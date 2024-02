escuchar

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió este lunes a las versiones que indicaban que el funcionario había cobrado -entre los meses de diciembre y enero- dos Asignaciones Universales por Hijo (AUH) a través de su exesposa. “Hay que ser imbécil para pensar eso”, sostuvo. Durante su paso por +Verdad (LN+), Adorni habló también del desembarco de su hermano Francisco Adorni en el Ministerio de Defensa, quien fue nombrado como asesor dentro de la cartera que lidera Luis Petri.

Luego de que el periodista Horacio Verbitsky publicara en su portal El Cohete a la Luna que la expareja de Adorni, Bettina Julieta Angeletti, recibía dos prestaciones a pesar de su condición de “empleada en relación de dependencia”, Adorni aclaró: “Hay que ser imbécil para pensar que cobro una asignación social por parte del Gobierno. Hubo una confusión. Eran simplemente asignaciones universales que mi exesposa cobró uno o dos meses pero que son irrenunciables en virtud de su trabajo”. “Me llama la atención como subestiman la inteligencia del prójimo. No salí a aclararlo porque carecía de sentido”, completó.

Luego, sobre el nombramiento de Francisco, dijo: “Mi hermano hace 20 y pico de años que trabaja en la administración pública. También le ha ido muy bien, ha hecho carrera. Debe ser de los pocos que tienen posgrado en la administración pública. Y esta designación es un tema de mi hermano. Yo no intervine. Es más cosa de él que mía. Es increíble como me han querido ensuciar en los últimos meses. Parece que es parte de la dinámica del poder”.

Durante la entrevista, el vocero presidencial ratificó además el rumbo económico del Gobierno, criticó a las organizaciones sociales y a la izquierda luego de las protestas en las inmediaciones del Congreso y habló de la cantidad de denuncias que reciben sobre aprietes y extorsiones para ir a marchas.

“El problema que tiene hoy [Javier] Milei es que hace las cosas de manera diferente, que apunta a una Argentina distinta y no que se hagan negocios ni con la pobreza ni con el Estado. Quiere terminar con el clientelismo, la inflación y los intermediarios. Y eso, para algunos sectores de la oposición, es un problema”, analizó Adorni.

Y destacó: “Nosotros estamos transitando un camino que desemboca en el cumplimiento de la ley y el respeto del proyecto de vida del prójimo. Queremos una Argentina abierta al mundo, un país normal, un país vivible. Y lo interesante en ese sentido es que Milei tiene el norte bien claro. El Presidente sabe a dónde va. Atrás de él, estamos todos nosotros acompañándolo. Y repito, hay muchos que no soportan esa Argentina distinta”.

Respecto de los polémicos pronósticos sobre el futuro de la administración Milei, el vocero presidencial alegó: “Respetamos muchos las opiniones que no comulgan con las nuestras. Pero este tema de que el gobierno de Milei va a terminar antes, se va a caer, está en contra del pueblo, y es la dictadura, está siendo instalado por quienes tuvieron el negocio con la política y pretenden seguir teniéndolo”. “La gente votó a Milei para no seguir con esto”, reivindicó.

También se refirió a la presunta quita de planes sociales desde el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello. “Acá también hay una confusión”, simplificó Adorni. Y explicó: “No se va a terminar con los planes sociales, se va a terminar con los intermediarios”.

“Nosotros abrimos hace varias semanas las línea 134 para que la gente denuncie extorsiones para ir a la marcha o amenazas de que les iban a sacar el plan. Recibimos cerca de 60 mil llamados de gente”, detalló luego. E insistió una vez más: “Estamos terminando con eso y por eso tenes tanta resistencia en algunos sectores”.

Por último, en materia económica, dijo que el oficialismo no tiene intención de negar que “estamos en números horribles y estamos perdiendo poder adquisitivo”. “Pero no estamos dispuestos a mentir ni a intervenir precios, ni hacer nada de lo que se hizo en los últimos años. No pretendemos meter todo debajo de la alfombra. Queda mucho camino por recorrer. Y estamos enfocados en pulverizar la inflación. Vamos a arreglar el desastre que dejaron”.

