrumento para la solución pacífica de las controversias.

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Hoy el TIDM reconoció que se trata de áreas marítimas en disputa y dejó en claro que la Convención del Mar rige en ellas; pero su decisión fue procesal: no se pronunció sobre la soberanía de las islas ni sobre el fondo del caso.

Este resultado vuelve a poner de manifiesto una premisa central: una política exterior orientada a la defensa del interés nacional requiere capacidad para articular distintas herramientas en función de nuestros objetivos. La vía jurídica, la acción diplomática bilateral y multilateral, la construcción de consensos internacionales y el fortalecimiento de nuestras capacidades nacionales deben formar parte de una misma visión estratégica.

A ello debemos incorporar una dimensión de relevancia en la agenda internacional: la protección del ambiente marino. La preservación de los ecosistemas del Atlántico Sur y la gestión responsable de sus recursos naturales constituyen desafíos que no pueden estar disociados de nuestra política respecto de Malvinas.

La Argentina tiene la responsabilidad de promover una mirada integral sobre este espacio, atendiendo tanto a sus derechos soberanos como a las mejores prácticas en materia ambiental y acción climática.

Nuestro país ha demostrado, en distintas etapas de su historia reciente, que la voluntad política, el profesionalismo de nuestra diplomacia y la capacidad de construir espacios de cooperación pueden traducirse en resultados concretos.

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El proceso de identificación de los soldados argentinos caídos en Malvinas, impulsado durante la gestión del presidente Mauricio Macri junto al Comité Internacional de la Cruz Roja, es una muestra de ello. Porque la firmeza en la defensa de nuestros derechos no es incompatible con la vocación de diálogo y acción humanitaria.

Hacia adelante, el desafío pasa por seguir ampliando los márgenes de acción de la Argentina, retomar esfuerzos por conseguir apoyos internacionales a nuestra posición (especialmente la de nuestros vecinos geográficos y aliados regionales) y generar las condiciones que permitan avanzar hacia la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas.

La instancia del Tribunal del Mar buscó ser parte de ese esfuerzo. Pero nuestra responsabilidad no comienza ni termina en Hamburgo. Nos llama a utilizar todas las herramientas diplomáticas, políticas y jurídicas para sostener el reclamo de soberanía y prevenir la explotación ilegítima de nuestros recursos naturales. Y su utilización debe responder a una estrategia integral, consistente y de largo plazo, evitando que las diferentes coyunturas se traduzcan en oscilaciones que debiliten la firmeza y la continuidad del reclamo, apoyadas en una Cancillería con continuidad, experiencia y capacidad de planificación.

En conclusión, la decisión del TDIM de hoy es una etapa de un proceso que recién empieza. El caso sigue ante el tribunal arbitral, donde la Argentina va a seguir defendiendo sus derechos. Ese camino continúa, y lo acompañamos. Porque la recuperación de las Malvinas es una causa que requiere visión estratégica y constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

El autor es secretario de Relaciones Internacionales del PRO

Por Fulvio Pompeo Para LA NACION Secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires